2 year warranty
Dihentikan
Golden Pot berpegangan besar
Pemanasan 3D cerdas
Tetap hangat 48 jam
Kapasitas besar 2 liter
Pelapis Luar Hitam: menahan panas, menjaga nasi hangat dan segar 2. Resin Protektif: melindungi logam, panci lebih kuat dan awet 3. Logam Paduan Ekstra Tebal: Menyebarkan panas secara merata, memastikan tiap butir nasi mendidih dan dimasak sempurna, menyajikan tekstur yang Anda inginkan 4. Dasar Kuning Keemasan: menyebarkan panas ke seluruh panci selama memasak agar nasi lembut dan lebih lezat 5. Pelapis Kristal Super Keras: anti-lengket dan anti-gores untuk pembersihan mudah dan pemakaian yang lebih awet
Lapisan antilengket mengilap dari Whitford yang mudah dibersihkan
Sistem pemanasan 3D cerdas memasak nasi dari segala arah, menyajikan nasi lezat, butir demi butir
5.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Emak Fachryqal
30/12/2020
Indonesia
Penanak Nasi Terbaik Yang Pernah Saya Miliki
Memasak Nasi Tanpa Membuat Nasi Menjadi Kuning & Berkerak Itu Keinginan Saya & Keluarga, Saya Sangat Rekomendasi Banget Merk Philips...
Keunggulan
Lebih Awet Aslinya Saya Beli Tahun 2017 Sampai Sekarang Masih Bagus
Kekurangan
Tidak Ada
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD3127/32 Penanak Nasi
Date of Use 2018-12-29
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD3127/32 Penanak Nasi
Date of Use 2018-12-29