GC4420/02
Daya dengan presisi
Untuk penyetrikaan yang lebih mudah dan mulus, Anda pasti menginginkan setrika dengan daya luncur mulus dan uap kuat. Setrika Philips ini dilengkapi alas setrika SteamGlide yang memberikan keduanya!See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Tapak setrika SteamGlide adalah tapak setrika terbaik Philips untuk setrika uap. Tapak ini sangat tahan gores, sangat licin, dan mudah dibersihkan.
2.400 Watt memungkinkan semburan uap tinggi terus-menerus.
Semburan uap hingga 100 g untuk menghilangkan kusut paling membandel sekalipun.
Setrika uap Philips dengan keluaran uap terus-menerus hingga 40 g/mnt memberikan jumlah uap yang tepat untuk menghilangkan semua kusut dengan efektif.
Sistem Calc Aktif Ganda pada setrika uap Philips mencegah penumpukan kerak dengan pil antikerak dan fungsi pembersihan kerak yang mudah digunakan.
Ujung beruap yang unik dari setrika Philips ini menggabungkan ujung lancip tapak setrika dengan lubang uap khusus yang panjang untuk mencapai bagian terkecil dan tersulit sehingga hasil menyetrika menjadi lebih baik.
Sistem Penghenti Tetesan pada setrika uap Philips memungkinkan Anda menyetrika kain halus pada suhu rendah tanpa harus mengkhawatirkan noda dari tetesan air.
Pemutusan arus listrik secara otomatis mematikan setrika apabila tidak ada yang mengawasi atau alat terjungkir.
Dengan kabel setrika Philips 3 m ekstra panjang, Anda dapat dengan mudah menjangkau ujung papan setrika bahkan lebih jauh lagi!
Mengelola pengapuran
Spesifikasi teknis
Mudah digunakan
Menghilangkan kusut dengan mudah & cepat
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.