HD9100/80
Hidangan lezat rendah lemak hingga 90%!*
Berkat teknologi RapidAir, nikmati hidangan sehat yang garing di luar dan lembut di dalam. Unduh aplikasi NutriU dan temukan ratusan resep lezat setiap harinya.See all benefits
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Teknologi RapidAir, dengan desain bintang lautnya yang unik, memutar udara panas untuk memasak hidangan lezat yang garing di luar dan lembut di dalam dengan sedikit atau tanpa tambahan minyak.
Airfryer 3000 Series Philips ini menggunakan udara panas untuk memasak hidangan favorit Anda hingga garing sempurna, rendah lemak hingga 90%.*
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Airfryer Philips menawarkan segala fungsi: menggoreng, memanggang kue, membakar, memanggang, mengeringkan, memanggang roti, mencairkan, memanaskan ulang, dan lainnya.
Manfaatkan airfryer Anda untuk memasak makanan yang lebih lezat dan sehat. Gunakan berbagai fitur untuk menghemat waktu dan asah keterampilan memasak Anda untuk membuat masakan rumahan kesukaan Anda dan keluarga setiap hari.
Dengan pengatur waktu, Anda dapat mengatur durasi memasak hingga 60 menit. Fungsi mati otomatisnya disertai suara yang memberi tahu Anda saat hidangan sudah siap. Dengan kontrol suhu yang dapat disesuaikan, Anda dapat mengatur panas yang sesuai untuk memasak hidangan hingga 200 derajat. Nikmati kentang goreng yang garing sempurna, camilan, ayam yang lezat, dan banyak lagi—semuanya dimasak pada suhu dan durasi yang tepat.
Semua komponen lepas-pasangnya aman digunakan di mesin cuci piring. Keranjang QuickClean airfryer ini memiliki lapisan antilengket sehingga mudah dibersihkan. Dengan menggoreng tanpa minyak, rumah Anda bebas dari bau yang ditimbulkan dari metode deep frying biasa.
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Spesifikasi teknis
Desain
Berat dan dimensi
Spesifikasi umum
Servis
Keramahan lingkungan
Fungsi Memasak
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