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  • Kemampuan memasak hebat, lebih banyak variasi Kemampuan memasak hebat, lebih banyak variasi Kemampuan memasak hebat, lebih banyak variasi

    Seri 5000 Kompor induksi

    HD4902/60

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Kemampuan memasak hebat, lebih banyak variasi

    Daya 2000 W memastikan pemanasan yang cepat dan efisien, dan pilihan menu lokalnya menyediakan berbagai pilihan untuk hidangan kontemporer.

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    Seri 5000 Kompor induksi

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    Kemampuan memasak hebat, lebih banyak variasi

    Pemanasan yang efisien, beragam menu masakan

    • 2.000 W
    • 5 level daya
    • 3 menu
    5 level daya untuk semua kebutuhan memasak

    5 level daya untuk semua kebutuhan memasak

    6 level daya yang sesuai untuk berbagai kebutuhan memasak.

    Perlindungan panas berlebih

    Perlindungan panas berlebih

    Perlindungan panas berlebih untuk proses masak yang lebih aman.

    Mudah dibersihkan

    Mudah dibersihkan

    Pelat kacanya yang mengkilap mudah dibersihkan.

    Daya 2000 W yang kuat

    Daya 2000 W yang kuat

    Berkat daya 2000 W yang kuat, Kompor Induksi Philips menjamin pemasanan yang cepat dan efisien sehingga bagian bawah alat masak mampu mencapai suhu yang tinggi dengan cepat.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi teknis

      Panjang kabel
      1  m
      Daya
      2000  W
      Tegangan
      220–240  V
      Frekuensi
      50–60  Hz

    • Desain

      Warna
      Hitam

    • Spesifikasi umum

      Fitur produk
      Mati otomatis

    • Servis

      Garansi 2 tahun di seluruh dunia
      Ya

    • Keramahan lingkungan

      Petunjuk pengguna
      100% kertas daur ulang

    Badge-D2C

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