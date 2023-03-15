Cara mudah menjaga sneaker kesayangan tetap bersih

Pembersih Sneaker Philips dirancang agar membersihkan sepatu sneaker Anda jadi mudah dan efektif. Pilih sikat yang tepat untuk sepatu Anda, basahi sikat dengan sedikit air dan sabun, gunakan pada sneaker Anda dan sepatu Anda pun akan kembali bersih dalam sekejap.