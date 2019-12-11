2 year warranty
Dihentikan
Cepat dari awal hingga selesai
Menyetrika lebih cepat dengan EasySpeed Plus berkat semburan uap yang kuat untuk menghilangkan kusut membandel, pelat keramik yang tangguh meluncur mulus di atas kain, dan sistem drip-stop mencegah kebocoran. Ketiganya membuat menyetrika jadi sangat efisien.
1200 W
Semburan uap 110g
Uap terus-menerus 15g/mnt
Tapak setrika keramik
Menghadirkan pemanasan cepat dan performa andal.
Menembus jauh ke dalam kain sehingga kusut membandel lebih mudah hilang.
Semburan uap terus-menerus sebesar 15 g/mnt
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Penghargaan
4.2
dari 5
34
Ulasan
82%
Merekomendasikan produk ini
Riyu
11/12/2019
Indonesia
Anti ribet karena kusut
Mudah dipakai. Gak harus neken neken setrikanya biar baju cepet licin.
Keunggulan
Mudah ringan
Kekurangan
Watt kegedean
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk EasySpeed Plus GC2145/25 Setrika uap
Tanggal Penggunaan 2018-12-10
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk EasySpeed Plus GC2145/25 Setrika uap
Tanggal Penggunaan 2018-12-10
YNA23
11/12/2019
Indonesia
Menghaluskan pakaian dengan cepat
Sangat cepat dalam menghaluskan pakaian, mudah dioperasikan, dan menghemat banyak tenaga & waktu
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk EasySpeed Plus GC2145/25 Setrika uap
Tanggal Penggunaan 2019-08-10
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk EasySpeed Plus GC2145/25 Setrika uap
Tanggal Penggunaan 2019-08-10
M. Abdullah
10/12/2019
Indonesia
Baju cepat licin
Pertama agak ragu untuk cobanya. Tapi waktu coba sendiri di rumah, kagum banget nyetrika jd mudah banget cepat licinnya karena uap panasnya! Terus juga enteng ga berat. Jadi praktis banget untuk dipakai sehari-hari
Keunggulan
Enteng dan mudah menyetrikanya
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk EasySpeed Plus GC2145/25 Setrika uap
Tanggal Penggunaan 2018-11-10
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk EasySpeed Plus GC2145/25 Setrika uap
Tanggal Penggunaan 2018-11-10