Setelan kontrol waktu dan suhu

Dengan pengatur waktu, Anda dapat mengatur durasi memasak hingga 60 menit. Fungsi mati otomatisnya disertai suara yang memberi tahu Anda saat hidangan sudah siap. Dengan kontrol suhu yang dapat disesuaikan, Anda dapat mengatur panas yang sesuai untuk memasak hidangan hingga 200 derajat. Nikmati kentang goreng yang garing sempurna, camilan, ayam yang lezat, dan banyak lagi—semuanya dimasak pada suhu dan durasi yang tepat.