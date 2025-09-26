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  • Rice Cooker Philips Mini Seri 3000
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  • Rice Cooker Philips Mini Seri 3000
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Rice Cooker 3000 SeriesPenanak Nasi Mini 0,54 l

HD3064/33

4.9
| (7) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini
Rice Cooker Philips Mini Seri 3000
Rice cooker mini Philips seri 3000 dirancang kompak, cocok digunakan di keluarga kecil, namun dilengkapi fitur melimpah sehingga penggunaannya tetap maksimal.
Lihat semua manfaat

Rice Cooker Mini Philips dengan Fitur Melimpah

Rice Cooker Philips Mini Seri 3000

  • Desain kompak dan elegan

  • Kapasitas 0,54 liter

  • Daya rendah 400 watt

  • Panci dalam anti gores dan bebas lengket

  • Memasak praktis dengan mode 5 -in- 1

Mini dengan kapasitas 0,54 liter untuk keluarga kecil

Mini dengan kapasitas 0,54 liter untuk keluarga kecil

Cocok digunakan keluarga kecil, rice cooker mini Philips seri 3000 memiliki kapasitas 0,54 liter, membuat Anda dapat memasak nasi dengan jumlah yang pas sesuai anggota keluarga namun dengan hasil yang sempurna berkat adanya sederet fitur pintar yang dirancang khusus untuk Anda.

5 menu masak otomatis untuk kepraktisan Anda

5 menu masak otomatis untuk kepraktisan Anda

Rice cooker Philips mini seri 3000 juga siap mempermudah Anda ketika memasak nasi karena dilengkapi dengan 5 menu masak otomatis yang sangat multifungsi karena Anda dapat menyesuaikan jenis masakan yang dibuat, seperti nasi, bubur, lauk pauk, hingga sop daging favorit.

Panci dalam super awet dengan lapisan Bakuhanseki

Panci dalam super awet dengan lapisan Bakuhanseki

Memiliki panci bagian dalam yang sudah diberikan lapisan Bakuhanseki dengan karakter anti gores dan tahan lama, rice cooker mini Philips ini dapat memanaskan nasi secara merata dan stabil sehingga hasilnya selalu lezat, nikmat, dan anti gagal.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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4.9

dari 5

7

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

3
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26/09/2025

Singapore

Singapore

Pembeli terverifikasi

Great rice cooker

The rice cooker looks good and does what it was meant to do well. Its very easy to use and you get good quality ok cooked rice

Ulasan ini dibuat untuk Rice Cooker 3000 Series HD3064/62 Mini Rice Cooker 0.54L

Ulasan ini dibuat untuk Rice Cooker 3000 Series HD3064/62 Mini Rice Cooker 0.54L

21/09/2025

Singapore

Singapore

Pembeli terverifikasi

Simple and stylish modern rice cooker

It’s sleek and small yet able to cook rice for 2-4 person depending on their appetite. Also stylish with pink and white colour. Overall pleasant use.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Rice Cooker 3000 Series HD3064/62 Mini Rice Cooker 0.54L

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Rice Cooker 3000 Series HD3064/62 Mini Rice Cooker 0.54L

20/09/2024

Singapore

Singapore

Very cutesy, very demure..

Love the colour and design and how compact it is. I can easily put this away in my kitchen cabinet when I'm done cooking. Just nice for our little family of 3 (2 adults and 1 toddler).

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Rice Cooker 3000 Series HD3064/62 Mini Rice Cooker 0.54L

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Rice Cooker 3000 Series HD3064/62 Mini Rice Cooker 0.54L

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