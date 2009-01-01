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  • Dijamin cepat dan efisien Dijamin cepat dan efisien Dijamin cepat dan efisien

    Classic Setrika kering

    HD1172

    Dijamin cepat dan efisien

    Setrika Philips yang ikonis ini membantu mempercepat proses menyetrika.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Classic Setrika kering

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    Dijamin cepat dan efisien

    Alas yang memungkinkan menyetrika dengan cepat

    • Tapak setrika aluminium
    • Panjang kabel 1,9 m
    • Setrika 1.000 Watt
    • 1.000 Watt
    Tapak setrika berpelitur untuk menyetrika pakaian dengan mulus

    Tapak setrika berpelitur untuk menyetrika pakaian dengan mulus

    Setrika ini memiliki tapak setrika aluminium berpelitur berkualitas tinggi yang awet.

    Alur kancing mempercepat proses menyetrika di area kancing dan lipatan

    Alur kancing mempercepat proses menyetrika di area kancing dan lipatan

    Alur kancingnya mempercepat dan memudahkan proses menyetrika di area kancing dan lipatan.

    Lampu ‘suhu siap’ setrika

    Lampu ‘suhu siap’ setrika

    Lampu indikator akan mati ketika suhu penyetrikaan yang diperlukan tercapai.

    Ujung lancip untuk menyetrika bagian yang sulit dijangkau

    Ujung lancip untuk menyetrika bagian yang sulit dijangkau

    Ujung lancip yang unik memungkinkan Anda menyetrika bagian yang sulit dijangkau.

    Kontrol suhu yang mudah

    Kontrol suhu yang mudah

    Kontrol suhu yang ditingkatkan mudah dioperasikan dan akurat. Suhu untuk pakaian akan selalu tepat.

    Ujung ramping tapak setrika memudahkan Anda menjangkau bagian tersulit

    Ujung ramping tapak setrika memudahkan Anda menjangkau bagian tersulit

    Ujung ramping tapak setrika memungkinkan Anda menjangkau bagian tersulit, seperti di antara kancing, saat membuat lipatan, dan di sudut-sudut.

    Penggulung kabel untuk memudahkan penyimpanan

    Kabel dapat digulung pada tumpuan agar alat mudah disimpan.

    Kabel tahan lama untuk masa pakai yang panjang

    Kabel tahan lama dan berkualitas memastikan masa pakai yang panjang

    Indikator lampu suhu memberi tanda saat setrika sudah cukup panas

    Lampu suhu akan menyala saat setrika dipanaskan dan mati saat tapak setrika mencapai suhu yang ditetapkan.

    Desain teruji untuk daya tahan maksimum

    Desain ini telah melalui uji mutu yang ketat untuk menghasilkan kinerja yang tahan lama

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi teknis

      Tegangan
      220–240

    • Proses menyetrika yang mudah

      Panjang kabel
      1,9  m

    • Menghilangkan kusut dengan mudah dan cepat

      Daya
      1.000  W

    Badge-D2C

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