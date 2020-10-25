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Dihentikan

Hairclipper series 1000Pemangkas Rambut Anak

HC1055/15

4.4

| (7) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Bergerak dengan aman, sentuhan lembut, perawatan profesional

Baru! Pemangkas rambut anak dari Philips dengan suara motor super senyap, pisau profesional dengan ujung bulat yang didesain khusus, berbagai panjang sisir dan desain anti-air yang bisa memberikan anak Anda potongan rambut profesional di rumah Anda sendiri.

Lihat semua manfaat

Merek alat perawatan diri elektrik untuk pria yang paling disukai di dunia1

Bergerak dengan aman, sentuhan lembut, perawatan profesional

  • Sistem pemotongan aman

  • Ujung bulat yang dirancang khusus

  • Pemotong keramik yang lebih pendek

  • Berbagai setelan panjang sisir (1-12mm)

Tahan air IPX 7 sehingga dapat dibersihkan dengan mudah dan aman di bawah keran

Tahan air IPX 7 sehingga dapat dibersihkan dengan mudah dan aman di bawah keran

IPX 7 berarti pemangkas ini tahan air. Anda dapat membersihkan pemangkas rambut dengan aman dan mudah di dalam air setelah digunakan.

Beberapa sisir dengan setelan panjang 1 mm hingga 12 mm.

Beberapa sisir dengan setelan panjang 1 mm hingga 12 mm.

Beberapa sisir dengan setelan panjang 1 mm hingga 12 mm.

Pisau ramping untuk memudahkan memangkas rambut anak-anak

Pisau ramping untuk memudahkan memangkas rambut anak-anak, dirancang untuk menjangkau bagian yang sulit di sekitar telinga dengan mudah.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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4.4

dari 5

7

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

2
1

25/10/2020

Indonesia

Indonesia

Produk yang bagus

Selama menggunakan Philips Hairclipper ini sangat membantu untuk utusan mencukur rambut meski bukan profesional. Alat ini sangat mudah digunakan, dan hasilnya pun cukup rapi, pisau cukurnya tajam namun aman ketika bersentuhan dengan kulit kepala, selain itu alat ini juga sudah dilengkapi dengan sertifikat tahan air sehingga aman untuk dicuci dengan air

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Hairclipper series 1000 HC1055/15 Pemangkas Rambut Anak

Tanggal Penggunaan 2019-10-24

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Hairclipper series 1000 HC1055/15 Pemangkas Rambut Anak

Tanggal Penggunaan 2019-10-24

28/10/2021

Malaysia

Malaysia

Works Great Nice Pretty Colour

Works Well, Very Sharp, Happy with my purchase, so hard to find these colour

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Hairclipper series 1000 HC1088/15 Kids' Hair Clipper

Tanggal Penggunaan 2021-04-28

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Hairclipper series 1000 HC1088/15 Kids' Hair Clipper

Tanggal Penggunaan 2021-04-28

06/05/2020

Malaysia

Malaysia

Pembeli terverifikasi

Convenient and easy to use.

It has excellent features and absolutely low-noise. Compared to other hair clipper which produce loud noise and this product produce much lesser noise. Everything is great about this product. Great for kids, they love it. Can also be used to trim adult hair.

Keunggulan

Low-noise, convenient, nice design, waterproof

Kekurangan

No carrying case provided, need 8 hours of charging time

Ulasan ini dibuat untuk Hairclipper series 1000 HC1055/15 Kids' Hair Clipper

Tanggal Penggunaan 2019-04-05

Ulasan ini dibuat untuk Hairclipper series 1000 HC1055/15 Kids' Hair Clipper

Tanggal Penggunaan 2019-04-05

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Penafian

  1. Survei online terhadap 16.003 pria, pengguna alat perawatan diri elektrik, dilakukan pada tahun 2024 