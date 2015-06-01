2 year warranty
Dihentikan
GC4630/02
Menghilangkan kusut dengan mudah dari katun dan linen
Menghilangkan kusut yang paling membandel sekalipun, berkat Ionic DeepSteam. Setrika uap yang kuat ini menghasilkan partikel uap 50% lebih kecil yang menembus kain kuat seperti katun dan linen, sehingga Anda mendapatkan hasil yang hebat dengan mudah!
Ionic DeepSteam
Proses ionisasi menghasilkan partikel uap yang lebih kecil, yang masuk lebih jauh ke dalam kain, sehingga mudah menghilangkan kusut yang sangat sulit sekalipun.
Setrika uap Philips dengan keluaran uap terus-menerus hingga 40 g/mnt memberikan jumlah uap yang tepat untuk menghilangkan semua kusut dengan efektif.
Tapak setrika SteamGlide adalah tapak setrika terbaik Philips untuk setrika uap. Tapak ini sangat tahan gores, sangat licin, dan mudah dibersihkan.
Penghargaan
1.0
dari 5
2
Ulasan
Steve99
01/06/2015
Australia
Great while it lasted
We bought an expensive iron expecting longevity but it lasted less than a year with minimal use. The blue light comes on but the iron does not heat up. Just when we thought we'd found a good iron.
Ulasan ini dibuat untuk Azur Ionic GC4630 Steam iron
Ulasan ini dibuat untuk Azur Ionic GC4630 Steam iron
Aussie10
25/08/2014
Australia
I liked the iron except for it's heaviness. It died just over one year after purchase.
Any expensive iron that does a little over one year after purchase is not worth it.
Ulasan ini dibuat untuk Azur Ionic GC4630 Steam iron
Ulasan ini dibuat untuk Azur Ionic GC4630 Steam iron