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  • Cara mudah menjaga sneaker kesayangan tetap bersih Cara mudah menjaga sneaker kesayangan tetap bersih Cara mudah menjaga sneaker kesayangan tetap bersih

    Pembersih Sneaker

    GCA1000/60

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan
    2 Award

    Cara mudah menjaga sneaker kesayangan tetap bersih

    Pembersih Sneaker Philips dirancang agar membersihkan sepatu sneaker Anda jadi mudah dan efektif. Pilih sikat yang tepat untuk sepatu Anda, basahi sikat dengan sedikit air dan sabun, gunakan pada sneaker Anda dan sepatu Anda pun akan kembali bersih dalam sekejap.

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    Pembersih Sneaker

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    Cara mudah menjaga sneaker kesayangan tetap bersih

    Dilengkapi tiga sikat untuk bahan yang berbeda

    • 3x kepala sikat
    • Biru/Kuning
    • 4 x baterai AA
    Sikat berputar akan membersihkan dengan efektif

    Sikat berputar akan membersihkan dengan efektif

    Dengan hingga 500 putaran per menit, Pembersih Sneaker Philips membersihkan secara efektif.

    Mudah digunakan dengan tiga langkah

    Mudah digunakan dengan tiga langkah

    Cukup basahi sikat dengan air dan sabun, nyalakan Pembersih Sneaker Philips dan seka sneaker dengan handuk bersih saat selesai.

    Tiga sikat untuk membersihkan berbagai bahan

    Tiga sikat untuk membersihkan berbagai bahan

    Pilih spons, sikat lembut atau keras untuk membersihkan bahan sneaker Anda dengan aman.

    Sneaker bersih ke mana pun Anda pergi

    Sneaker bersih ke mana pun Anda pergi

    Anda dapat membawa pembersih sneaker berdaya baterai saat bepergian, agar sepatu sneaker Anda tetap bersih di mana pun Anda berada.

    Sikat spons untuk permukaan halus

    Sikat spons untuk permukaan halus

    Sikat spons sangat cocok untuk digunakan pada bahan halus seperti PVC, kulit, suede, dan karet halus.

    Sikat lembut untuk segala pemakaian

    Sikat lembut untuk segala pemakaian

    Sikat lembut didesain untuk digunakan di berbagai permukaan dan sangat cocok untuk bahan mesh dan kanvas.

    Sikat keras untuk permukaan yang keras

    Sikat keras untuk permukaan yang keras

    Sikat keras ini sangat cocok digunakan untuk bahan yang keras seperti karet bertekstur atau tapak karet sneaker Anda.

    Termasuk 4x baterai AA

    Termasuk 4x baterai AA

    Pembersih Sneaker Philips dilengkapi dengan 4x baterai AA agar Anda dapat langsung membersihkan sneaker.

    Spesifikasi Teknis

    • Dimensi

      Dimensi kemasan (LxTxP)
      116 mm x 204 mm x 93 mm
      Dimensi produk (LxTxP)
      60 mm x 69 mm x 170 mm

    • Berat

      Berat produk termasuk baterai
      0,351  kg
      Berat total dengan kemasan
      0,501 kg  kg

    • Bisa didaur ulang

      Kemasan produk
      100% dapat didaur ulang
      Petunjuk pengguna
      100% kertas daur ulang

    • Aman untuk sneaker Anda

      Termasuk 3 Sikat
      • Spons
      • Sikat lembut
      • Sikat Keras

    • Baterai

      Waktu penggunaan baterai
      80 menit dengan beban 450 g
      Jenis baterai
      4 x baterai AA
      Daya
      6 V

    • Garansi

      Garansi 2 tahun di seluruh dunia
      Ya

    • Teknologi

      Rotasi per menit
      500 RPM
      Tahan air
      IPX5

    Badge-D2C

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