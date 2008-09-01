    Azur Ionic Setrika uap

    GC4630

    Menghilangkan kusut dengan mudah dari katun dan linen

    Menghilangkan kusut yang paling membandel sekalipun, berkat Ionic DeepSteam. Setrika uap yang kuat ini menghasilkan partikel uap 50% lebih kecil yang menembus kain kuat seperti katun dan linen, sehingga Anda mendapatkan hasil yang hebat dengan mudah!

    Penyetrikaan yang andal dengan Ionic DeepSteam

    • Ionic DeepSteam
    Partikel uap yang 50% lebih kecil menjangkau bagian yang sangat kusut lebih dalam

    Proses ionisasi menghasilkan partikel uap yang lebih kecil, yang masuk lebih jauh ke dalam kain, sehingga mudah menghilangkan kusut yang sangat sulit sekalipun.

    Keluaran uap terus-menerus hingga 40 g/mnt

    Setrika uap Philips dengan keluaran uap terus-menerus hingga 40 g/mnt memberikan jumlah uap yang tepat untuk menghilangkan semua kusut dengan efektif.

    Tapak setrika SteamGlide merupakan tapak premium dari Philips

    Tapak setrika SteamGlide adalah tapak setrika terbaik Philips untuk setrika uap. Tapak ini sangat tahan gores, sangat licin, dan mudah dibersihkan.

    Pemutus arus listrik apabila setrika ditinggalkan tanpa diawasi

    Pemutusan arus listrik secara otomatis mematikan setrika apabila tidak ada yang mengawasi atau alat terjungkir.

    Ujung beruap memungkinkan menguapkan di area yang sulit dijangkau

    Ujung beruap yang unik dari setrika Philips ini menggabungkan ujung lancip tapak setrika dengan lubang uap khusus yang panjang untuk mencapai bagian terkecil dan tersulit sehingga hasil menyetrika menjadi lebih baik.

    Semburan uap hingga 170 g

    Semburan uap dapat digunakan untuk penguapan vertikal dan menghilangkan kusut membandel.

    Pegangan yang lembut sehingga nyaman untuk menyetrika dalam waktu lama.

    Pegangan lembut pada setrika Philips membuat tangan terasa nyaman saat menyetrika bahkan untuk waktu yang lama.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi teknis

      Daya
      2.400
      Frekuensi
      50-60
      Tegangan
      220 - 240

    • Mudah digunakan

      Kontrol
      • Lampu suhu siap
      • Pengaturan uap yang bervariasi
      Cepat dipanaskan
      Y

    • Licin

      Tapak setrika
      Tapak setrika SteamGlide

    • Proses menyetrika yang mudah

      Panjang kabel
      3  m
      Kenyamanan tambahan
      • Kabel bisa diputar 360 derajat
      • Pegangan lembut
      Manajemen anti-kerak
      Sistem Active Calc Ganda
      Tidak bocor
      Sistem penghenti tetesan
      Aman digunakan
      • Pengaman pemutus arus listrik otomatis apabila setrika ditinggalkan tanpa diawasi
      • Melebihi standar tes jatuh internasional
      Bisa diisi air keran
      Y
      Kapasitas tangki air
      335  ml

    • Menghilangkan kusut

      Penggunaan Vertikal
      Ya
      Uap konstan
      Hingga 40 gr/menit
      Ionic DeepSteam
      Ionic DeepSteam
      Semprotan
      Ya
      Mencapai bagian yang sulit
      Steam tip
      Semburan Uap
      Hingga 170 gr/menit

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

