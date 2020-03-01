HD3131/32
Nasi lezat, seperti yang Anda ingat
Panci ProCeramic+ 5-lapis yang canggih dari Philips 5X lebih keras dibandingkan lapisan biasa, sehingga panci Anda akan tahan lama. Berkat sistem pemanas 3D, setiap butir beras akan dimasak sempurna untuk dinikmati oleh Anda dan keluarga hingga 48 jamSee all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Sistem pemanas Smart 3D memasak nasi dari segala arah, menghasilkan nasi yang lezat merata
Fungsi ‘tetap hangat’ akan berfungsi otomatis setelah nasi matang dan memastikan nasi tetap panas dan pulen hingga 48 jam
Kapasitas 2,0 l ekstra besar, cocok untuk porsi 14 orang
Logam paduan ekstra tebal memastikan tiap butir nasi matang sempurna
Panci bagian dalamnya mudah dilepas berkat gagang khusus yang dirancang agar tetap dingin
Desain yang disempurnakan menghilangkan busa dan mencegah luapan
Tutup yang bisa dilepas-pasang sepenuhnya agar mudah dibersihkan. Tutup juga memiliki desain unik yang dengan efisien menghilangkan busa dan mencegah isi panci meluap saat memasak
ProCeramic plus: hingga 5 kali lebih awet dibandingkan penanak nasi konvensional*. Permukaan sangat tahan goresan sehingga tahan lebih lama (*Panci bagian dalam penanak nasi Philips terbuat dari 5 lapis ProCeramic+ sementara panci bagian dalam penanak nasi konvensional terbuat dari lapisan anti-lengket)
Negara asal
Aksesori
Spesifikasi teknis
Desain
Lapisan
Servis
Keramahan lingkungan
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.