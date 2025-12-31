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Dihentikan

AzurSetrika uap

GC4430/02

1 award

Daya dengan presisi

Untuk memberikan kemudahan menghilangkan kusut yang membandel sekalipun, setrika uap Philips yang kuat dengan Ionic DeepSteam adalah yang Anda butuhkan. Dengan tapak setrika SteamGlide, setrika ini meluncur mulus dengan semburan uap yang kuat yang menembus ke dalam kain

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Setrika dengan penghilang kusut yang mudah dengan Ionic DeepSteam

Daya dengan presisi

  • Semburan uap 100 g

  • 2400 W

Partikel uap yang kecil bisa masuk lebih dalam ke bagian yang sangat kusut

Partikel uap yang kecil bisa masuk lebih dalam ke bagian yang sangat kusut

Proses ionisasi menghasilkan partikel uap yang lebih kecil, yang masuk lebih jauh ke dalam kain, sehingga mudah menghilangkan kusut yang sangat sulit sekalipun.

Semburan uap terus-menerus hingga 40 g/mnt

Semburan uap terus-menerus hingga 40 g/mnt

Setrika uap Philips dengan keluaran uap terus-menerus hingga 40 g/mnt memberikan jumlah uap yang tepat untuk menghilangkan semua kusut dengan efektif.

Pemutus arus listrik apabila setrika ditinggalkan tanpa diawasi

Pemutus arus listrik apabila setrika ditinggalkan tanpa diawasi

Pemutusan arus listrik secara otomatis mematikan setrika apabila tidak ada yang mengawasi atau alat terjungkir.

Spesifikasi Teknis

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Penghargaan

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