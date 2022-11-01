Masak mudah dengan opsi 18 program pada rice cooker Philips.

Memasak nasi di rumah kini bisa dilakukan secara mudah dengan hasil matang sempurna menggunakan rice cooker Philips digital seri 3000. Berkat adanya dukungan antarmuka yang sederhana, Anda bisa menggunakan penanak nasi Philips terbaru ini secara mudah. Tersedia juga 18 program yang dioptimalkan dan terdiri dari berbagai menu berbeda yang bisa Anda pilih dalam sekali klik saja. Kini, memasak nasi tak pernah semudah dan semenyenangkan ini!