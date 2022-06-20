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  • Nikmati berbagai varian lezat dengan 18 program yang praktis Nikmati berbagai varian lezat dengan 18 program yang praktis Nikmati berbagai varian lezat dengan 18 program yang praktis

    Penanak nasi seri 3000 Rice Cooker Philips Digital

    HD4515/92

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Nikmati berbagai varian lezat dengan 18 program yang praktis

    Berkat antarmuka pengguna (UI) yang praktis, Anda cukup menyentuh satu kali dari ke-18 program yang telah dioptimalkan untuk berbagai jenis masakan. Disertai resep sehari-hari yang cocok untuk berbagai makanan atau camilan.

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    Penanak nasi seri 3000 Rice Cooker Philips Digital

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    Nikmati berbagai varian lezat dengan 18 program yang praktis

    Kreasikan kembali resep harian favorit Anda

    • 18 pilihan program hidangan
    • Pemanas Smart 3D
    • Panci dalam yang awet
    • 1,8 L
    • Housing logam
    18 program yang dioptimalkan dengan UI yang praktis

    18 program yang dioptimalkan dengan UI yang praktis

    Berkat antarmuka pengguna rice cooker yang praktis, Anda dapat memasak menu apa pun dari 18 pilihan program hidangan dengan satu sentuhan mudah.

    Kurva memasak cerdas menjamin hasil masakan yang sempurna

    Kurva memasak cerdas menjamin hasil masakan yang sempurna

    Kontrol suhu dan durasi di berbagai tahap memasak dengan cerdas sesuai jenis serta tekstur nasi yang Anda sukai. Sensor akan memantau suhu dan mengoptimalkan penyaluran panas untuk aroma, rasa, serta tekstur yang sempurna.

    Sistem pemanas Smart 3D untuk energi panas yang kuat

    Sistem pemanas Smart 3D untuk energi panas yang kuat

    Pemanas pelat di bagian atas, samping, dan bawah akan menghasilkan energi panas yang kuat untuk menjamin kelezatan serta kesegaran setiap butir nasi.

    Panci bagian dalam 6 lapis dari Aloi dengan lapisan Maifanshi

    Panci bagian dalam 6 lapis dari Aloi dengan lapisan Maifanshi

    Lapisan Maifanshi tidak beracun dan memiliki ketahanan goresan yang disempurnakan hingga 6x lebih baik*. Berkat integrasi dengan beragam bahan lapisan panci dalam, seperti aloi serta keramik, memasak jadi mudah dan hasilnya dijamin lebih lezat.

    Katup antiluber

    Katup antiluber

    Katup antiluber akan mencegah air meluber keluar jika dimasukkan terlalu banyak untuk pengalaman memasak yang bebas repot.

    Fungsi Keep Warm untuk suhu sempurna setiap saat

    Fungsi Keep Warm yang praktis memungkinkan Anda untuk menyantap nasi setiap saat. Saat diaktifkan, nasi yang telah tanak akan tetap segar dan pulen dengan suhu sempurna hingga 24 jam.

    Spesifikasi Teknis

    • Negara asal

      Buatan
      Cina

    • Aksesori

      Baki uap plastik
      Y
      Gelas ukur
      Y
      Spatula
      Y

    • Spesifikasi teknis

      Panjang kabel
      0,8  m
      Voltase
      220  V
      Daya
      400  W
      Frekuensi
      50-60  Hz

    Badge-D2C

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