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  • Gorengan lezat dengan lemak berkurang hingga 80%* Gorengan lezat dengan lemak berkurang hingga 80%* Gorengan lezat dengan lemak berkurang hingga 80%*
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    Koleksi Viva Airfryer

    HD9623/10

    Gorengan lezat dengan lemak berkurang hingga 80%*

    Dengan teknologi TurboStar unik dari Philips Anda dapat menggoreng makanan dengan sedikit minyak dan menyiapkan hidangan lezat yang matang merata. Tak perlu pemanasan sebelumnya dan dengan desain baru yang ringkas, Anda tetap dapat memasak makanan dalam jumlah banyak.

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    Koleksi Viva Airfryer

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    Gorengan lezat dengan lemak berkurang hingga 80%*

    Berkat teknologi TurboStar yang dipatenkan

    • TurboStar
    • Penggoreng rendah lemak
    • Hitam, 1425 W, 0,8 kg
    Sajian lezat: lembut di bagian dalam dan renyah di luar

    Sajian lezat: lembut di bagian dalam dan renyah di luar

    Berkat teknologi TurboStar Philips, semua makanan akan terpapar sirkulasi panas konstan dan dimasak bersamaan. Menghasilkan gorengan yang matang merata tanpa harus membalik makanan, bahkan jika makanan ditumpuk. Selain aliran udara yang panas, panas langsung yang kuat dari bagian atas akan menjadikan makanan renyah lebih cepat, untuk hasil lezat berwarna kecokelatan. "Renyah di luar, lembut di dalam"

    Lebih dari 200 resep di dalam aplikasi dan buku resep gratis disertakan

    Lebih dari 200 resep di dalam aplikasi dan buku resep gratis disertakan

    Aplikasi Philips Airfryer dapat diperoleh gratis dan dilengkapi resep lezat serta instruksi memasak yang sangat mudah. Dapatkan inspirasi camilan atau hidangan yang cepat dan sehat untuk acara spesial Anda.

    Makanan lezat dalam waktu singkat: tidak memerlukan pra-pemanasan

    Makanan lezat dalam waktu singkat: tidak memerlukan pra-pemanasan

    Philips Airfryer siap digunakan segera. Waktu memasak yang lebih cepat dari awal hingga akhir akan mendorong penggunaan setiap hari.

    Mudah dibersihkan dalam 90 detik- Keranjang QuickClean dengan saringan anti-lengket

    Mudah dibersihkan dalam 90 detik- Keranjang QuickClean dengan saringan anti-lengket

    Dengan keranjang QuickClean Airfryer Philips yang memiliki saringan lepas-pasang anti-lengket, membersihkan alat akan lebih mudah dan cepat. Laci lepas-pasang berlapisan anti-lengket dan keranjang makanannya aman untuk mesin cuci piring sehingga mudah dibersihkan. Philips Airfryer dengan teknologi TurboStar akan menghemat waktu Anda dan menjadikan rumah Anda tidak berbau minyak goreng dibandingkan penggorengan biasa.

    Menggoreng, memanggang, membakar makanan favorit Anda di rumah

    Menggoreng, memanggang, membakar makanan favorit Anda di rumah

    Tidak hanya hebat untuk menggoreng, Philips Airfryer yang inovatif dengan teknologi Rapid Air juga memungkinkan Anda memanggang dan bahkan membakar menu favorit dengan satu solusi yang sama untuk semua makanan.

    Kapasitas sebesar 0,8 kg, 20% lebih ringkas*

    Kapasitas sebesar 0,8 kg, 20% lebih ringkas*

    Airfryer baru ini didesain ringkas (20% lebih kecil) tetapi tetap memberikan kemampuan memasak dalam jumlah besar (800 gr). Dengan ukuran yang lebih kecil akan semakin sempurna di meja dapur Anda dan menyajikan santapan lezat bagi seluruh keluarga. Ukuran cerdasnya memungkinkan penggunaan setiap hari dan berbagai kemungkinan.

    Teknologi TurboStar unik untuk menggoreng lebih sehat

    Teknologi TurboStar unik untuk menggoreng lebih sehat

    Philips TurboStar unik ini menghasilkan udara super panas dengan cepat untuk menggoreng makanan dengan sedikit atau tanpa minyak. Philips Airfryer juga menghasilkan lebih sedikit bau daripada penggorengan konvensional, mudah dibersihkan, aman dan ekonomis untuk penggunaan sehari-hari!

    Hingga 50% hasil akhir yang lebih seragam-Teknologi TurboStar*

    Hingga 50% hasil akhir yang lebih seragam-Teknologi TurboStar*

    Teknologi Philips TurboStar yang inovatif menghembuskan udara panas secara cepat ke seluruh keranjang. Ini akan menghasilkan distribusi panas yang lebih seragam dan 50% gorengan yang lebih merata*. Tidak perlu membalik makanan, bahkan ketika makanan ditumpuk. Selain itu, panas langsung yang kuat dari atas membuat makanan renyah lebih cepat.

    Gagang EasyClick Universal - aksesori yang mudah diganti

    Gagang EasyClick Universal - aksesori yang mudah diganti

    Gagang EasyClick Universal baru Philips akan membantu Anda menambahkan aksesori memasak yang tepat dan memperoleh hasil terbaik untuk hidangan andalan Anda setiap hari. Selain itu, juga memungkinkan penyimpanan yang ringkas setelah digunakan.

    Komponen lepas-pasangnya aman untuk mesin cuci piring

    Komponen lepas-pasangnya aman untuk mesin cuci piring

    Laci lepas-pasang berlapisan anti-lengket dan keranjang makanannya aman untuk mesin cuci piring sehingga mudah dibersihkan. Philips Airfryer dengan Teknologi TurboStar akan menghemat waktu Anda dan menjadikan rumah Anda tidak berbau minyak goreng dibandingkan penggorengan biasa.

    Aksesori wajan pemanggang untuk beragam resep

    Nikmati lebih banyak makanan favorit Anda dengan aksesori wajan pemanggang. Sempurna untuk memanggang ikan, daging, sayuran, dan lainnya dengan mudah, cepat, dan lebih sehat.

    Spesifikasi Teknis

    • Aksesori

      Termasuk
      • Buku resep
      • Wajan pemanggang

    • Spesifikasi teknis

      Voltase
      220  V
      Daya
      1.425  W
      Panjang kabel
      0,8  m
      Kapasitas keranjang
      0,8  kg

    • Desain

      Warna
      Hitam & perak

    • Berat dan dimensi

      Dimensi produk (PxLxT)
      365x266x292  mm
      Berat produk
      5,3  kg

    • Spesifikasi umum

      Fitur produk
      • Mati otomatis
      • Eksterior dinding yang dingin
      • Penyimpanan kabel
      • Aman di mesin cuci piring
      • Kaki antiselip
      • Sakelar daya
      • Sinyal siap
      • Kontrol suhu
      • Lampu daya sedang hidup
      • QuickClean
      • Buku resep & Aplikasi
      Teknologi
      Teknologi TurboStar
      Kontrol waktu
      Sampai 30 menit

    • Penyelesaian

      Bahan bodi utama
      Plastik

    • Servis

      Garansi 2 tahun di seluruh dunia
      Y

    • Keramahan lingkungan

      Kemasan
      > 90% material daur ulang
      Petunjuk pengguna
      100% kertas daur ulang

    Badge-D2C

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    • Dibandingkan dengan kentang goreng yang diolah dengan penggoreng Philips konvensional.
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    • versus Philips Viva Collection Airfryer, kapasitas menggoreng total cukup untuk 800 gr kentang goreng
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