HI518
Azur Excel Plus
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Semburan uap agar mudah menghilangkan kusut yang membandel.
Uap terus-menerus hingga 30 g/mnt untuk menghilangkan kusut dengan lebih baik.
Sistem Penghenti Tetesan pada setrika uap Philips memungkinkan Anda menyetrika kain halus pada suhu rendah tanpa harus mengkhawatirkan noda dari tetesan air.
Setrika Philips ini memiliki fungsi uap vertikal, untuk menghilangkan kusut pada kain yang digantung.
Sangat licin, sangat tahan goresan, sangat mudah dibersihkan, sangat awet!
Dengan kabel ekstra panjang, Anda mudah menjangkau ujung papan setrika - bahkan lebih jauh lagi!
Sistem Anti-Calc otomatis.
Spesifikasi teknis
Berat dan dimensi
Mudah digunakan
Licin
Penyetrikaan yang nyaman
Menghilangkan kusut
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