HP8348/00
Meluruskan sekaligus merawat, untuk rambut sehalus sutra
Pelurus rambut Philips KeraShine Ion baru dengan pelat keramik Keratin membantu Anda mendapatkan gaya rambut lurus yang Anda inginkan sekaligus lebih ramah pada rambut.See all benefits
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Lapisan keramik yang melindungi dengan kandungan Keratin untuk perlindungan rambut yang lebih baik
Memberikan perawatan instan pada rambut dengan ion. Ion negatif yang dimuat alat ini menghilangkan statis, merawat rambut dan melembutkan kutikula rambut untuk meningkatkan kemilau dan cahaya rambut. Hasilnya, rambut menjadi berkilau indah, halus, dan bebas kusut.
Suhu tinggi ini memungkinkan Anda mengubah bentuk rambut dan memberikan tampilan sempurna yang Anda inginkan.
Pelurus rambut ini memiliki waktu pemanasan yang cepat, siap digunakan dalam waktu 30 detik
Beberapa pelurus dan pengeriting rambut sudah dilengkapi dengan fitur mati otomatis. Fitur ini dirancang untuk memberikan ketenangan bagi Anda. Jika dibiarkan menyala, perangkat akan mati secara otomatis setelah 60 menit.
Pelurus rambut ini memiliki mekanisme penguncian. Terletak di ujung dasar pelurus rambut, tombol ini mengunci pelat, menjadikan penyimpanan lebih cepat dan mudah, dan membantu melindungi pelurus rambut dari kerusakan yang tidak disengaja.
Setelan digital dengan panas yang dapat diatur untuk hasil yang lembut pada semua jenis rambut
Teknologi Philips EHD+ yang canggih membuat alat penata rambut Anda selalu mendistribusikan panas secara merata - bahkan pada suhu tinggi, dan mencegah panas terpusat yang merusak rambut. Teknologi ini memberikan perlindungan tambahan dan membantu menjaga rambut Anda sehat dan berkilau.
Hindari paparan panas tak disengaja dengan Thermoguard, dengan menaikkan suhu menggunakan langkah 5°C saja, di atas 200°C.
Anda yang memegang kendali. Tidak ada lagi mematikan/menghidupkan alat penata rambut atau mengubah suhu tanpa sengaja berkat fungsi kunci-tombol.
Teknologi kabel putar yang praktis ini akan memutar kabel sehingga tidak kusut.
Jenis rambut
Spesifikasi teknis
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