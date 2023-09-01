Lebih praktis, pantau hasil masakan dalam genggaman.

Anda tak sekadar bisa membuat hidangan sehat, namun juga efisien mengikuti gaya modern. Harga Airfryer Philips Connected Seri 5000 ditawarkan sangat sepadan karena dapat dikoneksikan dengan aplikasi HomeID, berisikan program atau resep masakan, dan dapat memantau proses memasak dari mana saja. Jangan lupa, intip inspirasi tak terbatas melalui resep di aplikasi dari chef ahli sehingga hidangan yang Anda buat lebih kreatif dan variatif!