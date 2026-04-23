HD4812/50
Nikmati nasi berkualitas dengan gula lebih rendah kapan saja!
Tekstur yang Disesuaikan dengan Dua Pilihan Memasak Nasi Rendah Gula. "Rendah Gula Lembut" memberikan pengurangan gula hingga 52% dan pengurangan kalori hingga 52%, dan "Rendah Gula Biasa" memberikan pengurangan gula hingga 26% dan pengurangan kalori hingga 27%.*See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Nikmati nasi rendah gula yang enak dengan keranjang stainless-steel yang dirancang unik dan program memasak khusus yang dilengkapi kontrol suhu presisi untuk memberikan hasil masakan sempurna.*
Dilengkapi teknologi "Rendah Gula Lembut" yang memberikan pengurangan gula hingga 52% dan pengurangan kalori hingga 52%, dan "Rendah Gula Biasa" yang memberikan pengurangan gula hingga 26% dan pengurangan kalori hingga 27%.*
Teknologi FreshDefense inovatif kami menjaga kelembapan ekstra melalui kontrol suhu presisi dan sirkulasi udara dengan terus memasukkan udara baik sambil melepaskan udara buruk dari katup uap yang dirancang khusus, memastikan nasi Anda tetap putih dan pulen hingga 48 jam.***
Tersedia 18 menu memasak otomatis untuk beragam hidangan, termasuk nasi, sup, kue, bubur bayi, selai, dan banyak lagi. Tekstur nasi juga dapat disesuaikan dengan preferensi Anda dari lembek hingga pera. Nikmati juga fungsi "tetap hangat" otomatis hingga 48 jam. Santapan selalu nikmat, tanpa perlu repot.
Gagang panci bagian dalam tetap dingin saat disentuh agar panci dapat diangkat dan dipindahkan ke meja.
Dirancang khusus dengan dasar bulat 60⁰, memberikan permukaan pemanas 50% lebih luas sehingga memastikan setiap butir nasi dipanaskan secara merata untuk hasil nasi yang sempurna.**
Panci bagian dalamnya dipanaskan secara merata dari atas, bawah, dan samping. Sementara itu, terdapat chip canggih yang mengatur panas dan suhu dengan presisi agar proses memasak lebih efisien dengan hasil yang tentunya sedap.
Panci bagian dalam berbahan aluminium 6 lapis 2,5 mm ekstra tebal mampu meningkatkan distribusi panas secara efektif.
Siapkan nasi yang sempurna dan pulen untuk hingga 10 orang hanya dengan sekali tekan tombol dan memasak tanpa khawatir berkat bahan berkualitas food-grade dan tersertifikasi oleh otoritas internasional. Bebas PFOA, BFR, dan PVC*.
Lapisan Binchotan menghasilkan panas inframerah jauh yang secara efektif mempercepat transfer panas, mendistribusikan panas secara merata ke seluruh permukaan panci, dan secara konsisten mempertahankan intensitas panas selama memasak. Nasi pun pulen sempurna.
Superawet dan tahan banting berkat bodi stainless steel.
Keranjang baja tahan karat memiliki desain khusus dengan cincin pelindung goresan untuk mengurangi goresan antara keranjang dan lapisan dalam, sehingga meningkatkan daya tahan.
Spesifikasi Umum
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