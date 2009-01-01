HD1172
Dijamin cepat dan efisien
Setrika Philips yang ikonis ini membantu mempercepat proses menyetrika.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Setrika ini memiliki tapak setrika aluminium berpelitur berkualitas tinggi yang awet.
Alur kancingnya mempercepat dan memudahkan proses menyetrika di area kancing dan lipatan.
Lampu indikator akan mati ketika suhu penyetrikaan yang diperlukan tercapai.
Ujung lancip yang unik memungkinkan Anda menyetrika bagian yang sulit dijangkau.
Kontrol suhu yang ditingkatkan mudah dioperasikan dan akurat. Suhu untuk pakaian akan selalu tepat.
Ujung ramping tapak setrika memungkinkan Anda menjangkau bagian tersulit, seperti di antara kancing, saat membuat lipatan, dan di sudut-sudut.
Kabel dapat digulung pada tumpuan agar alat mudah disimpan.
Kabel tahan lama dan berkualitas memastikan masa pakai yang panjang
Lampu suhu akan menyala saat setrika dipanaskan dan mati saat tapak setrika mencapai suhu yang ditetapkan.
Desain ini telah melalui uji mutu yang ketat untuk menghasilkan kinerja yang tahan lama
Spesifikasi teknis
Proses menyetrika yang mudah
Menghilangkan kusut dengan mudah dan cepat
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