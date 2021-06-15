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  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
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  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
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  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna

Dihentikan

Viva CollectionPenanak nasi

HD3138/32

5
| (9) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini
Memasak setiap butir beras dengan sempurna
Pelapis Bakuhanseki 5 lapis canggih dari Philips 6X lebih keras dibandingkan lapisan normal, memastikan panci Anda bertahan lebih lama. Berkat sistem pemanas 3D, setiap butir beras akan dimasak sempurna untuk dinikmati oleh Anda dan keluarga hingga 48 jam
Lihat semua manfaat

Panci dengan lapisan Bakuhanseki yang tahan lama

Memasak setiap butir beras dengan sempurna

  • Panci dalam dengan lapisan Bakuhanseki

  • Pemanas Smart 3D

  • Tetap hangat hingga 48 jam

  • Kapasitas 2 l yang besar

Panci bagian dalam dengan gagang anti-panas untuk memudahkan akses

Panci bagian dalam dengan gagang anti-panas untuk memudahkan akses

Panci bagian dalam yang mudah dilepas ketika Anda memasak berbagai jenis masakan.

Fungsi ‘tetap hangat’ otomatis hingga 48 jam

Fungsi ‘tetap hangat’ otomatis hingga 48 jam

Fungsi ‘tetap hangat’ akan berfungsi otomatis setelah nasi matang dan memastikan nasi tetap panas dan pulen hingga 48 jam

Logam paduan ekstra tebal memastikan tiap butir nasi matang sempurna

Logam paduan ekstra tebal memastikan tiap butir nasi matang sempurna

Logam paduan ekstra tebal memastikan tiap butir nasi matang sempurna

Spesifikasi Teknis

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5.0

dari 5

9

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
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1

15/06/2021

Indonesia

Indonesia

Si JAGO MERAH

Dari awal cari cari produk untuk memehuni kebutuhan rumah tangga baru dan akhirnya ketemu si jago merah ini, dan juga ternyata bagus banget worth it untuk pasangan muda seperti gue soalnya di lapisi dengan bakuhanseki jadi gak lengket sama sekali.. keceeeee banget..

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3138/32 Penanak nasi

Date of Use 2021-05-14

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3138/32 Penanak nasi

Date of Use 2021-05-14

13/06/2021

Indonesia

Indonesia

Hasil Nasi yang Cepat dan Sempurna!

Waktu aswal beli produk ini awalnya ingin nyenengin ibu sendiri karena kita membutuhkan rice cooker yang baru. Setelah memakainya selama beberapa minggu, ibu saya sangat senang dengan produk ini karena proses masaknya yang cepat dibandingkan rice cooker lainnya dalam menghasilkan nasi. Selain itu, nasi yang dihasilkan dari rice cooker tidak lengket dan mudah dibersihkan berkat teknologi Bakuhanseki yang ditawarkan pada produk.

Kekurangan

Sama halnya seperti Rice cooker lain, jika dicabut dan tidak dihangatkan, nasi akan menguning

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3138/32 Penanak nasi

Date of Use 2020-05-13

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3138/32 Penanak nasi

Date of Use 2020-05-13

13/06/2021

Indonesia

Indonesia

Rice cooker HD3138

Memasak nasi jadi lebih pulen. makanan panasnya awet, hemat listrik...

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3138/32 Penanak nasi

Date of Use 2021-05-13

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3138/32 Penanak nasi

Date of Use 2021-05-13

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