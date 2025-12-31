2 year warranty
Dihentikan
HP4982/00
Pengering yang memberikan hasil seperti Anda inginkan
Kontrol blow dry Anda dengan SalonDry Control. Daya pengeringan profesional 2000W, Perawatan ion, dan beberapa pengaturan berarti hasil yang hebat – dari rambut kering hingga siap tertata.
2.000 W
Pengering rambut profesional 2000W ini menghasilkan hembusan udara yang kuat. Gabungan tenaga dan kecepatan yang dihasilkannya membuat pengeringan dan penataan rambut Anda menjadi lebih cepat dan lebih mudah.
Kecepatan dan panas yang diperlukan bisa diatur dengan mudah untuk mendapatkan penataan rambut yang sempurna. Enam pengaturan yang berbeda memberikan kontrol penuh untuk penataan yang khusus dan akurat.
Konsentrator pengering rambut bekerja dengan mengarahkan hembusan udara melalui bukaan pada area tertentu. Ini akan menghasilkan penataan yang akurat dan cocok untuk sentuhan ulang atau menyelesaikan penataan.
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