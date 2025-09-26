2 year warranty
Desain kompak dan elegan
Kapasitas 0,54 liter
Daya rendah 400 watt
Panci dalam anti gores dan bebas lengket
Memasak praktis dengan mode 5 -in- 1
Cocok digunakan keluarga kecil, rice cooker mini Philips seri 3000 memiliki kapasitas 0,54 liter, membuat Anda dapat memasak nasi dengan jumlah yang pas sesuai anggota keluarga namun dengan hasil yang sempurna berkat adanya sederet fitur pintar yang dirancang khusus untuk Anda.
Rice cooker Philips mini seri 3000 juga siap mempermudah Anda ketika memasak nasi karena dilengkapi dengan 5 menu masak otomatis yang sangat multifungsi karena Anda dapat menyesuaikan jenis masakan yang dibuat, seperti nasi, bubur, lauk pauk, hingga sop daging favorit.
Memiliki panci bagian dalam yang sudah diberikan lapisan Bakuhanseki dengan karakter anti gores dan tahan lama, rice cooker mini Philips ini dapat memanaskan nasi secara merata dan stabil sehingga hasilnya selalu lezat, nikmat, dan anti gagal.
4.9
dari 5
7
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Derek61
26/09/2025
Singapore
Pembeli terverifikasi
Great rice cooker
The rice cooker looks good and does what it was meant to do well. Its very easy to use and you get good quality ok cooked rice
Ulasan ini dibuat untuk Rice Cooker 3000 Series HD3064/62 Mini Rice Cooker 0.54L
Ulasan ini dibuat untuk Rice Cooker 3000 Series HD3064/62 Mini Rice Cooker 0.54L
Ridleysretro
21/09/2025
Singapore
Pembeli terverifikasi
Simple and stylish modern rice cooker
It’s sleek and small yet able to cook rice for 2-4 person depending on their appetite. Also stylish with pink and white colour. Overall pleasant use.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Rice Cooker 3000 Series HD3064/62 Mini Rice Cooker 0.54L
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Rice Cooker 3000 Series HD3064/62 Mini Rice Cooker 0.54L
GenZ04
20/09/2024
Singapore
Very cutesy, very demure..
Love the colour and design and how compact it is. I can easily put this away in my kitchen cabinet when I'm done cooking. Just nice for our little family of 3 (2 adults and 1 toddler).
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Rice Cooker 3000 Series HD3064/62 Mini Rice Cooker 0.54L
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Rice Cooker 3000 Series HD3064/62 Mini Rice Cooker 0.54L