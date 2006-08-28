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  • Pereda nyeri yang efektif Pereda nyeri yang efektif Pereda nyeri yang efektif

    Lampu inframerah InfraCare

    HP3621

    Pereda nyeri yang efektif

    Kehangatan yang meresap ke dalam dari lampu inframerah

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    Lampu inframerah InfraCare

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    Pereda nyeri yang efektif

    Kehangatan inframerah yang meresap ke dalam

    • 200 W
    • Area perawatan terfokus
    Kehangatan infra merah meresap ke dalam

    Kehangatan infra merah meresap ke dalam

    Lampu inframerah terbukti efektif meringankan rasa sakit dan nyeri yang disebabkan oleh nyeri otot dan sendi yang kaku. Kehangatan nyaman yang dihasilkan lampu inframerah meresap ke dalam kulit Anda, merangsang sirkulasi darah, dan menghangatkan otot. Ketika otot lebih nyaman, ketegangan otomatis akan mengendur dan terasa santai. Karena inframerah membuat jaringan tisu menjadi lebih lentur, rasa hangat juga mengurangi kekakuan dan membuat sendi lebih fleksibel.

    Spesifikasi Teknis

    • Perawatan terfokus

      Lampu halogen inframerah
      200  W
      Area pengobatan
      20x30  cm

    • Pereda nyeri yang efektif

      Kehangatan yang meresap ke dalam
      Y

    • Spesifikasi teknis

      Daya
      200  W
      Voltase
      110 atau 220-230  volt
      Panjang kabel
      200  m
      Frekuensi
      50/60  Hz
      Penyekat
      Kelas II (isolasi ganda)
      Masa pakai lampu
      500  jam

    • Berat dan dimensi

      Dimensi produk
      20x30,9x17,2 (PxLxT)  cm
      Dimensi F-box
      29x40,4x74,5 (PxLxT)  cm
      Berat produk
      1,2  kg
      Berat F-box
      1,6  kg
      Jml. pada palet Euro
      60  pcs
      Berat A-box
      4,8  kg
      Jumlah F-box dalam A-box
      3  pcs
      Dimensi F-box
      28x38,6x24,5 (PxLxT)  cm

    • Data logistik

      Kode CTV
      884362101000
      Negara asal
      Jerman

    • Pengaman

      Bersertifikasi IEC
      Sesuai IEC 60601 dan 60335

    • Mudah digunakan

      Dapat disesuaikan
      0-40 derajat (ke belakang)
      Sakelar on/off
      Y
      Cengkeraman gagang yang lembut disentuh
      untuk pengangkutan dan pengaturan posisi yang mudah

    • Peralatan medis

      Aturan Perangkat Medis
      • 2007/47/EC
      • MDD 93/42/EEC

    Badge-D2C

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