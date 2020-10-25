2 year warranty
Dihentikan
Bergerak dengan aman, sentuhan lembut, perawatan profesional
Baru! Pemangkas rambut anak dari Philips dengan suara motor super senyap, pisau profesional dengan ujung bulat yang didesain khusus, berbagai panjang sisir dan desain anti-air yang bisa memberikan anak Anda potongan rambut profesional di rumah Anda sendiri.
Sistem pemotongan aman
Ujung bulat yang dirancang khusus
Pemotong keramik yang lebih pendek
Berbagai setelan panjang sisir (1-12mm)
IPX 7 berarti pemangkas ini tahan air. Anda dapat membersihkan pemangkas rambut dengan aman dan mudah di dalam air setelah digunakan.
Beberapa sisir dengan setelan panjang 1 mm hingga 12 mm.
Pisau ramping untuk memudahkan memangkas rambut anak-anak, dirancang untuk menjangkau bagian yang sulit di sekitar telinga dengan mudah.
4.4
dari 5
7
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Boms
25/10/2020
Indonesia
Produk yang bagus
Selama menggunakan Philips Hairclipper ini sangat membantu untuk utusan mencukur rambut meski bukan profesional. Alat ini sangat mudah digunakan, dan hasilnya pun cukup rapi, pisau cukurnya tajam namun aman ketika bersentuhan dengan kulit kepala, selain itu alat ini juga sudah dilengkapi dengan sertifikat tahan air sehingga aman untuk dicuci dengan air
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Hairclipper series 1000 HC1055/15 Pemangkas Rambut Anak
Tanggal Penggunaan 2019-10-24
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Hairclipper series 1000 HC1055/15 Pemangkas Rambut Anak
Tanggal Penggunaan 2019-10-24
lkv_1977
28/10/2021
Malaysia
Works Great Nice Pretty Colour
Works Well, Very Sharp, Happy with my purchase, so hard to find these colour
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Hairclipper series 1000 HC1088/15 Kids' Hair Clipper
Tanggal Penggunaan 2021-04-28
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Hairclipper series 1000 HC1088/15 Kids' Hair Clipper
Tanggal Penggunaan 2021-04-28
epis6666
06/05/2020
Malaysia
Pembeli terverifikasi
Convenient and easy to use.
It has excellent features and absolutely low-noise. Compared to other hair clipper which produce loud noise and this product produce much lesser noise. Everything is great about this product. Great for kids, they love it. Can also be used to trim adult hair.
Keunggulan
Low-noise, convenient, nice design, waterproof
Kekurangan
No carrying case provided, need 8 hours of charging time
Ulasan ini dibuat untuk Hairclipper series 1000 HC1055/15 Kids' Hair Clipper
Tanggal Penggunaan 2019-04-05
Ulasan ini dibuat untuk Hairclipper series 1000 HC1055/15 Kids' Hair Clipper
Tanggal Penggunaan 2019-04-05
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