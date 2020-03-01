Nasi lezat, seperti yang Anda ingat

Panci ProCeramic+ 5-lapis yang canggih dari Philips 5X lebih keras dibandingkan lapisan biasa, sehingga panci Anda akan tahan lama. Berkat sistem pemanas 3D, setiap butir beras akan dimasak sempurna untuk dinikmati oleh Anda dan keluarga hingga 48 jam