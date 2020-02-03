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  • Masak Praktis Bersama Airfryer Philips L Seri 3000 Masak Praktis Bersama Airfryer Philips L Seri 3000 Masak Praktis Bersama Airfryer Philips L Seri 3000
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    3000 Series Airfryer L

    HD9200/90

    Masak Praktis Bersama Airfryer Philips L Seri 3000

    Buat hidangan istimewa namun tetap sehat rendah lemak setiap hari bersama airfryer Philips seri 3000 yang cocok digunakan oleh semua kalangan!

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    3000 Series Airfryer L

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    Masak Praktis Bersama Airfryer Philips L Seri 3000

    Keunggulan dan harga Philips airfryer seri 3000

    • Kapasitas besar 4,1 liter
    • Teknologi RapidAir yang canggih
    • Fungsi memasak 12-in-1
    • Hemat daya dan energi
    • Tampil memukau dengan warna hitam
    Buat hidangan dengan praktis dan efisien

    Buat hidangan dengan praktis dan efisien

    Dibalik harga airfryer Philips seri 3000 yang terjangkau, alat ini memungkinkan Anda dapat memasak hidangan yang lezat nan sehat setiap hari secara mudah tanpa harus membuang banyak waktu. Terdapat fitur melimpah yang mudah digunakan dan memungkinkan Anda bisa memasak berbagai jenis masakan.

    Mudah digunakan dan dibersihkan dalam sekejap

    Mudah digunakan dan dibersihkan dalam sekejap

    Selain mudah digunakan, seluruh komponen lepas pasang pada airfryer Philips seri 3000 sangat aman dan mendukung penggunaan mesin cuci piring. Bahkan, keranjang QuickClean pada airfryer juga anti lengket sehingga mudah dibersihkan tanpa harus membuang banyak waktu.

    Buat masakan lezat dengan setelan kontrol waktu dan suhu

    Buat masakan lezat dengan setelan kontrol waktu dan suhu

    Anda tak perlu khawatir dengan hasil masakan Anda. Terdapat fitur kontrol suhu pada airfryer terbaru ini untuk mengatur tingkat panas sesuai jenis masakan, fitur timer untuk mengatur waktu memasak, serta fungsi mati otomatis yang disertai suara untuk memberi tahu Anda bahwa hidangan telah siap!

    Resep Airfryer yang lezat untuk hidup sehat

    Resep Airfryer yang lezat untuk hidup sehat

    Temukan ratusan resep hidangan menggugah selera yang lezat, sehat, dan praktis dibuat menggunakan Airfryer. Sebagian besar resep di aplikasi HomeID dipilih khusus oleh para ahli gizi untuk memasak sehari-hari.

    Fungsi memasak 12-in-1

    Fungsi memasak 12-in-1

    Airfryer Philips menawarkan segala fungsi: menggoreng, memanggang kue, membakar, memanggang, mengeringkan, memanggang roti, mencairkan, memanaskan ulang, dan lainnya.

    Resep yang disesuaikan dengan preferensi Anda

    Resep yang disesuaikan dengan preferensi Anda

    Dapatkan rekomendasi resep harian sesuai preferensi keluarga Anda. Makin sering Anda menggunakan HomeID, makin baik rekomendasi resep yang diberikan sesuai kebutuhan Anda. Dapatkan inspirasi dari juru masak lain dan ikuti orang-orang dengan selera yang serupa***.

    Ahlinya Airfryer selama 10+ tahun

    Ahlinya Airfryer selama 10+ tahun

    Tim ahli kami telah menyempurnakan teknologi Airfryer selama lebih dari 10 tahun.

    Berdesain ramping dengan balutan warna hitam elegan.

    Berdesain ramping dengan balutan warna hitam elegan.

    Memiliki daya 800 watt, harga Philips airfryer ini juga bisa Anda dapatkan dengan terjangkau. Selain itu, hadir pula fitur unggulan lain seperti fungsi 12 in 1 yang memungkinkan Anda dapat menggoreng, memanggang kue, membakar, memanggang, mengeringkan, memanggang roti, mencairkan, hingga memanaskan ulang makanan favorit tanpa repot.

    Hemat waktu dan energi

    Hemat waktu dan energi

    Airfryer Philips bekerja lebih efisien untuk menghemat waktu dan energi Anda dengan memasak hidangan lezat hemat energi hingga 70% dan 50% lebih cepat dibandingkan oven tradisional.****

    Airfryer Philips seri 3000 berkapasitas besar 4,1 liter.

    Airfryer Philips seri 3000 berkapasitas besar 4,1 liter.

    Airfryer Philips seri 3000 hadir sebagai solusi untuk Anda yang ingin membuat masakan sehat namun tetap lezat dan menggugah selera. Dengan desainnya yang super cantik, airfryer ini juga memiliki kapasitas besar mencapai 4,1 liter sehingga Anda bisa memasak menu hidangan sehat tanpa minyak sekaligus dalam satu waktu untuk seluruh anggota keluarga tanpa harus menunggu lama!

    Spesifikasi Teknis

    • Negara Asal

      Diproduksi di
      Tiongkok

    • Spesifikasi Teknis

      Daya
      1.400 W
      Jumlah dalam kemasan
      1
      Produk Baterai
      Tidak

    • Spesifikasi Umum

      Bahan Primer
      Plastik
      Bahan Sekunder
      Logam
      Kapasitas
      4,1 l
      Tutup transparan
      Tidak
      Antarmuka
      Analog
      Panjang kabel
      0,8 m
      Fungsi tetap hangat
      Tidak
      Program
      7 prasetel
      Keranjang lepas-pasang
      Ya
      Pengatur waktu
      Ya
      Remote control
      Tidak
      Konektivitas internet
      Tidak
      Teknologi
      Teknologi RapidAir
      Sakelar daya terintegrasi
      Ya
      Mati otomatis
      Ya
      Termostat yang dapat disesuaikan
      Ya
      Lampu daya
      Ya
      Pegangan sentuh-dingin
      Ya
      Aman di mesin cuci piring
      Ya
      Indikator suhu
      Ya
      Selungkup tetap dingin
      Ya
      Suhu maksimum (°C)
      200
      Aksesori Terkait 1
      Set Memanggang Kue & Memasak
      Aksesori Terkait 2
      Set Membakar
      Lapisan antilengket
      Ya
      Garansi
      2
      Satu atau dua keranjang
      Satu keranjang
      Konektivitas
      Tidak terhubung

    • Berat dan Dimensi

      Panjang Produk
      360
      Lebar Produk
      264
      Tinggi Produk
      295
      Berat Produk
      4,5 kg
      Dimensi Produk
      360x264x295 mm

    • Daya tahan

      Wadah
      >90% bahan daur ulang
      Manual
      100% kertas daur ulang

    Badge-D2C

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    • Dibandingkan kentang goreng segar yang diolah menggunakan penggoreng Philips biasa
    • *Dibandingkan kandungan lemak pada daging ayam dan babi yang diolah versus menggoreng menggunakan deep fryer dan wajan.
    • **Hanya tersedia di negara-negara dengan komunitas HomeID
    • ***Biaya listrik untuk memasak satu potong dada ayam (AF 160 °C tanpa pra-pemanasan) atau filet salmon (200 °C tanpa pra-pemanasan) dibandingkan dengan penggunaan oven kelas A. Persentase rata-rata berdasarkan pengukuran lab internal dengan produk HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, dan HD9880. Hasil bisa berbeda, tergantung produk.
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