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  • Hasil terbaik ke mana pun Anda pergi Hasil terbaik ke mana pun Anda pergi Hasil terbaik ke mana pun Anda pergi

    SalonDry Pengering rambut

    HP4940/00

    Hasil terbaik ke mana pun Anda pergi

    Jangan meninggalkan rumah tanpa pengering rambut. SalonDry Travel cukup kecil untuk disimpan dalam tas perjalanan. Bisa dilipat, mudah digunakan, dan berdaya pengeringan 1600W, inilah alat yang harus selalu Anda bawa.

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    SalonDry Pengering rambut

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    Hasil terbaik ke mana pun Anda pergi

    Pengering Rambut SalonDry Travel

    • 1600W
    • Dapat dilipat
    • Voltase internasional
    • Kantung pembawa
    1600 W untuk pengeringan halus

    1600 W untuk pengeringan halus

    Pengering rambut 1600W ini menghadirkan hembusan udara dengan tingkat optimal dan daya pengering yang lembut untuk hasil indah setiap hari.

    Tiga setelan fleksibel agar lebih mudah dikontrol

    Tiga setelan fleksibel agar lebih mudah dikontrol

    Kecepatan dan panas yang diperlukan bisa diatur untuk menciptakan hasil akhir yang sempurna. Tiga pengaturan fleksibel memastikan penataan yang akurat dan khusus.

    Pegangan yang dapat dilipat memudahkan dibawa

    Pegangan yang dapat dilipat memudahkan dibawa

    Pengering rambut ini memiliki kelebihan gagang yang bisa dilipat. Hasilnya, pengering rambut kecil dan ringkas yang mudah diletakkan di tempat terkecil sekalipun dan Anda bisa membawanya ke mana saja.

    Hembusan Dingin untuk mengatur gaya

    Hembusan Dingin untuk mengatur gaya

    Fungsi profesional yang harus dimiliki oleh penata rambut. Tombol Cool Shot akan memberikan hembusan udara dingin yang intens. Digunakan setelah penataan untuk memberikan sentuhan akhir dan merampungkan penataan rambut.

    Kait untuk penyimpanan mudah agar praktis disimpan

    Kait untuk penyimpanan mudah agar praktis disimpan

    Pengait karet terletak di ujung pegangan dan memberikan opsi penyimpanan lain, secara khusus nyaman untuk penggunaan di rumah atau ketika menginap di hotel.

    Konsentrator sempit untuk aliran udara yang terarah

    Konsentrator sempit untuk aliran udara yang terarah

    Konsentrator pengering rambut bekerja dengan mengarahkan hembusan udara melalui bukaan pada area tertentu. Ini akan menghasilkan penataan yang akurat dan cocok untuk sentuhan ulang atau menyelesaikan penataan.

    Voltase ganda dapat digunakan di seluruh dunia

    Voltase ganda dapat digunakan di seluruh dunia

    Kabel daya 1,8 m

    Kabel daya 1,8 m

    Disertai kantung pembawa

    Penata rambut ini dilengkapi dengan kantung pembawa untuk digunakan selama perjalanan atau untuk penyimpanan yang mudah. Kantung yang trendi ini didesain untuk memuat pengering rambut dan aksesorinya, serta menjaganya dari kerusakan.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi teknis

      Panjang kabel
      1,8  m
      Voltase
      110-127/220-240  volt
      Watt
      Cina: 1350 W
      Warna/tampilan luar
      beragam
      Daya
      1200-1600/1350-1600  W
      Watt
      1600  W

    • Fitur

      Pegangan yang dapat dilipat
      Y
      Bidikan keren
      Y
      Voltase ganda
      Y
      Lubang gantungan
      Y

    • Servis

      Garansi 2-tahun
      Y

    Badge-D2C

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