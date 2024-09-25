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  • Nasi Pulen dan Hangat Setiap Saat Nasi Pulen dan Hangat Setiap Saat Nasi Pulen dan Hangat Setiap Saat

    3000 Series Penanak Nasi Philips

    HD3210/30

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Nasi Pulen dan Hangat Setiap Saat

    Nikmati nasi yang pulen setiap saat dengan tekstur ideal hasil menanak menggunakan Penanak Nasi Philips Seri 3000. Kelembapan terjaga, nasi pun pulen merata dan tidak berubah warna hingga 48 jam.

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    3000 Series Penanak Nasi Philips

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    Nasi Pulen dan Hangat Setiap Saat

    Nasi Tetap Putih dan Pulen hingga 48 Jam

    • Kapasitas besar 1,8 l/10 cangkir beras
    • Teknologi FreshDefense
    • Lapisan antilengket
    Nasi pulen sempurna dengan kadar air yang ideal

    Nasi pulen sempurna dengan kadar air yang ideal

    Dapatkan tingkat kelembapan yang sempurna untuk menghasilkan nasi yang putih dan pulen. Teknologi FreshDefense kami yang inovatif dan katup uap dua saluran khususnya mempertahankan tingkat kelembapan yang ideal. Dengan kadar air 63%* yang tetap ideal, nasi tidak akan kering meski disimpan seharian!

    Santapan tetap aman dan nikmat.

    Santapan tetap aman dan nikmat.

    Santapan tetap aman dan nikmat berkat Teknologi FreshDefense. Teknologi inovatif ini mempertahankan konsistensi suhu*** dan mengoptimalkan retensi panas untuk meminimalkan pertumbuhan bakteri hingga 48 jam.

    Nasi Putih dan Pulen Sepanjang Hari

    Nasi Putih dan Pulen Sepanjang Hari

    Teknologi FreshDefense kami yang inovatif memastikan nasi Anda tetap putih bersih dan pulen hingga 48 jam**. Teknologi ini memungkinkan kontrol suhu dan sirkulasi udara yang presisi dan terjaga dari katup uap yang didesain khusus.

    Desain istimewa panci yang bulat agar nasi matang merata

    Desain istimewa panci yang bulat agar nasi matang merata

    Desain istimewa bagian bawah panci yang bulat 60⁰ meningkatkan kemampuan penyerapan panas pada permukaannya hingga 50%**. Hal ini memastikan setiap bulir beras matang sempurna.

    Penetrasi Panas Menyeluruh dengan Sistem Pemanas Smart 3D

    Penetrasi Panas Menyeluruh dengan Sistem Pemanas Smart 3D

    Panci bagian dalamnya dipanaskan secara merata dari atas, bawah, dan samping. Sementara itu, terdapat chip canggih yang mengatur panas dan suhu dengan presisi agar proses memasak lebih efisien dengan hasil yang tentunya sedap.

    Panci 5 lapis premium untuk panas yang merata

    Panci 5 lapis premium untuk panas yang merata

    Panci bagian dalam berbahan aluminium 5 lapis memiliki ketebalan 2 mm untuk mengoptimalkan transfer panas.

    Tahan goresan dan mencegah makanan menempel berkat lapisan khusus

    Tahan goresan dan mencegah makanan menempel berkat lapisan khusus

    Lapisan antilengket panci bagian dalamnya dilapisi bubuk berlian yang tahan goresan sehingga lebih mudah dibersihkan dan lebih tahan banting.

    Gagang yang nyaman saat diangkat dan dipindahkan

    Gagang yang nyaman saat diangkat dan dipindahkan

    Gagang panci bagian dalam tetap dingin saat disentuh agar panci dapat diangkat dan dipindahkan ke meja.

    Kapasitas 1,8 l yang besar cukup untuk 10 cangkir beras

    Kapasitas 1,8 l yang besar cukup untuk 10 cangkir beras

    Masak nasi yang pulen hingga 10 porsi dengan sekali sentuh. Tak perlu khawatir berkat bahan yang aman untuk makanan dan telah disertifikasi oleh badan sertifikasi internasional. Bebas PFOA, BFR, dan PVC.

    Memasak, mengukus, dan menghangatkan hingga 48 jam

    Memasak, mengukus, dan menghangatkan hingga 48 jam

    Nikmati 3 fungsi lengkap, yaitu memasak, mengukus, dan menghangatkan nasi secara otomatis hingga 48 jam.

    Spesifikasi Teknis

    • Negara asal

      Buatan
      Tiongkok

    • Spesifikasi desain

      Dimensi Produk
      30,0*27,5*30,5 mm

    • Aksesori

      Baki uap plastik
      Ya
      Gelas takar
      Ya
      Sendok
      Ya

    • Spesifikasi teknis

      Voltase
      220  V
      Daya
      400  W
      Frekuensi
      50/60  Hz

    • Penyelesaian

      Bahan bodi utama
      Plastik

    • Layanan

      Garansi 2 tahun di seluruh dunia
      Ya

    • Keberlanjutan

      Kemasan
      100% material daur ulang

    Badge-D2C

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    • *Diuji dengan 1.500 g beras putih ditambah 2.025 g air. Metode evaluasi kualitas nasi yang dimasak oleh penanak nasi elektrik dirilis oleh CHEAA. Data eksperimen hanya ditujukan sebagai referensi.
    • **Dibandingkan HD3119
    • ***Dalam mode "Tetap Hangat" hingga 48 jam. Data eksperimen hanya ditujukan sebagai referensi.
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