GC3920/24
Lebih mudah dan cepat tanpa pegaturan suhu
Sekarang Anda dapat menyetrika semua jenis kain, dari jeans sampai sutra dalam sekali jalan berkat teknologi OptimalTEMP yang menghasilkan kombinasi panas dan uap yang sempurna - untuk menghilangkan kusut membandel dengan cepat tanpa risiko terbakar atau tanda mengilap.See all benefits
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Menyetrika semua jenis kain, dari sutera hingga jeans tanpa menyesuaikan suhu. Berkat OptimalTEMP, tidak perlu pengaturan atau memutar tombol. Sehingga tidak perlu lagi menyortir pakaian terlebih dahulu, atau menunggu setrika memanas dan mendingin. Siap untuk semua kain, kapan saja.
Berkat teknologi OptimalTEMP, kami menjamin setrika ini tidak akan membakar kain yang dapat disetrika. Anda bahkan bisa membiarkannya di atas pakaian atau papan setrika. Tidak akan terbakar, tidak akan mengilap. Dijamin.
Menghadirkan pemanasan cepat dan performa andal.
Semburan uap yang kuat dan konsisten untuk menghilangkan kusut dengan lebih cepat.
Menembus jauh ke dalam kain sehingga kusut membandel lebih mudah hilang.
Tapak setrika SteamGlide Plus eksklusif kami – dengan lapisan titanium dan 6 lapis coating yang canggih - membuatnya licin di atas kain. Anti-lengket, anti-gores, dan mudah dibersihkan.
Setrika mati dengan sendirinya jika dibiarkan berdiri. Jika bertumpu pada tumpuan, tapak setrika, atau sisinya, setrika akan otomatis mati setelah 2 menit.
Sistem Penghenti Tetesan kami memungkinkan Anda menyetrika kain halus pada suhu rendah dengan tenang. Tidak perlu khawatir akan tetesan air yang dapat menyebabkan noda.
Setrika ini beroperasi dengan air keran biasa. Calc-clean adalah fungsi pembersihan bawaan untuk menghilangkan timbunan kalsium atau kerak, dan menjaga performa terbaik.
Mudah digunakan
Jaminan
Menghilangkan kusut dengan cepat
Efisiensi lingkungan
Pengelolaan skala
Ukuran dan berat
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