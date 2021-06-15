2 year warranty
Dihentikan
Panci dalam dengan lapisan Bakuhanseki
Pemanas Smart 3D
Tetap hangat hingga 48 jam
Kapasitas 2 l yang besar
Panci bagian dalam yang mudah dilepas ketika Anda memasak berbagai jenis masakan.
Fungsi ‘tetap hangat’ akan berfungsi otomatis setelah nasi matang dan memastikan nasi tetap panas dan pulen hingga 48 jam
Logam paduan ekstra tebal memastikan tiap butir nasi matang sempurna
5.0
dari 5
9
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
15/06/2021
Indonesia
Si JAGO MERAH
Dari awal cari cari produk untuk memehuni kebutuhan rumah tangga baru dan akhirnya ketemu si jago merah ini, dan juga ternyata bagus banget worth it untuk pasangan muda seperti gue soalnya di lapisi dengan bakuhanseki jadi gak lengket sama sekali.. keceeeee banget..
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3138/32 Penanak nasi
Date of Use 2021-05-14
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3138/32 Penanak nasi
Date of Use 2021-05-14
yvidhiatama
13/06/2021
Indonesia
Hasil Nasi yang Cepat dan Sempurna!
Waktu aswal beli produk ini awalnya ingin nyenengin ibu sendiri karena kita membutuhkan rice cooker yang baru. Setelah memakainya selama beberapa minggu, ibu saya sangat senang dengan produk ini karena proses masaknya yang cepat dibandingkan rice cooker lainnya dalam menghasilkan nasi. Selain itu, nasi yang dihasilkan dari rice cooker tidak lengket dan mudah dibersihkan berkat teknologi Bakuhanseki yang ditawarkan pada produk.
Kekurangan
Sama halnya seperti Rice cooker lain, jika dicabut dan tidak dihangatkan, nasi akan menguning
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3138/32 Penanak nasi
Date of Use 2020-05-13
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3138/32 Penanak nasi
Date of Use 2020-05-13
qiano
13/06/2021
Indonesia
Rice cooker HD3138
Memasak nasi jadi lebih pulen. makanan panasnya awet, hemat listrik...
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3138/32 Penanak nasi
Date of Use 2021-05-13
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3138/32 Penanak nasi
Date of Use 2021-05-13