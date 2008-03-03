Cari istilah

ID
EN
  • Selalu panas setiap hari Selalu panas setiap hari Selalu panas setiap hari

    3300 series Setrika uap

    GC3388/22

    Selalu panas setiap hari

    Setrika uap Philips ini memberikan kenyamanan ekstra berkat saluran masukan airnya yang besar, kabel ekstra panjang, dan indikator level air; desainnya yang bergaya juga memberi Anda sebuah produk unik yang menyenangkan dan mudah digunakan!

    See all benefits

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    3300 series Setrika uap

    Produk serupa

    See all Setrika Uap

    Selalu panas setiap hari

    Sedikit tenaga, hasil maksimal, 3x lebih mudah

    • Kabel 3 m
    Lubang masukan air ekstra besar untuk pengisian cepat dan mudah

    Lubang masukan air ekstra besar untuk pengisian cepat dan mudah

    Dengan lubang masukan air ekstra besar, menambahkan air pada setrika Anda dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Hanya butuh waktu beberapa detik, dan tidak ada lagi risiko air tumpah di mana-mana!

    Kabel ekstra panjang untuk jangkauan maksimum

    Kabel ekstra panjang untuk jangkauan maksimum

    Dengan kabel ekstra panjang 3 m EasyCare, Anda mudah menjangkau ujung papan setrika - bahkan lebih jauh lagi!

    Indikator ekstra jernih sehingga tingkat air terlihat sangat jelas

    Indikator ekstra jernih sehingga tingkat air terlihat sangat jelas

    Indikator ekstra jernih pada setrika Philips Anda, membuat level air terlihat sangat jelas, sehingga Anda selalu mengetahui apakah Anda memiliki air yang cukup.

    Ujung lancip memudahkan penyetrikaan di sekitar kancing dan lipatan

    Ujung lancip memudahkan penyetrikaan di sekitar kancing dan lipatan

    Ujung lancip memudahkan penyetrikaan di sekitar kancing dan lipatan.

    Tapak setrika SteamGlide merupakan tapak premium dari Philips

    Tapak setrika SteamGlide merupakan tapak premium dari Philips

    Tapak setrika SteamGlide adalah tapak setrika terbaik Philips untuk setrika uap. Tapak ini sangat tahan gores, sangat licin, dan mudah dibersihkan.

    Sistem penghenti tetesan menjaga baju Anda tanpa noda sewaktu menyetrika

    Sistem penghenti tetesan menjaga baju Anda tanpa noda sewaktu menyetrika

    Sistem Penghenti Tetesan pada setrika uap Philips memungkinkan Anda menyetrika kain halus pada suhu rendah tanpa harus mengkhawatirkan noda dari tetesan air.

    Tidak perlu sering mengisi ulang berkat tangki air 300 ml ekstra besar

    Tidak perlu sering mengisi ulang berkat tangki air 300 ml ekstra besar

    Lebih sedikit mengisi ulang berkat tangki air 300 ml yang besar, sehingga Anda dapat menyetrika lebih banyak pakaian.

    Sistem Calc Aktif Ganda mencegah penumpukan kerak

    Sistem Calc Aktif Ganda mencegah penumpukan kerak

    Sistem Calc Aktif Ganda pada setrika uap Philips mencegah penumpukan kerak dengan pil antikerak dan fungsi pembersihan kerak yang mudah digunakan.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi teknis

      Daya
      2300
      Frekuensi
      50-60
      Tegangan
      220 - 240

    • Berat dan dimensi

      Berat produk
      1,64
      Dimensi produk
      328 x 129 x 163

    • Mudah digunakan

      Mudah diatur dan disimpan
      • Saluran masukan air ektra besar
      • Solusi penyimpanan kabel terpadu
      Cepat dipanaskan
      Y

    • Licin

      Tapak setrika
      Tapak setrika SteamGlide

    • Proses menyetrika yang mudah

      Panjang kabel
      3  m
      Kenyamanan tambahan
      • Kabel bisa diputar 360 derajat
      • Indikator level air yang ekstra jernih
      Manajemen anti-kerak
      Sistem Active Calc Ganda
      Tidak bocor
      Sistem penghenti tetesan
      Kapasitas tangki air
      300  ml

    • Menghilangkan kusut

      Penggunaan Vertikal
      Ya
      Uap konstan
      Hingga 35 gr/menit
      Semprotan
      Ya
      Mencapai bagian yang sulit
      Ujung lancip
      Semburan Uap
      Hingga 95 gr/menit

    Badge-D2C

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

    Produk yang disarankan

    Produk baru dilihat

    Penghargaan

    Ulasan

    Jadilah orang pertama yang mengulas item ini

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.