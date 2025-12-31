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SalonDry ControlPengering rambut

HP4982/00

Pengering yang memberikan hasil seperti Anda inginkan

Kontrol blow dry Anda dengan SalonDry Control. Daya pengeringan profesional 2000W, Perawatan ion, dan beberapa pengaturan berarti hasil yang hebat – dari rambut kering hingga siap tertata.

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SalonDry Control

Pengering yang memberikan hasil seperti Anda inginkan

  • 2.000 W

Profesional 2000 W untuk hasil salon yang sempurna

Profesional 2000 W untuk hasil salon yang sempurna

Pengering rambut profesional 2000W ini menghasilkan hembusan udara yang kuat. Gabungan tenaga dan kecepatan yang dihasilkannya membuat pengeringan dan penataan rambut Anda menjadi lebih cepat dan lebih mudah.

Enam kecepatan yang fleksibel dan setelan suhu untuk pengendalian penuh

Enam kecepatan yang fleksibel dan setelan suhu untuk pengendalian penuh

Kecepatan dan panas yang diperlukan bisa diatur dengan mudah untuk mendapatkan penataan rambut yang sempurna. Enam pengaturan yang berbeda memberikan kontrol penuh untuk penataan yang khusus dan akurat.

Konsentrator sempit untuk aliran udara yang terarah

Konsentrator sempit untuk aliran udara yang terarah

Konsentrator pengering rambut bekerja dengan mengarahkan hembusan udara melalui bukaan pada area tertentu. Ini akan menghasilkan penataan yang akurat dan cocok untuk sentuhan ulang atau menyelesaikan penataan.

Spesifikasi Teknis

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