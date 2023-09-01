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Cara Pintar Memasak Bersama Airfryer Philips 5000
Lakukan cara pintar, mudah, cepat, sehat, canggih dan modern saat memasak makanan favorit Anda dengan menggunakan Airfryer Philips Connected Seri 5000:See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Airfryer Philips Connected Seri 5000 mengajak Anda untuk memasak secara mudah dan sehat. Terdapat 13 fungsi memasak berbeda memungkinkan Anda dapat menggoreng, memanggang, membakar, dan memanaskan makanan favorit. Tersedia juga program khusus untuk kentang goreng, ayam, bahkan ikan, sehingga hasil masakan lebih maksimal setiap saat.
Anda tak sekadar bisa membuat hidangan sehat, namun juga efisien mengikuti gaya modern. Harga Airfryer Philips Connected Seri 5000 ditawarkan sangat sepadan karena dapat dikoneksikan dengan aplikasi HomeID, berisikan program atau resep masakan, dan dapat memantau proses memasak dari mana saja. Jangan lupa, intip inspirasi tak terbatas melalui resep di aplikasi dari chef ahli sehingga hidangan yang Anda buat lebih kreatif dan variatif!
Dirancang efiesien mengikuti gaya hidup modern, airfryer ini memiliki memiliki desain bintang laut dan mengalirkan udara panas untuk menghasilkan makanan lezat yang renyah di luar dan lembut di dalam, baik memakai sedikit atau tanpa tambahan minyak sekalipun. Ketahui harga Airfryer Philips Connected Seri 5000 sekarang juga!
Sentuh tombol dan masak. 7 prasetel yang praktis untuk makanan ringan beku, kentang goreng segar, ayam, ikan, daging, sayuran panggang, dan muffin.
Inspirasi tak terbatas dengan resep NutriU Philips dari chef ahli kami dan jutaan pengguna untuk menambah variasi hidangan. Semakin sering Anda menggunakan NutriU, semakin banyak rekomendasi yang dipersonalisasi yang Anda dapatkan.
Airfryer 5000 Series Connected Philips memadukan desain ringkas dengan kapasitas besar. Kapasitas 4,1 l sangat cocok untuk memasak berbagai jenis makanan.
Nikmati memasak bebas genggam dengan Amazon Alexa.
Airfryer Philips bekerja lebih efisien untuk menghemat waktu dan energi Anda dengan memasak hidangan lezat hemat energi hingga 70% dan 50% lebih cepat dibandingkan oven tradisional.****
Semua komponen yang dapat dilepas aman untuk mesin cuci piring. Keranjang Quickclean kami memiliki lapisan antilengket. Keranjang tertutup pada Airfryer juga berarti rumah Anda akan bebas dari bau akibat menggoreng
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