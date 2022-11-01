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  • Rice Cooker Philips Digital Seri 3000 Rice Cooker Philips Digital Seri 3000 Rice Cooker Philips Digital Seri 3000

    Rice cooker 3000 series Rice Cooker Philips Digital

    HD4515/91

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Rice Cooker Philips Digital Seri 3000

    Masak nasi anti gagal menggunakan penanak nasi Philips terbaru. Dilengkapi dengan fitur digital untuk membantu Anda memasak dengan hasil sempurna.

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    Rice cooker 3000 series Rice Cooker Philips Digital

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    Rice Cooker Philips Digital Seri 3000

    Rice cooker Philips seri 3000 yang multifungsi.

    • Dilengkapi 18 program berbeda dengan UI sederhana.
    • Masakan sempurna dengan kontrol suhu dan durasi.
    • Sistem pemanas 3D untuk energi yang kuat.
    • Panci tahan gores, tahan lama dan aman digunakan.
    • Katup antiluber sehingga memasak anti ribet.
    Masak mudah dengan opsi 18 program pada rice cooker Philips.

    Masak mudah dengan opsi 18 program pada rice cooker Philips.

    Memasak nasi di rumah kini bisa dilakukan secara mudah dengan hasil matang sempurna menggunakan rice cooker Philips digital seri 3000. Berkat adanya dukungan antarmuka yang sederhana, Anda bisa menggunakan penanak nasi Philips terbaru ini secara mudah. Tersedia juga 18 program yang dioptimalkan dan terdiri dari berbagai menu berbeda yang bisa Anda pilih dalam sekali klik saja. Kini, memasak nasi tak pernah semudah dan semenyenangkan ini!

    Kontrol suhu dan durasi untuk hasil masakan matang sempurna.

    Kontrol suhu dan durasi untuk hasil masakan matang sempurna.

    Rice cooker Philips terbaru seri 3000 ini juga dilengkapi dengan lengkungan memasak cerdas untuk menjamin hasil masakan yang sempurna. Terdapat kontrol suhu dan durasi di berbagai tahap memasak yang bekerja cerdas menyesuaikan jenis masakan ataupun tekstur nasi yang Anda sukai. Terdapat sensor yang akan memantau suhu dan mengoptimalkan penyaluran panas untuk aroma, rasa, serta tekstur yang sempurna sesuai dengan selera Anda.

    Pemanas Smart 3D kuat untuk menjamin nasi dan masakan lezat.

    Pemanas Smart 3D kuat untuk menjamin nasi dan masakan lezat.

    Disertai dengan sistem pemanas Smart 3D yang mampu hasilkan energi panas kuat, pelat pemanas di bagian atas, samping, dan bawah, rice cooker Philips ini akan menghasilkan energi panas yang kuat untuk menjamin kelezatan serta kesegaran setiap butir nasi. Hasil nasi yang Anda masak akan matang dengan merata, pulen dan segar sehingga dapat dinikmati oleh seluruh anggota keluarga kapan saja!

    Panci bagian dalam 6 lapis dari Aloi dengan lapisan Maifanshi

    Panci bagian dalam 6 lapis dari Aloi dengan lapisan Maifanshi

    Lapisan Maifanshi tidak beracun dan memiliki ketahanan goresan yang disempurnakan hingga 6x lebih baik*. Berkat integrasi dengan beragam bahan lapisan panci dalam, seperti aloi serta keramik, memasak jadi mudah dan hasilnya dijamin lebih lezat.

    Katup antiluber

    Katup antiluber

    Katup antiluber akan mencegah air meluber keluar jika dimasukkan terlalu banyak untuk pengalaman memasak yang bebas repot.

    Fungsi Keep Warm untuk suhu sempurna setiap saat

    Fungsi Keep Warm untuk suhu sempurna setiap saat

    Fungsi Keep Warm yang praktis memungkinkan Anda untuk menyantap nasi setiap saat. Saat diaktifkan, nasi yang telah tanak akan tetap segar dan pulen dengan suhu sempurna hingga 24 jam.

    Spesifikasi Teknis

    • Negara asal

      Buatan
      Cina

    • Aksesori

      Baki uap plastik
      Ya
      Gelas takar
      Ya
      Pengaduk
      Ya

    • Spesifikasi teknis

      Panjang kabel
      0,8  m
      Daya
      400  W
      Tegangan
      220  V
      Frekuensi
      50-60  Hz

    • Servis

      Garansi 2 tahun di seluruh dunia
      Ya

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