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  • Balikkan pelat untuk memanggang sesuai keinginan Balikkan pelat untuk memanggang sesuai keinginan Balikkan pelat untuk memanggang sesuai keinginan

    Daily Collection Pemanggang meja

    HD6320/20

    Balikkan pelat untuk memanggang sesuai keinginan

    Pemanggang meja Philips memiliki dua pelat. Permukaan rata cocok untuk memasak makanan seperti sayuran, ikan, dan udang; sedangkan permukaan bergelombang untuk memanggang daging seperti steak, hamburger, atau sosis dengan garis-garis panggangan yang menggoda.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Daily Collection Pemanggang meja

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    Balikkan pelat untuk memanggang sesuai keinginan

    Pemanggang ganda: Alas/plat rata dan bergelombang

    • 1500 W
    • Pelat Ganda: Pelat Bergelombang/Rata
    Alas/plat ganda untuk memilih pemanggangan rata atau bergelombang

    Alas/plat ganda untuk memilih pemanggangan rata atau bergelombang

    Alas/plat ganda dapat dibalik, memungkinkan Anda memasak dengan permukaan bergelombang atau rata, sehingga Anda dapat menikmati makanan sesuai selera. Pelat rata cocok untuk memasak makanan berpotongan kecil. Permukaan bergelombang menciptakan efek panggangan api yang lezat pada potongan daging.

    Baki lemak terintegrasi untuk menampung lemak berlebih

    Baki lemak terintegrasi untuk menampung lemak berlebih

    Lemak berlebih dialirkan ke baki penampung minyak/lemak yang aman untuk mesin pencuci piring

    Alas/plat anti-lengket untuk memanggang tanpa minyak

    Alas/plat anti-lengket untuk memanggang tanpa minyak

    Permukaan anti-lengket memungkinkan Anda memasak tanpa minyak, sehingga yang terasa hanyalah cita rasa makanan

    Pemanggang berpermukaan landai untuk meniris minyak/lemak berlebih

    Pemanggang berpermukaan landai untuk meniris minyak/lemak berlebih

    Pemanggang berpermukaan landai sehingga lemak berlebih mengalir ke baki penampung minyak/lemak dan mengurangi bau dan asap

    Termostat yang dapat disesuaikan untuk hasil sempurna bagi setiap makanan

    Termostat yang dapat disesuaikan untuk hasil sempurna bagi setiap makanan

    Pilihan suhu yang beragam (70°C - 230°C) untuk memilih suhu yang ideal bagi tiap bahan sehingga menjamin hasil yang sempurna untuk setiap makanan

    Alas/plat yang dapat dilepas dan aman untuk mesin pencuci piring

    Alas/plat yang dapat dilepas dan aman untuk mesin pencuci piring

    Alas/plat aman untuk mesin pencuci piring, dapat dilepas, sehingga memudahkan pembersihan

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi teknis

      Daya
      1.500  W
      Panjang kabel
      0,8  m

    • Berat dan dimensi

      Berat produk
      3  kg
      Dimensi produk (L x P x T)
      420 X 100 X 240  mm
      Dimensi pelat panggang
      420 x 420  mm

    • Spesifikasi umum

      Kaki antiselip
      Ya
      Lampu suhu
      Ya

    • Desain dan lapisan

      Warna
      Hitam
      Bahan-bahan
      Plastik

    Badge-D2C

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