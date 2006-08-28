Kehangatan infra merah meresap ke dalam

Lampu inframerah terbukti efektif meringankan rasa sakit dan nyeri yang disebabkan oleh nyeri otot dan sendi yang kaku. Kehangatan nyaman yang dihasilkan lampu inframerah meresap ke dalam kulit Anda, merangsang sirkulasi darah, dan menghangatkan otot. Ketika otot lebih nyaman, ketegangan otomatis akan mengendur dan terasa santai. Karena inframerah membuat jaringan tisu menjadi lebih lentur, rasa hangat juga mengurangi kekakuan dan membuat sendi lebih fleksibel.