HD4716/30
Nasi yang enak kapanpun
Nikmati nasi no basah no basi hingga 48 jam, dilengkapi dengan 16 preset menu untuk memudahkan pengalaman memasakSee all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Dapatkan tingkat kelembapan yang sempurna untuk menghasilkan nasi yang putih dan pulen. Teknologi FreshDefense kami yang inovatif dan katup uap dua saluran khususnya mempertahankan tingkat kelembapan yang ideal. Nasi tidak akan kering meski disimpan seharian!
Teknologi FreshDefense kami yang inovatif memastikan nasi Anda tetap putih dan pulen hingga 48 jam*. Teknologi ini memungkinkan kontrol suhu dan sirkulasi udara yang ideal, yang secara konstan membiarkan udara bersih masuk dan mengeluarkan udara kotor dari katup uap yang didesain khusus.
Santapan tetap aman dan nikmat berkat Teknologi FreshDefense. Teknologi inovatif ini mempertahankan konsistensi suhu dan mengoptimalkan retensi panas untuk meminimalkan pertumbuhan bakteri hingga 48 jam**.
Desain istimewa bagian bawah panci yang bulat 60⁰ meningkatkan kemampuan penyerapan panas pada permukaannya hingga 50%. Hal ini memastikan setiap bulir beras matang sempurna.***
Panci bagian dalamnya dipanaskan secara merata dari atas, bawah, dan samping. Sementara itu, terdapat chip canggih yang mengatur panas dan suhu dengan presisi agar proses memasak lebih efisien dengan hasil yang tentunya sedap.
Panci bagian dalam berbahan aluminium 5 lapis 2,5 mm ekstra tebal mampu meningkatkan distribusi panas secara efektif.
Lapisan Bakuhanseki yang superawet, bebas racun, dan antilengket membuat panci tahan goresan.
Gagang panci bagian dalam tetap dingin saat disentuh agar panci dapat diangkat dan dipindahkan ke meja.
Masak nasi yang pulen hingga 10 porsi dengan sekali sentuh. Tak perlu khawatir berkat bahan yang aman untuk makanan dan telah disertifikasi oleh badan sertifikasi internasional. Bebas PFOA, BFR, dan PVC.
Tersedia 16 menu memasak otomatis untuk beragam hidangan, termasuk nasi, sup, kue, bubur bayi, dan banyak lagi. Tekstur nasi juga dapat disesuaikan dengan preferensi Anda dari lembek hingga pera. Nikmati juga fungsi "tetap hangat" otomatis hingga 48 jam. Santapan selalu nikmat, tanpa perlu repot.
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