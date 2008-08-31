HP4940/00
Hasil terbaik ke mana pun Anda pergi
Jangan meninggalkan rumah tanpa pengering rambut. SalonDry Travel cukup kecil untuk disimpan dalam tas perjalanan. Bisa dilipat, mudah digunakan, dan berdaya pengeringan 1600W, inilah alat yang harus selalu Anda bawa.See all benefits
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Pengering rambut 1600W ini menghadirkan hembusan udara dengan tingkat optimal dan daya pengering yang lembut untuk hasil indah setiap hari.
Kecepatan dan panas yang diperlukan bisa diatur untuk menciptakan hasil akhir yang sempurna. Tiga pengaturan fleksibel memastikan penataan yang akurat dan khusus.
Pengering rambut ini memiliki kelebihan gagang yang bisa dilipat. Hasilnya, pengering rambut kecil dan ringkas yang mudah diletakkan di tempat terkecil sekalipun dan Anda bisa membawanya ke mana saja.
Fungsi profesional yang harus dimiliki oleh penata rambut. Tombol Cool Shot akan memberikan hembusan udara dingin yang intens. Digunakan setelah penataan untuk memberikan sentuhan akhir dan merampungkan penataan rambut.
Pengait karet terletak di ujung pegangan dan memberikan opsi penyimpanan lain, secara khusus nyaman untuk penggunaan di rumah atau ketika menginap di hotel.
Konsentrator pengering rambut bekerja dengan mengarahkan hembusan udara melalui bukaan pada area tertentu. Ini akan menghasilkan penataan yang akurat dan cocok untuk sentuhan ulang atau menyelesaikan penataan.
Penata rambut ini dilengkapi dengan kantung pembawa untuk digunakan selama perjalanan atau untuk penyimpanan yang mudah. Kantung yang trendi ini didesain untuk memuat pengering rambut dan aksesorinya, serta menjaganya dari kerusakan.
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