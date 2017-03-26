Sajian lezat: lembut di bagian dalam dan renyah di luar

Berkat teknologi TurboStar Philips, semua makanan akan terpapar sirkulasi panas konstan dan dimasak bersamaan. Menghasilkan gorengan yang matang merata tanpa harus membalik makanan, bahkan jika makanan ditumpuk. Selain aliran udara yang panas, panas langsung yang kuat dari bagian atas akan menjadikan makanan renyah lebih cepat, untuk hasil lezat berwarna kecokelatan. "Renyah di luar, lembut di dalam"