Lebih mudah dan cepat tanpa pegaturan suhu

Sekarang Anda dapat menyetrika semua jenis kain, dari jeans sampai sutra dalam sekali jalan berkat teknologi OptimalTEMP yang menghasilkan kombinasi panas dan uap yang sempurna - untuk menghilangkan kusut membandel dengan cepat tanpa risiko terbakar atau tanda mengilap.