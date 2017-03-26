HD9623/10
Gorengan lezat dengan lemak berkurang hingga 80%*
Dengan teknologi TurboStar unik dari Philips Anda dapat menggoreng makanan dengan sedikit minyak dan menyiapkan hidangan lezat yang matang merata. Tak perlu pemanasan sebelumnya dan dengan desain baru yang ringkas, Anda tetap dapat memasak makanan dalam jumlah banyak.See all benefits
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Berkat teknologi TurboStar Philips, semua makanan akan terpapar sirkulasi panas konstan dan dimasak bersamaan. Menghasilkan gorengan yang matang merata tanpa harus membalik makanan, bahkan jika makanan ditumpuk. Selain aliran udara yang panas, panas langsung yang kuat dari bagian atas akan menjadikan makanan renyah lebih cepat, untuk hasil lezat berwarna kecokelatan. "Renyah di luar, lembut di dalam"
Aplikasi Philips Airfryer dapat diperoleh gratis dan dilengkapi resep lezat serta instruksi memasak yang sangat mudah. Dapatkan inspirasi camilan atau hidangan yang cepat dan sehat untuk acara spesial Anda.
Philips Airfryer siap digunakan segera. Waktu memasak yang lebih cepat dari awal hingga akhir akan mendorong penggunaan setiap hari.
Dengan keranjang QuickClean Airfryer Philips yang memiliki saringan lepas-pasang anti-lengket, membersihkan alat akan lebih mudah dan cepat. Laci lepas-pasang berlapisan anti-lengket dan keranjang makanannya aman untuk mesin cuci piring sehingga mudah dibersihkan. Philips Airfryer dengan teknologi TurboStar akan menghemat waktu Anda dan menjadikan rumah Anda tidak berbau minyak goreng dibandingkan penggorengan biasa.
Tidak hanya hebat untuk menggoreng, Philips Airfryer yang inovatif dengan teknologi Rapid Air juga memungkinkan Anda memanggang dan bahkan membakar menu favorit dengan satu solusi yang sama untuk semua makanan.
Airfryer baru ini didesain ringkas (20% lebih kecil) tetapi tetap memberikan kemampuan memasak dalam jumlah besar (800 gr). Dengan ukuran yang lebih kecil akan semakin sempurna di meja dapur Anda dan menyajikan santapan lezat bagi seluruh keluarga. Ukuran cerdasnya memungkinkan penggunaan setiap hari dan berbagai kemungkinan.
Philips TurboStar unik ini menghasilkan udara super panas dengan cepat untuk menggoreng makanan dengan sedikit atau tanpa minyak. Philips Airfryer juga menghasilkan lebih sedikit bau daripada penggorengan konvensional, mudah dibersihkan, aman dan ekonomis untuk penggunaan sehari-hari!
Teknologi Philips TurboStar yang inovatif menghembuskan udara panas secara cepat ke seluruh keranjang. Ini akan menghasilkan distribusi panas yang lebih seragam dan 50% gorengan yang lebih merata*. Tidak perlu membalik makanan, bahkan ketika makanan ditumpuk. Selain itu, panas langsung yang kuat dari atas membuat makanan renyah lebih cepat.
Gagang EasyClick Universal baru Philips akan membantu Anda menambahkan aksesori memasak yang tepat dan memperoleh hasil terbaik untuk hidangan andalan Anda setiap hari. Selain itu, juga memungkinkan penyimpanan yang ringkas setelah digunakan.
Laci lepas-pasang berlapisan anti-lengket dan keranjang makanannya aman untuk mesin cuci piring sehingga mudah dibersihkan. Philips Airfryer dengan Teknologi TurboStar akan menghemat waktu Anda dan menjadikan rumah Anda tidak berbau minyak goreng dibandingkan penggorengan biasa.
Nikmati lebih banyak makanan favorit Anda dengan aksesori wajan pemanggang. Sempurna untuk memanggang ikan, daging, sayuran, dan lainnya dengan mudah, cepat, dan lebih sehat.
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