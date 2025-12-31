2 year warranty
Dihentikan
HP6493/00
Sistem epilasi keramik yang unik dari Philips
Berkat khasiat es yang menenangkan dan sistem pijat terpadu, Satinelle Ice baru secara signifikan mengurangi nyeri yang biasanya terkait dengan epilasi. Sistem cakram keramik hipoalergenik ini juga lembut untuk kulit sensitif.
Ungu
Pendingin es yang dipatenkan meredakan rasa yang tidak menyenangkan di kulit akibat epilasi. Kepala yang berputar mengikuti setiap lekukan tubuh Anda untuk pendinginan optimal dan mengurangi rasa sakit.
Mengikuti kontur tubuh untuk memaksimalkan efek pengurangan nyeri selama epilasi dan efek mendinginkan dan menenangkan yang cepat setelah epilasi.
Bekerja dengan penyejuk kulit untuk mengalihkan sensasi epilasi.
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