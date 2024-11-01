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  • Nasi dan Hidangan yang Lezat Kapan Saja! Nasi dan Hidangan yang Lezat Kapan Saja! Nasi dan Hidangan yang Lezat Kapan Saja!

    Philips Seri 3000 Penanak Nasi Digital

    HD4716/32

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Nasi dan Hidangan yang Lezat Kapan Saja!

    Nasi tetap pulen sepanjang hari dengan Penanak Nasi Digital Philips Seri 3000. Dilengkapi 16 menu memasak otomatis untuk pengalaman memasak serbamudah, hasilkan tekstur nasi sesuai preferensi serta tetap pulen dan tidak berubah warna hingga 48 jam!

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    Philips Seri 3000 Penanak Nasi Digital

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    Nasi dan Hidangan yang Lezat Kapan Saja!

    Nasi Tetap Putih dan Pulen hingga 48 Jam

    • Kapasitas besar 1,8 l/10 cangkir beras
    • Teknologi FreshDefense
    • Lapisan Bakuhanseki
    • 16 menu memasak
    Nasi Pulen Setiap Saat

    Nasi Pulen Setiap Saat

    Dapatkan tingkat kelembapan yang sempurna untuk menghasilkan nasi yang putih dan pulen. Teknologi FreshDefense kami yang inovatif dan katup uap dua saluran khususnya mempertahankan tingkat kelembapan yang ideal. Nasi tidak akan kering meski disimpan seharian!

    Nasi Putih dan Pulen Sepanjang Hari

    Nasi Putih dan Pulen Sepanjang Hari

    Teknologi FreshDefense kami yang inovatif memastikan nasi Anda tetap putih dan pulen hingga 48 jam*. Teknologi ini memungkinkan kontrol suhu dan sirkulasi udara yang ideal, yang secara konstan membiarkan udara bersih masuk dan mengeluarkan udara kotor dari katup uap yang didesain khusus.

    Santapan tetap aman dan nikmat.

    Santapan tetap aman dan nikmat.

    Santapan tetap aman dan nikmat berkat Teknologi FreshDefense. Teknologi inovatif ini mempertahankan konsistensi suhu dan mengoptimalkan retensi panas untuk meminimalkan pertumbuhan bakteri hingga 48 jam**.

    Nasi Tanak Merata dengan Panci Bulat yang Disempurnakan

    Nasi Tanak Merata dengan Panci Bulat yang Disempurnakan

    Desain istimewa bagian bawah panci yang bulat 60⁰ meningkatkan kemampuan penyerapan panas pada permukaannya hingga 50%. Hal ini memastikan setiap bulir beras matang sempurna.***

    Penetrasi Panas Menyeluruh dengan Sistem Pemanas Smart 3D

    Penetrasi Panas Menyeluruh dengan Sistem Pemanas Smart 3D

    Panci bagian dalamnya dipanaskan secara merata dari atas, bawah, dan samping. Sementara itu, terdapat chip canggih yang mengatur panas dan suhu dengan presisi agar proses memasak lebih efisien dengan hasil yang tentunya sedap.

    Panci Tebal 5 Lapis Premium Mengoptimalkan Distribusi Panas

    Panci Tebal 5 Lapis Premium Mengoptimalkan Distribusi Panas

    Panci bagian dalam berbahan aluminium 5 lapis 2,5 mm ekstra tebal mampu meningkatkan distribusi panas secara efektif.

    Memasak Tanpa Khawatir berkat Lapisan Bakuhanseki Berkualitas Tinggi

    Memasak Tanpa Khawatir berkat Lapisan Bakuhanseki Berkualitas Tinggi

    Lapisan Bakuhanseki yang superawet, bebas racun, dan antilengket membuat panci tahan goresan.

    Gagang Nyaman, Pergerakan Aman

    Gagang Nyaman, Pergerakan Aman

    Gagang panci bagian dalam tetap dingin saat disentuh agar panci dapat diangkat dan dipindahkan ke meja.

    Kapasitas 1,8 l yang besar cukup untuk 10 cangkir beras

    Kapasitas 1,8 l yang besar cukup untuk 10 cangkir beras

    Masak nasi yang pulen hingga 10 porsi dengan sekali sentuh. Tak perlu khawatir berkat bahan yang aman untuk makanan dan telah disertifikasi oleh badan sertifikasi internasional. Bebas PFOA, BFR, dan PVC.

    16 menu yang dioptimalkan, dan tetap hangat hingga 48 jam

    16 menu yang dioptimalkan, dan tetap hangat hingga 48 jam

    Tersedia 16 menu memasak otomatis untuk beragam hidangan, termasuk nasi, sup, kue, bubur bayi, dan banyak lagi. Tekstur nasi juga dapat disesuaikan dengan preferensi Anda dari lembek hingga pera. Nikmati juga fungsi "tetap hangat" otomatis hingga 48 jam. Santapan selalu nikmat, tanpa perlu repot.

    Spesifikasi Teknis

    • Negara Asal

      Buatan
      Tiongkok

    • Aksesori

      Termasuk
      • Gelas takar
      • Keranjang kukus
      • Sendok

    • Spesifikasi teknis

      Voltase
      220  V
      Daya
      400  W
      Frekuensi
      50/60  Hz

    • Berat dan dimensi

      Dimensi produk (PxLxT)
      273 x367 x 255  mm

    • Lapisan

      Bahan bodi utama
      Plastik

    • Servis

      Garansi 2 tahun
      Ya

    • Keramahan lingkungan

      Kemasan
      100% material daur ulang

    Badge-D2C

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    • *Dibandingkan HD4515
    • **Dalam mode "Tetap Hangat" hingga 48 jam. Data eksperimen hanya ditujukan sebagai referensi.
    • ***Dibandingkan HD3119
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