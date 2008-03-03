GC3388/22
Selalu panas setiap hari
Setrika uap Philips ini memberikan kenyamanan ekstra berkat saluran masukan airnya yang besar, kabel ekstra panjang, dan indikator level air; desainnya yang bergaya juga memberi Anda sebuah produk unik yang menyenangkan dan mudah digunakan!See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Dengan lubang masukan air ekstra besar, menambahkan air pada setrika Anda dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Hanya butuh waktu beberapa detik, dan tidak ada lagi risiko air tumpah di mana-mana!
Dengan kabel ekstra panjang 3 m EasyCare, Anda mudah menjangkau ujung papan setrika - bahkan lebih jauh lagi!
Indikator ekstra jernih pada setrika Philips Anda, membuat level air terlihat sangat jelas, sehingga Anda selalu mengetahui apakah Anda memiliki air yang cukup.
Ujung lancip memudahkan penyetrikaan di sekitar kancing dan lipatan.
Tapak setrika SteamGlide adalah tapak setrika terbaik Philips untuk setrika uap. Tapak ini sangat tahan gores, sangat licin, dan mudah dibersihkan.
Sistem Penghenti Tetesan pada setrika uap Philips memungkinkan Anda menyetrika kain halus pada suhu rendah tanpa harus mengkhawatirkan noda dari tetesan air.
Lebih sedikit mengisi ulang berkat tangki air 300 ml yang besar, sehingga Anda dapat menyetrika lebih banyak pakaian.
Sistem Calc Aktif Ganda pada setrika uap Philips mencegah penumpukan kerak dengan pil antikerak dan fungsi pembersihan kerak yang mudah digunakan.
Spesifikasi teknis
Berat dan dimensi
Mudah digunakan
Licin
Proses menyetrika yang mudah
Menghilangkan kusut
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