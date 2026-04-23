Nikmati nasi berkualitas dengan gula lebih rendah kapan saja!

Tekstur yang Disesuaikan dengan Dua Pilihan Memasak Nasi Rendah Gula. "Rendah Gula Lembut" memberikan pengurangan gula hingga 52% dan pengurangan kalori hingga 52%, dan "Rendah Gula Biasa" memberikan pengurangan gula hingga 26% dan pengurangan kalori hingga 27%.*