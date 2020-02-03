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Masak Praktis Bersama Airfryer Philips L Seri 3000
Buat hidangan istimewa namun tetap sehat rendah lemak setiap hari bersama airfryer Philips seri 3000 yang cocok digunakan oleh semua kalangan!See all benefits
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Dibalik harga airfryer Philips seri 3000 yang terjangkau, alat ini memungkinkan Anda dapat memasak hidangan yang lezat nan sehat setiap hari secara mudah tanpa harus membuang banyak waktu. Terdapat fitur melimpah yang mudah digunakan dan memungkinkan Anda bisa memasak berbagai jenis masakan.
Selain mudah digunakan, seluruh komponen lepas pasang pada airfryer Philips seri 3000 sangat aman dan mendukung penggunaan mesin cuci piring. Bahkan, keranjang QuickClean pada airfryer juga anti lengket sehingga mudah dibersihkan tanpa harus membuang banyak waktu.
Anda tak perlu khawatir dengan hasil masakan Anda. Terdapat fitur kontrol suhu pada airfryer terbaru ini untuk mengatur tingkat panas sesuai jenis masakan, fitur timer untuk mengatur waktu memasak, serta fungsi mati otomatis yang disertai suara untuk memberi tahu Anda bahwa hidangan telah siap!
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Airfryer Philips menawarkan segala fungsi: menggoreng, memanggang kue, membakar, memanggang, mengeringkan, memanggang roti, mencairkan, memanaskan ulang, dan lainnya.
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Memiliki daya 800 watt, harga Philips airfryer ini juga bisa Anda dapatkan dengan terjangkau. Selain itu, hadir pula fitur unggulan lain seperti fungsi 12 in 1 yang memungkinkan Anda dapat menggoreng, memanggang kue, membakar, memanggang, mengeringkan, memanggang roti, mencairkan, hingga memanaskan ulang makanan favorit tanpa repot.
Airfryer Philips bekerja lebih efisien untuk menghemat waktu dan energi Anda dengan memasak hidangan lezat hemat energi hingga 70% dan 50% lebih cepat dibandingkan oven tradisional.****
Airfryer Philips seri 3000 hadir sebagai solusi untuk Anda yang ingin membuat masakan sehat namun tetap lezat dan menggugah selera. Dengan desainnya yang super cantik, airfryer ini juga memiliki kapasitas besar mencapai 4,1 liter sehingga Anda bisa memasak menu hidangan sehat tanpa minyak sekaligus dalam satu waktu untuk seluruh anggota keluarga tanpa harus menunggu lama!
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