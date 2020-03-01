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  • Nasi lezat, seperti yang Anda ingat Nasi lezat, seperti yang Anda ingat Nasi lezat, seperti yang Anda ingat

    Daily Collection Rice cooker

    HD3131/31

    Nasi lezat, seperti yang Anda ingat

    Panci ProCeramic+ 5-lapis yang canggih dari Philips 5X lebih keras dibandingkan lapisan biasa, sehingga panci Anda akan tahan lama. Berkat sistem pemanas 3D, setiap butir beras akan dimasak sempurna untuk dinikmati oleh Anda dan keluarga hingga 48 jam

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Daily Collection Rice cooker

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    Nasi lezat, seperti yang Anda ingat

    Dengan panci ProCeramic+ terbaik yang tahan lama

    • Panci ProCeramic+
    • Pemanas Smart 3D
    • Tetap hangat 48 jam
    • Kapasitas besar 2 liter
    Sistem pemanas Smart 3D memasak nasi secara merata

    Sistem pemanas Smart 3D memasak nasi secara merata

    Sistem pemanas Smart 3D memasak nasi dari segala arah, menghasilkan nasi yang lezat merata

    Fungsi ‘tetap hangat’ otomatis hingga 48 jam

    Fungsi ‘tetap hangat’ otomatis hingga 48 jam

    Fungsi ‘tetap hangat’ akan berfungsi otomatis setelah nasi matang dan memastikan nasi tetap panas dan pulen hingga 48 jam

    Kapasitas 2,0 l ekstra besar, cukup untuk 14 orang

    Kapasitas 2,0 l ekstra besar, cukup untuk 14 orang

    Kapasitas 2,0 l ekstra besar, cocok untuk porsi 14 orang

    Logam paduan ekstra tebal memastikan tiap butir nasi matang sempurna

    Logam paduan ekstra tebal memastikan tiap butir nasi matang sempurna

    Logam paduan ekstra tebal memastikan tiap butir nasi matang sempurna

    Panci bagian dalamnya mudah dilepas berkat gagang yang tetap dingin

    Panci bagian dalamnya mudah dilepas berkat gagang yang tetap dingin

    Panci bagian dalamnya mudah dilepas berkat gagang khusus yang dirancang agar tetap dingin

    Desain yang disempurnakan menghilangkan busa dan mencegah luapan

    Desain yang disempurnakan menghilangkan busa dan mencegah luapan

    Desain yang disempurnakan menghilangkan busa dan mencegah luapan

    Tutup yang bisa dilepas-pasang sepenuhnya agar mudah dibersihkan

    Tutup yang bisa dilepas-pasang sepenuhnya agar mudah dibersihkan

    Tutup yang bisa dilepas-pasang sepenuhnya agar mudah dibersihkan. Tutup juga memiliki desain unik yang dengan efisien menghilangkan busa dan mencegah isi panci meluap saat memasak

    Pelapis ProCeramic+ yang canggih 5x lebih keras

    Pelapis ProCeramic+ yang canggih 5x lebih keras

    ProCeramic plus: hingga 5 kali lebih awet dibandingkan penanak nasi konvensional*. Permukaan sangat tahan goresan sehingga tahan lebih lama (*Panci bagian dalam penanak nasi Philips terbuat dari 5 lapis ProCeramic+ sementara panci bagian dalam penanak nasi konvensional terbuat dari lapisan anti-lengket)

    Spesifikasi Teknis

    • Negara Asal

      Buatan
      Cina

    • Aksesori

      Termasuk
      • Gelas takar
      • Pengaduk
      • Nampan/keranjang uap

    • Spesifikasi teknis

      Panjang kabel
      0,8  m
      Daya
      400  W
      Voltase
      220  V
      Frekuensi
      50  Hz

    • Desain

      Warna
      Biru

    • Lapisan

      Bahan bodi utama
      Plastik

    • Servis

      Garansi 2 tahun di seluruh dunia
      Y

    • Keramahan lingkungan

      Kemasan
      > 90% material daur ulang
      Petunjuk pengguna
      100% kertas daur ulang

    Badge-D2C

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