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  • Cara Pintar Memasak Bersama Airfryer Philips 5000 Cara Pintar Memasak Bersama Airfryer Philips 5000 Cara Pintar Memasak Bersama Airfryer Philips 5000
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    Airfryer Airfryer Connected Seri 5000

    HD9255/90

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Cara Pintar Memasak Bersama Airfryer Philips 5000

    Lakukan cara pintar, mudah, cepat, sehat, canggih dan modern saat memasak makanan favorit Anda dengan menggunakan Airfryer Philips Connected Seri 5000:

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    Airfryer Airfryer Connected Seri 5000

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    Cara Pintar Memasak Bersama Airfryer Philips 5000

    Memasak kini lebih pintar, modern, dan sehat.

    • Airfryer Connected 13-in-1 yang praktis dan mudah.
    • Memasak menu favorit lebih fleksibel dan efisien.
    • Dilengkapi layar sentuh intutif dengan 7 prasetel.
    • Harga Airfryer Philips sepadan berkapasitas besar.
    • Pantau proses masakan Anda via aplikasi HomeID.
    Airfryer Philips Connected 5000 yang multifungsi.

    Airfryer Philips Connected 5000 yang multifungsi.

    Airfryer Philips Connected Seri 5000 mengajak Anda untuk memasak secara mudah dan sehat. Terdapat 13 fungsi memasak berbeda memungkinkan Anda dapat menggoreng, memanggang, membakar, dan memanaskan makanan favorit. Tersedia juga program khusus untuk kentang goreng, ayam, bahkan ikan, sehingga hasil masakan lebih maksimal setiap saat.

    Lebih praktis, pantau hasil masakan dalam genggaman.

    Lebih praktis, pantau hasil masakan dalam genggaman.

    Anda tak sekadar bisa membuat hidangan sehat, namun juga efisien mengikuti gaya modern. Harga Airfryer Philips Connected Seri 5000 ditawarkan sangat sepadan karena dapat dikoneksikan dengan aplikasi HomeID, berisikan program atau resep masakan, dan dapat memantau proses memasak dari mana saja. Jangan lupa, intip inspirasi tak terbatas melalui resep di aplikasi dari chef ahli sehingga hidangan yang Anda buat lebih kreatif dan variatif!

    Buat gorengan lezat dan sehat rendah minyak.

    Buat gorengan lezat dan sehat rendah minyak.

    Dirancang efiesien mengikuti gaya hidup modern, airfryer ini memiliki memiliki desain bintang laut dan mengalirkan udara panas untuk menghasilkan makanan lezat yang renyah di luar dan lembut di dalam, baik memakai sedikit atau tanpa tambahan minyak sekalipun. Ketahui harga Airfryer Philips Connected Seri 5000 sekarang juga!

    Layar sentuh dengan 7 prasetel untuk pemilihan yang mudah

    Layar sentuh dengan 7 prasetel untuk pemilihan yang mudah

    Sentuh tombol dan masak. 7 prasetel yang praktis untuk makanan ringan beku, kentang goreng segar, ayam, ikan, daging, sayuran panggang, dan muffin.

    Inspirasi resep tak terbatas dari para chef dan pengguna NutriU

    Inspirasi resep tak terbatas dari para chef dan pengguna NutriU

    Inspirasi tak terbatas dengan resep NutriU Philips dari chef ahli kami dan jutaan pengguna untuk menambah variasi hidangan. Semakin sering Anda menggunakan NutriU, semakin banyak rekomendasi yang dipersonalisasi yang Anda dapatkan.

    4,1 Liter - Hingga 4 porsi sekaligus

    4,1 Liter - Hingga 4 porsi sekaligus

    Airfryer 5000 Series Connected Philips memadukan desain ringkas dengan kapasitas besar. Kapasitas 4,1 l sangat cocok untuk memasak berbagai jenis makanan.

    Kompatibel dengan Amazon Alexa

    Kompatibel dengan Amazon Alexa

    Nikmati memasak bebas genggam dengan Amazon Alexa.

    Hemat waktu dan energi

    Hemat waktu dan energi

    Airfryer Philips bekerja lebih efisien untuk menghemat waktu dan energi Anda dengan memasak hidangan lezat hemat energi hingga 70% dan 50% lebih cepat dibandingkan oven tradisional.****

    Quickclean dengan komponen lepas-pasang aman untuk mesin cuci piring

    Quickclean dengan komponen lepas-pasang aman untuk mesin cuci piring

    Semua komponen yang dapat dilepas aman untuk mesin cuci piring. Keranjang Quickclean kami memiliki lapisan antilengket. Keranjang tertutup pada Airfryer juga berarti rumah Anda akan bebas dari bau akibat menggoreng

    Spesifikasi Teknis

    • Negara Asal

      Diproduksi di
      Tiongkok

    • Spesifikasi Teknis

      Daya
      1.400 W
      Jumlah dalam kemasan
      1
      Produk Baterai
      Tidak

    • Spesifikasi Umum

      Bahan Primer
      Plastik
      Bahan Sekunder
      Logam
      Kapasitas
      4,1 l
      Tutup transparan
      Tidak
      Antarmuka
      Digital
      Panjang kabel
      0,8 m
      Fungsi tetap hangat
      Ya
      Program
      7 prasetel
      Jumlah keranjang
      1
      Keranjang lepas-pasang
      Ya
      Pengatur waktu
      Ya
      Remote control
      Tidak
      Teknologi
      Teknologi RapidAir
      Sakelar daya terintegrasi
      Ya
      Mati otomatis
      Ya
      Termostat yang dapat disesuaikan
      Ya
      Lampu daya
      Ya
      Pegangan sentuh-dingin
      Ya
      Aman di mesin cuci piring
      Ya
      Indikator suhu
      Ya
      Selungkup tetap dingin
      Ya
      Suhu maksimum (°C)
      200
      Lapisan antilengket
      Ya
      Garansi
      2
      Satu atau dua keranjang
      Satu keranjang
      Konektivitas
      Connected

    • Berat dan Dimensi

      Panjang Produk
      360 mm
      Lebar Produk
      264 mm
      Tinggi Produk
      295 mm
      Berat Produk
      4,55 kg
      Dimensi Produk
      360 x 264 x 295 mm

    • Daya tahan

      Wadah
      >90% bahan daur ulang
      Manual
      100% kertas daur ulang

    Badge-D2C

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    • Jumlah resep dapat berbeda per negara
    • *Dibandingkan kandungan lemak pada daging ayam dan babi yang diolah versus menggoreng menggunakan deep fat fryer dan wajan.
    • **Dibandingkan dengan kentang goreng segar yang diolah menggunakan penggoreng Philips konvensional
    • ***Biaya listrik untuk memasak satu potong dada ayam (AF 160 °C tanpa pra-pemanasan) atau filet salmon (200 °C tanpa pra-pemanasan) dibandingkan dengan penggunaan oven kelas A. Persentase rata-rata berdasarkan pengukuran lab internal dengan produk HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, dan HD9880. Hasil bisa berbeda, tergantung produk.
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