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  • Nasi dan hidangan lezat untuk semua keluarga Nasi dan hidangan lezat untuk semua keluarga Nasi dan hidangan lezat untuk semua keluarga

    3000 Series Penanak Nasi Digital

    HD4515/30

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Nasi dan hidangan lezat untuk semua keluarga

    “Smart 3D” menciptakan sirkulasi panas yang kuat dari atas, samping, dan bawah yang memanaskan nasi secara merata dan menyeluruh. Panci dalam dengan lapisan Bakuhanseki menghasilkan nasi dan hidangan yang lezat setiap saat.

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    3000 Series Penanak Nasi Digital

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    Nasi dan hidangan lezat untuk semua keluarga

    Dengan “Smart 3D” dan panci Bakuhanseki yang tahan lama

    • Pemanas Smart 3D
    • Lapisan Bakuhanseki
    • Multifungsi
    • 10 menu
    • 1,8 L
    Pemanas Smart 3D

    Pemanas Smart 3D

    "Smart 3D" menciptakan sirkulasi panas yang kuat dari atas, samping, dan bawah yang memanaskan nasi secara merata dan menyeluruh.

    5 lapisan untuk konduktivitas panas yang lebih baik

    5 lapisan untuk konduktivitas panas yang lebih baik

    5 lapisan untuk konduksi panas yang lebih baik, dan alloy logam ekstra tebal memastikan setiap butir nasi matang sempurna.

    Lapisan Bakuhanseki yang canggih 6x lebih keras

    Lapisan Bakuhanseki yang canggih 6x lebih keras

    Lapisan Bakuhansekinya super awet dan 6x lebih tangguh. Bakuhanseki adalah batu alam yang mengandung mineral dan unsur hara mikro.

    Layar digital besar memudahkan pembacaan menu dan waktu

    Layar digital besar memudahkan pembacaan menu dan waktu

    Layar digital besar memudahkan pembacaan menu dan waktu agar praktis digunakan.

    10 menu memasak khusus untuk masakan kontemporer

    10 menu memasak khusus untuk masakan kontemporer

    10 program multifungsi dengan menu terpisah untuk nasi dan multigrain untuk beragam hidangan.

    Tutup bagian dalam lepas-pasang untuk memudahkan pembersihan

    Tutup bagian dalam lepas-pasang untuk memudahkan pembersihan

    Tutup bagian dalam yang bisa dilepas agar mudah dibersihkan.

    Fungsi tetap hangat otomatis selama 48 jam

    Fungsi tetap hangat otomatis selama 48 jam

    Fungsi tetap hangat otomatis mulai bekerja setelah nasi dimasak dan memastikan nasi Anda tetap panas dan lembut hingga 48 jam

    Spesifikasi Teknis

    • Negara asal

      Buatan
      Cina

    • Aksesori

      Baki uap plastik
      Y
      Gelas ukur
      Y
      Sendok nasi
      Ya

    • Spesifikasi teknis

      Voltase
      220  V
      Kapasitas
      1,8  l
      Watt
      400  W

    • Desain

      Warna
      Putih dan abu-abu

    • Spesifikasi umum

      Fungsi tetap hangat otomatis
      Ya
      Pilihan multi-menu*
      Ya
      Tutup bagian dalam lepas-pasang dan bisa dicuci
      Y
      Memasak berbagai jenis beras*
      Ya
      Memasak cepat nasi biasa
      Ya

    • Layanan

      Garansi 2 tahun di seluruh dunia
      Y

    Badge-D2C

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