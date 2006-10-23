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  • Buat gaya rambut paling trendi untuk setiap acara Buat gaya rambut paling trendi untuk setiap acara Buat gaya rambut paling trendi untuk setiap acara

    Penata Rambut Serbaguna

    HP4698/01

    Buat gaya rambut paling trendi untuk setiap acara

    Ingin menghitung cara untuk mendapatkan gaya yang luar biasa? SalonMultistylist 10 in 1 memiliki sepuluh alat tambahan keramik yang serbaguna. Sempurna untuk menata semua gaya yang Anda inginkan…dan banyak lagi.

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    Penata Rambut Serbaguna

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    Buat gaya rambut paling trendi untuk setiap acara

    SalonMultistylist 10 in 1

    • 10 sambungan
    • Keramik
    Pelat keramik untuk rambut lembut berkilau.

    Pelat keramik untuk rambut lembut berkilau.

    Bahan keramik secara mikroskopis bersifat lembut dan secara alami tahan lama, juga merupakan salah satu material terbaik untuk pelat pelurus rambut. Pelat bisa bergerak mulus di rambut Anda dan memberikan kilau yang sempurna.

    Sikat slide-on untuk menambah volume dan ombak yang indah

    Sikat slide-on untuk menambah volume dan ombak yang indah

    Sambungan ini bisa dipasang dengan mudah pada penjepit untuk menciptakan volume tambahan dan penataan rambut berombak yang indah.

    Teknologi EHD+ untuk perlindungan dan hasil yang lebih berkilau

    Teknologi EHD+ untuk perlindungan dan hasil yang lebih berkilau

    Teknologi Philips EHD+ yang canggih membuat alat penata rambut Anda selalu mendistribusikan panas secara merata - bahkan pada suhu tinggi, dan mencegah panas terpusat yang merusak rambut. Teknologi ini memberikan perlindungan tambahan dan membantu menjaga rambut Anda sehat dan berkilau.

    Ujung dingin agar lebih mudah dan lebih aman digunakan

    Ujung dingin agar lebih mudah dan lebih aman digunakan

    Ujung alat penata rambut ini terbuat dari material insulasi panas khusus yang menjaganya tetap dingin; Anda bisa memegangnya dengan aman ketika menata rambut untuk penggunaan mudah yang optimal.

    Kabel putar agar tidak kusut

    Kabel putar agar tidak kusut

    Teknologi kabel putar yang praktis ini akan memutar kabel sehingga tidak kusut.

    Petunjuk siap

    Petunjuk siap

    Indikator ini menunjukkan bila alat penata rambut telah mencapai suhu yang tepat, sehingga Anda bisa mengetahui bahwa Anda siap untuk menata rambut.

    Mati otomatis setelah 60 menit

    Mati otomatis setelah 60 menit

    Beberapa pelurus dan pengeriting rambut sudah dilengkapi dengan fitur mati otomatis. Fitur ini dirancang untuk memberikan ketenangan bagi Anda. Jika dibiarkan menyala, perangkat akan mati secara otomatis setelah 60 menit.

    Kabel daya 1,8 m

    Kabel daya 1,8 m

    Sambungan catok pelurus untuk menciptakan rambut licin yang indah

    Pelat Keramiknya meluncur dengan mudah di rambut Anda, memberikan rambut lurus sempurna dan berkilau.

    10 sambungan berbeda untuk ragam gaya rambut tak terbatas

    Setiap gaya rambut yang Anda bayangkan bisa diwujudkan dengan alat penata rambut yang serbaguna ini. Kreasikan sesuka Anda!

    Spiral slide-on untuk keriting spiral yang indah

    Tidak pernah semudah ini, cukup ikuti lekukannya untuk menciptakan keriting spiral yang paling indah!

    Penjepit rata untuk rambut gelombang bertekstur

    Dengan penjepit orisinal ini Anda bisa berkreasi dan membuat bentuk, tekstur, dan ikal rambut fantastis.

    Penjepit pengeriting kecil untuk ikal yang lebih rapat dan keriting spiral

    Jika Anda ingin membuat rambut ikal yang lebih rapat dan keriting spiral, Anda harus menggunakan pengeriting berdiameter kecil.

    Penjepit pengeriting besar untuk keriting besar

    Jika Anda ingin menciptakan rambut keriting atau berombak yang indah, Anda memerlukan sambungan pengeriting yang besar dengan ukuran diameter yang lebih besar.

    Penjepit pengeriting spiral untuk rambut ikal yang longgar

    Spiral tegas yang terdapat pada penjepit pengeriting memberi Anda ikal yang longgar dengan mudah.

    Termasuk: jepitan rambut untuk penataan mudah

    Gunakan jepitan rambut untuk membagi rambut menjadi beberapa bagian, ini akan membantu Anda menata rambut dengan mudah.

    Kantong tahan panas

    Kantong Tahan Panas ini sangat cocok untuk penataan di mana saja. Tidak perlu menunggu alat penata rambut Anda untuk dingin. Cukup simpan di dalam kantong tahan panas yang disertakan.

    Dudukan pengaman untuk penggunaan yang mudah

    Dudukan pengaman memungkinkan Anda meletakkan pengeriting dengan aman selama pemakaian.

    Spesifikasi Teknis

    • Berat dan dimensi F-box

      Dimensi bersih produk tanpa alat pelengkap
      296x40x80,5(T)  milimeter
      Dimensi F-box
      350x70x240(T)  milimeter
      Berat bersih produk termasuk alat sambungan
      734  g
      Volume F-box
      5880  cm³
      Berat F-box (termasuk produk)
      1060  g

    • Pallet

      Jumlah lapisan
      5
      Dimensi pallet
      1200x800x100  milimeter
      Jumlah A-box per lapisan
      6
      Jumlah pallet
      240  pcs

    • Jenis rambut

      Gaya rambut saat ini
      • Lurus
      • Bergelombang
      • Ikal
      Hasil akhir
      Beragam gaya penataan
      Ketebalan rambut
      Tipis
      Panjang rambut
      • Panjang
      • Sedang
      Untuk rambut rapuh
      Y

    • Berat dan dimensi A-box

      Jumlah F-box dalam A-box
      8
      Dimensi F-box
      590x255x370(T)  milimeter
      Volume A-box
      55666,5  cm³
      Berat A-box
      800  g

    • Dapat diservis

      Penggantian
      Y

    • Data logistik

      Kode CTV
      8844-698-01
      EAN F-box
      8710103203926
      Negara asal
      Cina
      EAN A-box
      8710103203933

    • Spesifikasi teknis

      Panjang kabel
      1,8  m
      Voltase
      100-240  volt
      Daya
      25  W
      Warna/tampilan luar
      Biru malam metalik dengan sentuhan biru dongker
      Bahan rangka
      PC

    Badge-D2C

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