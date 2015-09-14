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  • Udara segar dan sehat dalam mobil Udara segar dan sehat dalam mobil Udara segar dan sehat dalam mobil

    GoPure SlimLine 230 Pemurni udara mobil

    GPSL23GPX1

    Udara segar dan sehat dalam mobil

    Teknologi penyaringan efisiensi tinggi unik Philips menghilangkan partikel halus seperti PM2,5 dengan Clean Air Delivery Rate (CADR) sebesar 10m3/jam, dan gas beracun dengan CADR sebesar 10m3/jam, agar Anda dan keluarga tetap sehat.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    GoPure SlimLine 230 Pemurni udara mobil

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    Udara segar dan sehat dalam mobil

    Menghilangkan partikel halus dan gas beracun dengan efisien

    • Indikator kualitas udara
    • Partikel halus CADR*:10m3/jam
    • Gas beracun CADR*: 10m3/jam
    • Efisiensi pembersihan udara: 13 menit
    Bersihkan udara dalam mobil hanya dalam waktu 13 menit

    Bersihkan udara dalam mobil hanya dalam waktu 13 menit

    Penyaringan mode Cepat membersihkan udara dengan cepat pada kecepatan tertinggi

    Menyegarkan udara dengan keharuman alami

    Menyegarkan udara dengan keharuman alami

    GoPure menyegarkan udara dengan fungsi dispenser keharuman alami. 1 kartrid pewangi disertakan

    Pengoperasian dan kontrol penyaring otomatis

    Pengoperasian dan kontrol penyaring otomatis

    Tetap fokus berkendara berkat pengoperasian dan kontrol penyaring otomatis

    Indikator kualitas Udara

    Indikator kualitas Udara

    Sensor partikel udara terpadu yang menunjukkan kualitas udara saat ini: sangat bagus (biru), sedang (kuning), dan buruk (merah)

    Indikasi penggantian filter

    Indikasi penggantian filter

    Indikasi penggantian filter saat filter harus diganti

    Dapat dipasang dimana saja dalam mobil, termasuk di tempat gelas

    Dapat dipasang dimana saja dalam mobil, termasuk di tempat gelas

    Termasuk kabel daya 4m 12V dan aksesori untuk tempat gelas, agar dapat dipasang dimana saja dalam mobil

    Menghilangkan partikel halus dan gas beracun dengan efisien

    Teknologi penyaringan efisiensi tinggi unik Philips menghilangkan partikel halus seperti PM2,5 dengan Clean Air Delivery Rate (CADR) sebesar 10m3/jam, dan gas beracun dengan CADR sebesar 10m3/jam, agar Anda dan keluarga tetap sehat.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi pemasaran

      Manfaat yang diharapkan
      Udara segar dalam mobil
      Fitur utama produk
      • AQI
      • mode-cepat
      • dispenser keharuman

    • Penjelasan produk

      Aliran udara
      9,7  m³/jam
      Sensor partikel udara
      Y
      Indikator kualitas udara (AQI)
      Y
      Bisa diaktifkan via aplikasi
      Tidak
      Menyala/Mati Otomatis
      Y
      Warna
      Abu-Abu Gelap
      Nama resmi
      GoPure Slimeline 230
      Masa Pakai Filter
      350  jam
      Indikator penggantian filter
      Y
      Dispenser keharuman
      Y
      Frekuensi
      50  Hz
      Tingkat kebisingan
      40 (Rendah) - 50 (Sedang) - 55 (Tinggi)  dB
      Daya
      7  W
      Setelan kecepatan
      3 kecepatan
      Teknologi
      Pemurni udara mobil
      Voltase
      12  volt

    • Kinerja

      Efisiensi Pembersihan Udara
      13  min
      Penyaringan bakteri/virus
      70  %
      Gas beracun & filtrasi TVOC
      CADR sebesar 10m3/jam
      Mode Boost
      Y
      Filtrasi partikel kecil
      CADR sebesar 10m3/jam

    • Data logistik

      Jumlah dalam kotak
      1
      Rujukan (Entri pesanan)
      GPSL23GPX1
      Kode pemesanan (China)
      17400328
      EAN (China)
      6947939174003

    • Penggantian

      Kartrid pewangi
      51200X3, 51201X3, 51202X3
      Jenis filter
      GSF80X80X1

    • Aksesori dalam kemasan

      Aksesori pemasangan
      Kit tempat gelas
      panjang kabel daya
      4  m
      Aksesori lainnya
      Tali sambungan

    • Berat dan dimensi

      Berat produk
      800  g
      Dimensi produk (P x L x T)
      170 x 100 x 70  milimeter
      Dimensi kotak (P x L x T)
      295 x 245 x 80  milimeter
      Berat kemasan (termasuk produk)
      1200  g

    Badge-D2C

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