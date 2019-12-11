ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Plus Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EasySpeed Plus Steam iron GC2145/25
  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Plus Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EasySpeed Plus Steam iron GC2145/25

Dihentikan

EasySpeed PlusSetrika uap

GC2145/25

4.2

| (34) Ulasan | 82% Merekomendasikan produk ini

1 award

Cepat dari awal hingga selesai

Menyetrika lebih cepat dengan EasySpeed Plus berkat semburan uap yang kuat untuk menghilangkan kusut membandel, pelat keramik yang tangguh meluncur mulus di atas kain, dan sistem drip-stop mencegah kebocoran. Ketiganya membuat menyetrika jadi sangat efisien.

Lihat semua manfaat

Mempercepat setrika dalam 3 cara

Cepat dari awal hingga selesai

  • 1200 W

  • Semburan uap 110g

  • Uap terus-menerus 15g/mnt

  • Tapak setrika keramik

1200W untuk memanaskan dengan cepat

1200W untuk memanaskan dengan cepat

Menghadirkan pemanasan cepat dan performa andal.

Semburan uap hingga 110 g untuk menghilangkan kusut yang membandel

Semburan uap hingga 110 g untuk menghilangkan kusut yang membandel

Menembus jauh ke dalam kain sehingga kusut membandel lebih mudah hilang.

Semburan uap terus-menerus sebesar 15 g/mnt

Semburan uap terus-menerus sebesar 15 g/mnt

Semburan uap terus-menerus sebesar 15 g/mnt

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Penghargaan

  • Gambar VRS_PBTAWARD66

Ulasan

Ulasan ini dikelola oleh Bazaarvoice dan mematuhi Kebijakan Keaslian Bazaarvoice, yang didukung oleh teknologi anti-penipuan dan analisis manusia. Detail selengkapnya dapat ditemukan di
Ulasan pelanggan dalam bentuk penilaian produk dan bintang bermanfaat bagi semua pelanggan. Ulasan ini membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang produk dan membuat keputusan pembelian. Setiap pelanggan yang telah membeli produk secara online atau di toko dapat mengirimkan ulasan

4.2

dari 5

34

Ulasan

82%

Merekomendasikan produk ini

11/12/2019

Indonesia

Indonesia

Anti ribet karena kusut

Mudah dipakai. Gak harus neken neken setrikanya biar baju cepet licin.

Keunggulan

Mudah ringan

Kekurangan

Watt kegedean

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk EasySpeed Plus GC2145/25 Setrika uap

Tanggal Penggunaan 2018-12-10

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk EasySpeed Plus GC2145/25 Setrika uap

Tanggal Penggunaan 2018-12-10

11/12/2019

Indonesia

Indonesia

Menghaluskan pakaian dengan cepat

Sangat cepat dalam menghaluskan pakaian, mudah dioperasikan, dan menghemat banyak tenaga & waktu

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk EasySpeed Plus GC2145/25 Setrika uap

Tanggal Penggunaan 2019-08-10

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk EasySpeed Plus GC2145/25 Setrika uap

Tanggal Penggunaan 2019-08-10

10/12/2019

Indonesia

Indonesia

Baju cepat licin

Pertama agak ragu untuk cobanya. Tapi waktu coba sendiri di rumah, kagum banget nyetrika jd mudah banget cepat licinnya karena uap panasnya! Terus juga enteng ga berat. Jadi praktis banget untuk dipakai sehari-hari

Keunggulan

Enteng dan mudah menyetrikanya

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk EasySpeed Plus GC2145/25 Setrika uap

Tanggal Penggunaan 2018-11-10

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk EasySpeed Plus GC2145/25 Setrika uap

Tanggal Penggunaan 2018-11-10

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.