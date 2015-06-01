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  • Standard Product Photo Philips Azur Ionic Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Ionic Steam iron

Dihentikan

Azur IonicSetrika uap

GC4630/02

1

| (2) Ulasan

1 award

Menghilangkan kusut dengan mudah dari katun dan linen

Menghilangkan kusut yang paling membandel sekalipun, berkat Ionic DeepSteam. Setrika uap yang kuat ini menghasilkan partikel uap 50% lebih kecil yang menembus kain kuat seperti katun dan linen, sehingga Anda mendapatkan hasil yang hebat dengan mudah!

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Penyetrikaan yang andal dengan Ionic DeepSteam

Menghilangkan kusut dengan mudah dari katun dan linen

  • Ionic DeepSteam

Partikel uap yang 50% lebih kecil menjangkau bagian yang sangat kusut lebih dalam

Partikel uap yang 50% lebih kecil menjangkau bagian yang sangat kusut lebih dalam

Proses ionisasi menghasilkan partikel uap yang lebih kecil, yang masuk lebih jauh ke dalam kain, sehingga mudah menghilangkan kusut yang sangat sulit sekalipun.

Keluaran uap terus-menerus hingga 40 g/mnt

Keluaran uap terus-menerus hingga 40 g/mnt

Setrika uap Philips dengan keluaran uap terus-menerus hingga 40 g/mnt memberikan jumlah uap yang tepat untuk menghilangkan semua kusut dengan efektif.

Tapak setrika SteamGlide merupakan tapak premium dari Philips

Tapak setrika SteamGlide merupakan tapak premium dari Philips

Tapak setrika SteamGlide adalah tapak setrika terbaik Philips untuk setrika uap. Tapak ini sangat tahan gores, sangat licin, dan mudah dibersihkan.

Spesifikasi Teknis

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Penghargaan

  • Gambar VRS_PBTAWARD66

Ulasan

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1.0

dari 5

2

Ulasan

5
4
3
2

01/06/2015

Australia

Australia

Great while it lasted

We bought an expensive iron expecting longevity but it lasted less than a year with minimal use. The blue light comes on but the iron does not heat up. Just when we thought we'd found a good iron.

Ulasan ini dibuat untuk Azur Ionic GC4630 Steam iron

Ulasan ini dibuat untuk Azur Ionic GC4630 Steam iron

25/08/2014

Australia

Australia

I liked the iron except for it's heaviness. It died just over one year after purchase.

Any expensive iron that does a little over one year after purchase is not worth it.

Ulasan ini dibuat untuk Azur Ionic GC4630 Steam iron

Ulasan ini dibuat untuk Azur Ionic GC4630 Steam iron

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