Airfryer Philips seri 3000 berkapasitas besar 4,1 liter.

Airfryer Philips seri 3000 hadir sebagai solusi untuk Anda yang ingin membuat masakan sehat namun tetap lezat dan menggugah selera. Dengan desainnya yang super cantik, airfryer ini juga memiliki kapasitas besar mencapai 4,1 liter sehingga Anda bisa memasak menu hidangan sehat tanpa minyak sekaligus dalam satu waktu untuk seluruh anggota keluarga tanpa harus menunggu lama!