HD4515/30
Nasi dan hidangan lezat untuk semua keluarga
“Smart 3D” menciptakan sirkulasi panas yang kuat dari atas, samping, dan bawah yang memanaskan nasi secara merata dan menyeluruh. Panci dalam dengan lapisan Bakuhanseki menghasilkan nasi dan hidangan yang lezat setiap saat.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
"Smart 3D" menciptakan sirkulasi panas yang kuat dari atas, samping, dan bawah yang memanaskan nasi secara merata dan menyeluruh.
5 lapisan untuk konduksi panas yang lebih baik, dan alloy logam ekstra tebal memastikan setiap butir nasi matang sempurna.
Lapisan Bakuhansekinya super awet dan 6x lebih tangguh. Bakuhanseki adalah batu alam yang mengandung mineral dan unsur hara mikro.
Layar digital besar memudahkan pembacaan menu dan waktu agar praktis digunakan.
10 program multifungsi dengan menu terpisah untuk nasi dan multigrain untuk beragam hidangan.
Tutup bagian dalam yang bisa dilepas agar mudah dibersihkan.
Fungsi tetap hangat otomatis mulai bekerja setelah nasi dimasak dan memastikan nasi Anda tetap panas dan lembut hingga 48 jam
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