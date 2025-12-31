2 year warranty
Dihentikan
GC4430/02
Daya dengan presisi
Untuk memberikan kemudahan menghilangkan kusut yang membandel sekalipun, setrika uap Philips yang kuat dengan Ionic DeepSteam adalah yang Anda butuhkan. Dengan tapak setrika SteamGlide, setrika ini meluncur mulus dengan semburan uap yang kuat yang menembus ke dalam kain
Semburan uap 100 g
2400 W
Proses ionisasi menghasilkan partikel uap yang lebih kecil, yang masuk lebih jauh ke dalam kain, sehingga mudah menghilangkan kusut yang sangat sulit sekalipun.
Setrika uap Philips dengan keluaran uap terus-menerus hingga 40 g/mnt memberikan jumlah uap yang tepat untuk menghilangkan semua kusut dengan efektif.
Pemutusan arus listrik secara otomatis mematikan setrika apabila tidak ada yang mengawasi atau alat terjungkir.
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