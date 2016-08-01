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  • Meluruskan sekaligus merawat, untuk rambut sehalus sutra Meluruskan sekaligus merawat, untuk rambut sehalus sutra Meluruskan sekaligus merawat, untuk rambut sehalus sutra

    Pelurus rambut KeraShine

    HP8348/00

    Meluruskan sekaligus merawat, untuk rambut sehalus sutra

    Pelurus rambut Philips KeraShine Ion baru dengan pelat keramik Keratin membantu Anda mendapatkan gaya rambut lurus yang Anda inginkan sekaligus lebih ramah pada rambut.

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    Pelurus rambut KeraShine

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    Meluruskan sekaligus merawat, untuk rambut sehalus sutra

    dengan Keramik yang mengandung Keratin

    • Edisi Care
    • Ionic
    • 230°C
    • Lapisan Keramik Keratin
    Lapisan keramik pelindung dengan infusi Keratin

    Lapisan keramik pelindung dengan infusi Keratin

    Lapisan keramik yang melindungi dengan kandungan Keratin untuk perlindungan rambut yang lebih baik

    Perawatan lebih dengan pengkondisian ion untuk rambut berkilau, bebas kusut

    Perawatan lebih dengan pengkondisian ion untuk rambut berkilau, bebas kusut

    Memberikan perawatan instan pada rambut dengan ion. Ion negatif yang dimuat alat ini menghilangkan statis, merawat rambut dan melembutkan kutikula rambut untuk meningkatkan kemilau dan cahaya rambut. Hasilnya, rambut menjadi berkilau indah, halus, dan bebas kusut.

    Panas tinggi profesional 230°C untuk hasil sempurna

    Panas tinggi profesional 230°C untuk hasil sempurna

    Suhu tinggi ini memungkinkan Anda mengubah bentuk rambut dan memberikan tampilan sempurna yang Anda inginkan.

    Waktu pemanasan cepat, siap digunakan dalam waktu 30 detik

    Waktu pemanasan cepat, siap digunakan dalam waktu 30 detik

    Pelurus rambut ini memiliki waktu pemanasan yang cepat, siap digunakan dalam waktu 30 detik

    Mati otomatis setelah 60 menit

    Mati otomatis setelah 60 menit

    Beberapa pelurus dan pengeriting rambut sudah dilengkapi dengan fitur mati otomatis. Fitur ini dirancang untuk memberikan ketenangan bagi Anda. Jika dibiarkan menyala, perangkat akan mati secara otomatis setelah 60 menit.

    Kunci penutup untuk menutup pegangan guna penyimpanan yang mudah dan aman

    Kunci penutup untuk menutup pegangan guna penyimpanan yang mudah dan aman

    Pelurus rambut ini memiliki mekanisme penguncian. Terletak di ujung dasar pelurus rambut, tombol ini mengunci pelat, menjadikan penyimpanan lebih cepat dan mudah, dan membantu melindungi pelurus rambut dari kerusakan yang tidak disengaja.

    Setelan digital dengan panas yang dapat diatur untuk hasil yang lembut

    Setelan digital dengan panas yang dapat diatur untuk hasil yang lembut

    Setelan digital dengan panas yang dapat diatur untuk hasil yang lembut pada semua jenis rambut

    Kabel daya 1,8 m

    Kabel daya 1,8 m

    Rambut sehat tanpa bintik dengan Distribusi Panas Merata

    Teknologi Philips EHD+ yang canggih membuat alat penata rambut Anda selalu mendistribusikan panas secara merata - bahkan pada suhu tinggi, dan mencegah panas terpusat yang merusak rambut. Teknologi ini memberikan perlindungan tambahan dan membantu menjaga rambut Anda sehat dan berkilau.

    ThermoGuard menghindarkan paparan panas tak disengaja di atas 200°C

    Hindari paparan panas tak disengaja dengan Thermoguard, dengan menaikkan suhu menggunakan langkah 5°C saja, di atas 200°C.

    Tidak ada lagi perubahan setelan tak disengaja berkat fungsi kunci-tombol

    Anda yang memegang kendali. Tidak ada lagi mematikan/menghidupkan alat penata rambut atau mengubah suhu tanpa sengaja berkat fungsi kunci-tombol.

    Kabel putar agar tidak kusut

    Teknologi kabel putar yang praktis ini akan memutar kabel sehingga tidak kusut.

    Spesifikasi Teknis

    • Jenis rambut

      Hasil akhir
      Lurus
      Panjang rambut
      • Panjang
      • Pendek
      Ketebalan rambut
      • Sedang
      • Tebal
      • Tipis

    • Spesifikasi teknis

      Panjang kabel
      1,8  m
      Waktu pemanasan
      30
      Suhu maksimal
      230  °C

    • Fitur

      Lapisan keramik
      Y
      Indikator siap untuk digunakan
      Y
      Kabel putar
      Y
      Perawatan ion
      Y
      Lubang gantungan
      Y

    • Servis

      Garansi 2 tahun di seluruh dunia
      Y

    Badge-D2C

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