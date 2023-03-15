GCA1000/60
Cara mudah menjaga sneaker kesayangan tetap bersih
Pembersih Sneaker Philips dirancang agar membersihkan sepatu sneaker Anda jadi mudah dan efektif. Pilih sikat yang tepat untuk sepatu Anda, basahi sikat dengan sedikit air dan sabun, gunakan pada sneaker Anda dan sepatu Anda pun akan kembali bersih dalam sekejap.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Dengan hingga 500 putaran per menit, Pembersih Sneaker Philips membersihkan secara efektif.
Cukup basahi sikat dengan air dan sabun, nyalakan Pembersih Sneaker Philips dan seka sneaker dengan handuk bersih saat selesai.
Pilih spons, sikat lembut atau keras untuk membersihkan bahan sneaker Anda dengan aman.
Anda dapat membawa pembersih sneaker berdaya baterai saat bepergian, agar sepatu sneaker Anda tetap bersih di mana pun Anda berada.
Sikat spons sangat cocok untuk digunakan pada bahan halus seperti PVC, kulit, suede, dan karet halus.
Sikat lembut didesain untuk digunakan di berbagai permukaan dan sangat cocok untuk bahan mesh dan kanvas.
Sikat keras ini sangat cocok digunakan untuk bahan yang keras seperti karet bertekstur atau tapak karet sneaker Anda.
Pembersih Sneaker Philips dilengkapi dengan 4x baterai AA agar Anda dapat langsung membersihkan sneaker.
Dimensi
Berat
Bisa didaur ulang
Aman untuk sneaker Anda
Baterai
Garansi
Teknologi
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