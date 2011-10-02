HD6320/20
Balikkan pelat untuk memanggang sesuai keinginan
Pemanggang meja Philips memiliki dua pelat. Permukaan rata cocok untuk memasak makanan seperti sayuran, ikan, dan udang; sedangkan permukaan bergelombang untuk memanggang daging seperti steak, hamburger, atau sosis dengan garis-garis panggangan yang menggoda.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Alas/plat ganda dapat dibalik, memungkinkan Anda memasak dengan permukaan bergelombang atau rata, sehingga Anda dapat menikmati makanan sesuai selera. Pelat rata cocok untuk memasak makanan berpotongan kecil. Permukaan bergelombang menciptakan efek panggangan api yang lezat pada potongan daging.
Lemak berlebih dialirkan ke baki penampung minyak/lemak yang aman untuk mesin pencuci piring
Permukaan anti-lengket memungkinkan Anda memasak tanpa minyak, sehingga yang terasa hanyalah cita rasa makanan
Pemanggang berpermukaan landai sehingga lemak berlebih mengalir ke baki penampung minyak/lemak dan mengurangi bau dan asap
Pilihan suhu yang beragam (70°C - 230°C) untuk memilih suhu yang ideal bagi tiap bahan sehingga menjamin hasil yang sempurna untuk setiap makanan
Alas/plat aman untuk mesin pencuci piring, dapat dilepas, sehingga memudahkan pembersihan
Spesifikasi teknis
Berat dan dimensi
Spesifikasi umum
Desain dan lapisan
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.