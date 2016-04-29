HD4902/60
Kemampuan memasak hebat, lebih banyak variasi
Daya 2000 W memastikan pemanasan yang cepat dan efisien, dan pilihan menu lokalnya menyediakan berbagai pilihan untuk hidangan kontemporer.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
6 level daya yang sesuai untuk berbagai kebutuhan memasak.
Perlindungan panas berlebih untuk proses masak yang lebih aman.
Pelat kacanya yang mengkilap mudah dibersihkan.
Berkat daya 2000 W yang kuat, Kompor Induksi Philips menjamin pemasanan yang cepat dan efisien sehingga bagian bawah alat masak mampu mencapai suhu yang tinggi dengan cepat.
Spesifikasi teknis
Desain
Spesifikasi umum
Servis
Keramahan lingkungan
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