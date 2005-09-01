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  • Azur Excel Plus Azur Excel Plus Azur Excel Plus

    Setrika uap

    HI518

    Azur Excel Plus

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Setrika uap

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    Azur Excel Plus

    Semburan uap agar mudah menghilangkan kusut yang membandel

    Semburan uap agar mudah menghilangkan kusut yang membandel

    Semburan uap agar mudah menghilangkan kusut yang membandel.

    Uap terus-menerus hingga 30 g/mnt untuk menghilangkan kusut dengan lebih baik

    Uap terus-menerus hingga 30 g/mnt untuk menghilangkan kusut dengan lebih baik

    Uap terus-menerus hingga 30 g/mnt untuk menghilangkan kusut dengan lebih baik.

    Sistem penghenti tetesan menjaga baju Anda tanpa noda sewaktu menyetrika

    Sistem penghenti tetesan menjaga baju Anda tanpa noda sewaktu menyetrika

    Sistem Penghenti Tetesan pada setrika uap Philips memungkinkan Anda menyetrika kain halus pada suhu rendah tanpa harus mengkhawatirkan noda dari tetesan air.

    Semburan uap vertikal untuk menghilangkan kusut dari kain yang tergantung

    Semburan uap vertikal untuk menghilangkan kusut dari kain yang tergantung

    Setrika Philips ini memiliki fungsi uap vertikal, untuk menghilangkan kusut pada kain yang digantung.

    Tapak setrika Anodilium tahan gores dan tahan lama

    Tapak setrika Anodilium tahan gores dan tahan lama

    Sangat licin, sangat tahan goresan, sangat mudah dibersihkan, sangat awet!

    Kabel ekstra panjang untuk jangkauan maksimum

    Dengan kabel ekstra panjang, Anda mudah menjangkau ujung papan setrika - bahkan lebih jauh lagi!

    Sistem Anti-Calc otomatis

    Sistem Anti-Calc otomatis.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi teknis

      Daya
      1900
      Frekuensi
      50-60
      Tegangan
      220 - 240

    • Berat dan dimensi

      Berat produk
      1,45
      Dimensi produk
      287 x 114 x 150

    • Mudah digunakan

      Cepat dipanaskan
      Y

    • Licin

      Tapak setrika
      Tapak setrika Anodilium

    • Penyetrikaan yang nyaman

      Panjang kabel
      2,4  m
      Kenyamanan tambahan
      Kabel bisa diputar 180 derajat
      Manajemen anti-kerak
      Sistem Active Calc Ganda
      Tidak bocor
      Sistem penghenti tetesan
      Bisa diisi air keran
      Y
      Kapasitas tangki air
      250  ml

    • Menghilangkan kusut

      Uap Vertikal
      Y
      Uap terus-menerus
      Hingga 30 gr/menit
      Semprotan
      Y
      Semburan Uap
      Hingga 60 gr/menit

    Badge-D2C

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