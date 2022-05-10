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  • Hidangan lezat rendah lemak hingga 90%!* Hidangan lezat rendah lemak hingga 90%!* Hidangan lezat rendah lemak hingga 90%!*
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    Airfryer L 3000 Series Satu Wadah

    HD9100/80

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Hidangan lezat rendah lemak hingga 90%!*

    Berkat teknologi RapidAir, nikmati hidangan sehat yang garing di luar dan lembut di dalam. Unduh aplikasi NutriU dan temukan ratusan resep lezat setiap harinya.

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    Airfryer L 3000 Series Satu Wadah

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    Hidangan lezat rendah lemak hingga 90%!*

    Berkat teknologi RapidAir

    • 800 W
    • 3,7 l
    • Hitam
    Menggoreng sehat dengan teknologi RapidAir

    Menggoreng sehat dengan teknologi RapidAir

    Teknologi RapidAir, dengan desain bintang lautnya yang unik, memutar udara panas untuk memasak hidangan lezat yang garing di luar dan lembut di dalam dengan sedikit atau tanpa tambahan minyak.

    Menggoreng rendah lemak hingga 90%*

    Menggoreng rendah lemak hingga 90%*

    Airfryer 3000 Series Philips ini menggunakan udara panas untuk memasak hidangan favorit Anda hingga garing sempurna, rendah lemak hingga 90%.*

    Resep Airfryer yang lezat untuk hidup sehat

    Resep Airfryer yang lezat untuk hidup sehat

    Temukan ratusan resep hidangan menggugah selera, lezat, sehat, dan praktis dibuat menggunakan Airfryer. Resep-resep di HomeID dipilih khusus oleh para ahli gizi untuk memudahkan Anda memasak sehari-hari.

    Resep yang disesuaikan dengan preferensi Anda

    Resep yang disesuaikan dengan preferensi Anda

    Dapatkan rekomendasi resep harian sesuai preferensi keluarga Anda. Makin sering Anda menggunakan HomeID, makin baik rekomendasi resep yang diberikan sesuai kebutuhan Anda. Dapatkan inspirasi dari juru masak lain dan ikuti orang-orang dengan selera yang serupa***.

    Fungsi memasak 12-in-1

    Fungsi memasak 12-in-1

    Airfryer Philips menawarkan segala fungsi: menggoreng, memanggang kue, membakar, memanggang, mengeringkan, memanggang roti, mencairkan, memanaskan ulang, dan lainnya.

    Kemudahan membuat masakan rumahan.

    Kemudahan membuat masakan rumahan.

    Manfaatkan airfryer Anda untuk memasak makanan yang lebih lezat dan sehat. Gunakan berbagai fitur untuk menghemat waktu dan asah keterampilan memasak Anda untuk membuat masakan rumahan kesukaan Anda dan keluarga setiap hari.

    Setelan kontrol waktu dan suhu

    Setelan kontrol waktu dan suhu

    Dengan pengatur waktu, Anda dapat mengatur durasi memasak hingga 60 menit. Fungsi mati otomatisnya disertai suara yang memberi tahu Anda saat hidangan sudah siap. Dengan kontrol suhu yang dapat disesuaikan, Anda dapat mengatur panas yang sesuai untuk memasak hidangan hingga 200 derajat. Nikmati kentang goreng yang garing sempurna, camilan, ayam yang lezat, dan banyak lagi—semuanya dimasak pada suhu dan durasi yang tepat.

    Satu wadah yang mudah dibersihkan dengan permukaan bagian dalam yang mulus.

    Satu wadah yang mudah dibersihkan dengan permukaan bagian dalam yang mulus.

    Semua komponen lepas-pasangnya aman digunakan di mesin cuci piring. Keranjang QuickClean airfryer ini memiliki lapisan antilengket sehingga mudah dibersihkan. Dengan menggoreng tanpa minyak, rumah Anda bebas dari bau yang ditimbulkan dari metode deep frying biasa.

    Spesifikasi Teknis

    • Negara asal

      Buatan
      Tiongkok

    • Spesifikasi teknis

      Daya
      800  W
      Panjang kabel
      0,8  m
      Tegangan
      220–240 V (50 Hz)/220–230 V (60 Hz)

    • Desain

      Warna
      Hitam

    • Berat dan dimensi

      Berat produk
      2,75  kg
      Dimensi produk (PxLxT)
      250x380x300 mm
      Berat (termasuk kemasan)
      4,8  kg

    • Spesifikasi umum

      Aman di mesin cuci piring
      Ya
      Kontrol suhu
      80–200 °C
      Kontrol waktu
      Hingga 60 menit
      Lapisan antilengket
      Ya
      Metode memasak
      • Menggoreng
      • Membakar
      • Memanggang kue
      • Memanggang
      • Memanaskan ulang
      Lapisan bagian dalam bebas BPA
      Ya

    • Servis

      Garansi 2 tahun di seluruh dunia
      Ya

    • Keramahan lingkungan

      Kemasan
      > 90% material daur ulang
      Petunjuk pengguna
      100% kertas daur ulang

    • Fungsi Memasak

      Aliran udara tinggi
      • • Menggoreng
      • • Memanggang
      • • Membakar
      • • Memanggang kue
      • • Memasak sepinggan
      • • Menumis
      • • Saute
      • • Memasak saat masih beku
      • • Memanaskan ulang
      • • Mencairkan
      • • Mengeringkan
      • • Memanggang roti

    Badge-D2C

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    • Dibandingkan kentang goreng segar yang diolah menggunakan penggoreng Philips biasa
    • *Dibandingkan kandungan lemak pada daging ayam dan babi yang diolah versus menggoreng menggunakan deep fryer dan wajan.
    • **Hanya tersedia di negara-negara dengan komunitas NutriU
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