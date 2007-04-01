    Azur Setrika uap

    GC4430/38

    Daya dengan presisi

    Untuk memberikan kemudahan dalam menghilangkan kusut yang membandel sekalipun, Anda memerlukan setrika uap yang kuat ini yang dilengkapi dengan Ionic DeepSteam™. Bersama tapak setrika SteamGlide, alat ini meluncur mulus dengan semburan uap yang kuat, menembus ke dalam kain.

    Mudah menghilangkan kusut dengan Ionic DeepSteam

    • Semburan uap 100 g
    • 2400 W
    Pemutus arus listrik apabila setrika ditinggalkan tanpa diawasi

    Pemutusan arus listrik secara otomatis mematikan setrika apabila tidak ada yang mengawasi atau alat terjungkir.

    Semburan uap terus-menerus hingga 40 g/mnt

    Setrika uap Philips dengan keluaran uap terus-menerus hingga 40 g/mnt memberikan jumlah uap yang tepat untuk menghilangkan semua kusut dengan efektif.

    Sistem Calc Aktif Ganda mencegah penumpukan kerak

    Sistem Calc Aktif Ganda pada setrika uap Philips mencegah penumpukan kerak dengan pil antikerak dan fungsi pembersihan kerak yang mudah digunakan.

    Sistem penghenti tetesan menjaga baju Anda tanpa noda sewaktu menyetrika

    Sistem Penghenti Tetesan pada setrika uap Philips memungkinkan Anda menyetrika kain halus pada suhu rendah tanpa harus mengkhawatirkan noda dari tetesan air.

    Partikel uap yang kecil bisa masuk lebih dalam ke bagian yang sangat kusut

    Proses ionisasi menghasilkan partikel uap yang lebih kecil, yang masuk lebih jauh ke dalam kain, sehingga mudah menghilangkan kusut yang sangat sulit sekalipun.

    Semburan uap 100 g untuk menghilangkan kusut yang membandel dengan mudah

    Semburan uap hingga 100 g untuk menghilangkan kusut paling membandel sekalipun.

    Tapak setrika SteamGlide merupakan tapak premium dari Philips

    Tapak setrika SteamGlide adalah tapak setrika terbaik Philips untuk setrika uap. Tapak ini sangat tahan gores, sangat licin, dan mudah dibersihkan.

    Spesifikasi Teknis

    • Mengelola pengapuran

      Solusi calc clean
      Calc clean aktif ganda
      Bisa diisi air keran
      Ya

    • Spesifikasi teknis

      Berat setrika
      1,55  kg
      Tegangan
      220 - 240  V
      Dimensi produk
      30,3 x 12 x 15,2  cm

    • Mudah digunakan

      Mengisi dan membuang air
      Lubang pengisian ekstra besar
      Kapasitas tangki air
      335  ml
      Pengaman mati otomatis
      Ya
      Penghenti tetesan
      Y
      Panjang kabel listrik
      3  m

    • Menghilangkan kusut dengan mudah & cepat

      Semburan uap terus-menerus
      40  g/min
      Tapak setrika
      Setrika SteamGlide
      Daya
      2.400  W
      Tempat keluar uap
      Ya
      Penguapan vertikal
      Ya
      Semprotan
      Ya
      Semburan uap
      100  g
      Setelan uap yang dapat diubah
      Y
      Ujung beruap
      Ya

