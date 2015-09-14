Teknologi penyaringan efisiensi tinggi unik Philips menghilangkan partikel halus seperti PM2,5 dengan Clean Air Delivery Rate (CADR) sebesar 10m3/jam, dan gas beracun dengan CADR sebesar 10m3/jam, agar Anda dan keluarga tetap sehat.
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Menghilangkan partikel halus dan gas beracun dengan efisien
Indikator kualitas udara
Partikel halus CADR*:10m3/jam
Gas beracun CADR*: 10m3/jam
Efisiensi pembersihan udara: 13 menit
Bersihkan udara dalam mobil hanya dalam waktu 13 menit
Penyaringan mode Cepat membersihkan udara dengan cepat pada kecepatan tertinggi
Menyegarkan udara dengan keharuman alami
GoPure menyegarkan udara dengan fungsi dispenser keharuman alami. 1 kartrid pewangi disertakan
Pengoperasian dan kontrol penyaring otomatis
Tetap fokus berkendara berkat pengoperasian dan kontrol penyaring otomatis
Indikator kualitas Udara
Sensor partikel udara terpadu yang menunjukkan kualitas udara saat ini: sangat bagus (biru), sedang (kuning), dan buruk (merah)
Indikasi penggantian filter
Indikasi penggantian filter saat filter harus diganti
Dapat dipasang dimana saja dalam mobil, termasuk di tempat gelas
Termasuk kabel daya 4m 12V dan aksesori untuk tempat gelas, agar dapat dipasang dimana saja dalam mobil
Menghilangkan partikel halus dan gas beracun dengan efisien
Teknologi penyaringan efisiensi tinggi unik Philips menghilangkan partikel halus seperti PM2,5 dengan Clean Air Delivery Rate (CADR) sebesar 10m3/jam, dan gas beracun dengan CADR sebesar 10m3/jam, agar Anda dan keluarga tetap sehat.