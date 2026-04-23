Cari istilah

ID
EN
  • Nikmati nasi berkualitas dengan gula lebih rendah kapan saja! Nikmati nasi berkualitas dengan gula lebih rendah kapan saja! Nikmati nasi berkualitas dengan gula lebih rendah kapan saja!
  • Play Pause

    Rice Cooker Rendah Gula Philips 5000 Penanak nasi

    HD4812/50

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Nikmati nasi berkualitas dengan gula lebih rendah kapan saja!

    Tekstur yang Disesuaikan dengan Dua Pilihan Memasak Nasi Rendah Gula. "Rendah Gula Lembut" memberikan pengurangan gula hingga 52% dan pengurangan kalori hingga 52%, dan "Rendah Gula Biasa" memberikan pengurangan gula hingga 26% dan pengurangan kalori hingga 27%.*

    See all benefits

    Rice Cooker Rendah Gula Philips 5000 Penanak nasi

    Produk serupa

    See all Panci-Serbaguna dan Penanak Nasi

    Nikmati nasi berkualitas dengan gula lebih rendah kapan saja!

    Pilihan lebih ringan, tetap pulen dan lezat

    • Nasi Rendah Gula
    • Teknologi FreshDefense
    • 18 menu memasak
    • Tetap hangat hingga 48 jam
    • Kapasitas besar 1,8L/10 cangkir beras
    Nikmati nasi rendah gula yang enak

    Nikmati nasi rendah gula yang enak

    Nikmati nasi rendah gula yang enak dengan keranjang stainless-steel yang dirancang unik dan program memasak khusus yang dilengkapi kontrol suhu presisi untuk memberikan hasil masakan sempurna.*

    Tekstur yang Disesuaikan dengan Dua Pilihan Nasi Rendah Gula

    Tekstur yang Disesuaikan dengan Dua Pilihan Nasi Rendah Gula

    Dilengkapi teknologi "Rendah Gula Lembut" yang memberikan pengurangan gula hingga 52% dan pengurangan kalori hingga 52%, dan "Rendah Gula Biasa" yang memberikan pengurangan gula hingga 26% dan pengurangan kalori hingga 27%.*

    Nasi Putih dan Pulen Sepanjang Hari

    Nasi Putih dan Pulen Sepanjang Hari

    Teknologi FreshDefense inovatif kami menjaga kelembapan ekstra melalui kontrol suhu presisi dan sirkulasi udara dengan terus memasukkan udara baik sambil melepaskan udara buruk dari katup uap yang dirancang khusus, memastikan nasi Anda tetap putih dan pulen hingga 48 jam.***

    18 menu yang dioptimalkan, dan tetap hangat hingga 48 jam

    18 menu yang dioptimalkan, dan tetap hangat hingga 48 jam

    Tersedia 18 menu memasak otomatis untuk beragam hidangan, termasuk nasi, sup, kue, bubur bayi, selai, dan banyak lagi. Tekstur nasi juga dapat disesuaikan dengan preferensi Anda dari lembek hingga pera. Nikmati juga fungsi "tetap hangat" otomatis hingga 48 jam. Santapan selalu nikmat, tanpa perlu repot.

    Gagang Nyaman, Pergerakan Aman

    Gagang Nyaman, Pergerakan Aman

    Gagang panci bagian dalam tetap dingin saat disentuh agar panci dapat diangkat dan dipindahkan ke meja.

    Nasi Matang Merata dengan Panci Bulat yang Disempurnakan

    Nasi Matang Merata dengan Panci Bulat yang Disempurnakan

    Dirancang khusus dengan dasar bulat 60⁰, memberikan permukaan pemanas 50% lebih luas sehingga memastikan setiap butir nasi dipanaskan secara merata untuk hasil nasi yang sempurna.**

    Penetrasi Panas Menyeluruh dengan Sistem Pemanas Smart 3D

    Penetrasi Panas Menyeluruh dengan Sistem Pemanas Smart 3D

    Panci bagian dalamnya dipanaskan secara merata dari atas, bawah, dan samping. Sementara itu, terdapat chip canggih yang mengatur panas dan suhu dengan presisi agar proses memasak lebih efisien dengan hasil yang tentunya sedap.

    Panci Ekstra Tebal 6 Lapis Premium Mengoptimalkan Distribusi Panas

    Panci Ekstra Tebal 6 Lapis Premium Mengoptimalkan Distribusi Panas

    Panci bagian dalam berbahan aluminium 6 lapis 2,5 mm ekstra tebal mampu meningkatkan distribusi panas secara efektif.

    Kapasitas 1,8 l yang besar cukup untuk 10 cangkir beras

    Kapasitas 1,8 l yang besar cukup untuk 10 cangkir beras

    Siapkan nasi yang sempurna dan pulen untuk hingga 10 orang hanya dengan sekali tekan tombol dan memasak tanpa khawatir berkat bahan berkualitas food-grade dan tersertifikasi oleh otoritas internasional. Bebas PFOA, BFR, dan PVC*.

    Lapisan Binchotan Inframerah Jauh Premium Meningkatkan Intensitas Panas

    Lapisan Binchotan Inframerah Jauh Premium Meningkatkan Intensitas Panas

    Lapisan Binchotan menghasilkan panas inframerah jauh yang secara efektif mempercepat transfer panas, mendistribusikan panas secara merata ke seluruh permukaan panci, dan secara konsisten mempertahankan intensitas panas selama memasak. Nasi pun pulen sempurna.

    Superawet berkat desain stainless steel

    Superawet berkat desain stainless steel

    Superawet dan tahan banting berkat bodi stainless steel.

    Desain unik keranjang dengan pelindung goresan

    Desain unik keranjang dengan pelindung goresan

    Keranjang baja tahan karat memiliki desain khusus dengan cincin pelindung goresan untuk mengurangi goresan antara keranjang dan lapisan dalam, sehingga meningkatkan daya tahan.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi Umum

      Jaminan
      2 Tahun

    • Negara Asal

      Buatan
      Tiongkok

    • Spesifikasi Teknis

      Daya
      400 W
      Tegangan
      220V
      Frekuensi
      50/60Hz

    • Kompatibilitas

      Aksesori yang Disertakan 1
      Keranjang Kukus Stainless Steel
      Aksesori yang Disertakan 2
      Gelas takar
      Aksesori yang Disertakan 3
      Sendok

    • Keramahan lingkungan

      Kemasan
      100% material daur ulang

    Badge-D2C

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

    Produk yang disarankan

    Produk baru dilihat

    Ulasan

    Jadilah orang pertama yang mengulas item ini

    • *"Rendah gula" mengacu pada pengurangan karbohidrat dengan memasak 2 cangkir beras jasmin menggunakan menu rendah gula vs. menu nasi putih biasa pada HD4812/50. Beras mengandung sangat sedikit gula alami, dan hasil bervariasi per pengujian.
    • **Dirancang khusus dengan dasar bulat 60⁰, memberikan 50% lebih banyak permukaan pemanas yang memastikan setiap butir dipanaskan secara merata untuk nasi yang dimasak sempurna.* (Periksa klaim 60 derajat)
    • ***Dalam mode "Tetap Hangat" hingga 48 jam. Data eksperimen hanya ditujukan sebagai referensi.
    Daftar

    Berlangganan newsletter kami

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.