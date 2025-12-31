ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Foto produk tunggal
  • Foto produk tunggal

Dihentikan

Satinelle IceEpilator

HP6493/00

Sistem epilasi keramik yang unik dari Philips

Berkat khasiat es yang menenangkan dan sistem pijat terpadu, Satinelle Ice baru secara signifikan mengurangi nyeri yang biasanya terkait dengan epilasi. Sistem cakram keramik hipoalergenik ini juga lembut untuk kulit sensitif.

Lihat semua manfaat

Es dan pijat untuk pencabutan rambut yang lebih lembut

Sistem epilasi keramik yang unik dari Philips

  • Ungu

Pendingin es click-on

Pendingin es yang dipatenkan meredakan rasa yang tidak menyenangkan di kulit akibat epilasi. Kepala yang berputar mengikuti setiap lekukan tubuh Anda untuk pendinginan optimal dan mengurangi rasa sakit.

Kepala pendingin yang berputar

Mengikuti kontur tubuh untuk memaksimalkan efek pengurangan nyeri selama epilasi dan efek mendinginkan dan menenangkan yang cepat setelah epilasi.

Sistem pijat terintegrasi

Bekerja dengan penyejuk kulit untuk mengalihkan sensasi epilasi.

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.