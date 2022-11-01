HD4515/91
Rice Cooker Philips Digital Seri 3000
Masak nasi anti gagal menggunakan penanak nasi Philips terbaru. Dilengkapi dengan fitur digital untuk membantu Anda memasak dengan hasil sempurna.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Memasak nasi di rumah kini bisa dilakukan secara mudah dengan hasil matang sempurna menggunakan rice cooker Philips digital seri 3000. Berkat adanya dukungan antarmuka yang sederhana, Anda bisa menggunakan penanak nasi Philips terbaru ini secara mudah. Tersedia juga 18 program yang dioptimalkan dan terdiri dari berbagai menu berbeda yang bisa Anda pilih dalam sekali klik saja. Kini, memasak nasi tak pernah semudah dan semenyenangkan ini!
Rice cooker Philips terbaru seri 3000 ini juga dilengkapi dengan lengkungan memasak cerdas untuk menjamin hasil masakan yang sempurna. Terdapat kontrol suhu dan durasi di berbagai tahap memasak yang bekerja cerdas menyesuaikan jenis masakan ataupun tekstur nasi yang Anda sukai. Terdapat sensor yang akan memantau suhu dan mengoptimalkan penyaluran panas untuk aroma, rasa, serta tekstur yang sempurna sesuai dengan selera Anda.
Disertai dengan sistem pemanas Smart 3D yang mampu hasilkan energi panas kuat, pelat pemanas di bagian atas, samping, dan bawah, rice cooker Philips ini akan menghasilkan energi panas yang kuat untuk menjamin kelezatan serta kesegaran setiap butir nasi. Hasil nasi yang Anda masak akan matang dengan merata, pulen dan segar sehingga dapat dinikmati oleh seluruh anggota keluarga kapan saja!
Lapisan Maifanshi tidak beracun dan memiliki ketahanan goresan yang disempurnakan hingga 6x lebih baik*. Berkat integrasi dengan beragam bahan lapisan panci dalam, seperti aloi serta keramik, memasak jadi mudah dan hasilnya dijamin lebih lezat.
Katup antiluber akan mencegah air meluber keluar jika dimasukkan terlalu banyak untuk pengalaman memasak yang bebas repot.
Fungsi Keep Warm yang praktis memungkinkan Anda untuk menyantap nasi setiap saat. Saat diaktifkan, nasi yang telah tanak akan tetap segar dan pulen dengan suhu sempurna hingga 24 jam.
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