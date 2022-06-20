HD4515/92
Nikmati berbagai varian lezat dengan 18 program yang praktis
Berkat antarmuka pengguna (UI) yang praktis, Anda cukup menyentuh satu kali dari ke-18 program yang telah dioptimalkan untuk berbagai jenis masakan. Disertai resep sehari-hari yang cocok untuk berbagai makanan atau camilan.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Berkat antarmuka pengguna rice cooker yang praktis, Anda dapat memasak menu apa pun dari 18 pilihan program hidangan dengan satu sentuhan mudah.
Kontrol suhu dan durasi di berbagai tahap memasak dengan cerdas sesuai jenis serta tekstur nasi yang Anda sukai. Sensor akan memantau suhu dan mengoptimalkan penyaluran panas untuk aroma, rasa, serta tekstur yang sempurna.
Pemanas pelat di bagian atas, samping, dan bawah akan menghasilkan energi panas yang kuat untuk menjamin kelezatan serta kesegaran setiap butir nasi.
Lapisan Maifanshi tidak beracun dan memiliki ketahanan goresan yang disempurnakan hingga 6x lebih baik*. Berkat integrasi dengan beragam bahan lapisan panci dalam, seperti aloi serta keramik, memasak jadi mudah dan hasilnya dijamin lebih lezat.
Katup antiluber akan mencegah air meluber keluar jika dimasukkan terlalu banyak untuk pengalaman memasak yang bebas repot.
Fungsi Keep Warm yang praktis memungkinkan Anda untuk menyantap nasi setiap saat. Saat diaktifkan, nasi yang telah tanak akan tetap segar dan pulen dengan suhu sempurna hingga 24 jam.
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