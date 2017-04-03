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  • Lebih mudah dan cepat tanpa pegaturan suhu Lebih mudah dan cepat tanpa pegaturan suhu Lebih mudah dan cepat tanpa pegaturan suhu

    PerfectCare Setrika uap

    GC3920/24

    Lebih mudah dan cepat tanpa pegaturan suhu

    Sekarang Anda dapat menyetrika semua jenis kain, dari jeans sampai sutra dalam sekali jalan berkat teknologi OptimalTEMP yang menghasilkan kombinasi panas dan uap yang sempurna - untuk menghilangkan kusut membandel dengan cepat tanpa risiko terbakar atau tanda mengilap.

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    PerfectCare Setrika uap

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    Lebih mudah dan cepat tanpa pegaturan suhu

    100% aman, bahkan pada kain yang lembut

    • 2400 W
    • Semburan uap terus-menerus 45 g/mnt
    • Semburan uap 180 g
    • Tapak setrika SteamGlide Plus
    Teknologi OptimalTEMP, tidak perlu pengaturan suhu

    Teknologi OptimalTEMP, tidak perlu pengaturan suhu

    Menyetrika semua jenis kain, dari sutera hingga jeans tanpa menyesuaikan suhu. Berkat OptimalTEMP, tidak perlu pengaturan atau memutar tombol. Sehingga tidak perlu lagi menyortir pakaian terlebih dahulu, atau menunggu setrika memanas dan mendingin. Siap untuk semua kain, kapan saja.

    Aman pada semua pakaian yang dapat disetrika, dijamin tidak akan terbakar

    Aman pada semua pakaian yang dapat disetrika, dijamin tidak akan terbakar

    Berkat teknologi OptimalTEMP, kami menjamin setrika ini tidak akan membakar kain yang dapat disetrika. Anda bahkan bisa membiarkannya di atas pakaian atau papan setrika. Tidak akan terbakar, tidak akan mengilap. Dijamin.

    2400 W agar cepat panas

    2400 W agar cepat panas

    Menghadirkan pemanasan cepat dan performa andal.

    Semburan uap hingga 45 g/mnt untuk performa yang stabil dan kuat

    Semburan uap hingga 45 g/mnt untuk performa yang stabil dan kuat

    Semburan uap yang kuat dan konsisten untuk menghilangkan kusut dengan lebih cepat.

    Semburan uap hingga 180 g untuk menghilangkan kusut yang membandel

    Semburan uap hingga 180 g untuk menghilangkan kusut yang membandel

    Menembus jauh ke dalam kain sehingga kusut membandel lebih mudah hilang.

    Tapak setrika SteamGlide Plus mudah meluncur pada permukaan kain

    Tapak setrika SteamGlide Plus mudah meluncur pada permukaan kain

    Tapak setrika SteamGlide Plus eksklusif kami – dengan lapisan titanium dan 6 lapis coating yang canggih - membuatnya licin di atas kain. Anti-lengket, anti-gores, dan mudah dibersihkan.

    Pengaman pemutus arus listrik otomatis apabila setrika ditinggalkan tanpa diawasi

    Pengaman pemutus arus listrik otomatis apabila setrika ditinggalkan tanpa diawasi

    Setrika mati dengan sendirinya jika dibiarkan berdiri. Jika bertumpu pada tumpuan, tapak setrika, atau sisinya, setrika akan otomatis mati setelah 2 menit.

    Penghenti tetesan menjaga baju Anda tanpa noda sewaktu menyetrika

    Penghenti tetesan menjaga baju Anda tanpa noda sewaktu menyetrika

    Sistem Penghenti Tetesan kami memungkinkan Anda menyetrika kain halus pada suhu rendah dengan tenang. Tidak perlu khawatir akan tetesan air yang dapat menyebabkan noda.

    Tombol geser calc-clean, performa uap jangka panjang

    Tombol geser calc-clean, performa uap jangka panjang

    Setrika ini beroperasi dengan air keran biasa. Calc-clean adalah fungsi pembersihan bawaan untuk menghilangkan timbunan kalsium atau kerak, dan menjaga performa terbaik.

    Spesifikasi Teknis

    • Mudah digunakan

      Kapasitas tangki air
      300  ml
      Pengaman mati otomatis
      Ya
      Dapat digunakan dengan air keran bersih
      Ya
      Penghenti Tetesan
      Ya
      Tumpuan ekstra stabil
      Ya
      Lubang pengisian ekstra besar
      Ya

    • Jaminan

      Garansi 2 tahun di seluruh dunia
      Ya

    • Menghilangkan kusut dengan cepat

      Daya
      2.400  W
      Semburan uap
      180  g
      Uap konstan
      45  g/min
      Semprotan air
      Ya

    • Efisiensi lingkungan

      Petunjuk pengguna
      100% kertas daur ulang

    • Pengelolaan skala

      Membersihkan dan membuang kerak
      Tombol Geser Calc Clean Bawaan

    • Ukuran dan berat

      Berat setrika
      1,485  kg
      Dimensi kemasan (LxTxP)
      33,2x16,7x13,7  cm
      Dimensi produk (PxTxL)
      31,2x14,7x12,7  cm

    Badge-D2C

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