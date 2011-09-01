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  • Bergaya, tampak sehat, dengan perawatan tambahan Bergaya, tampak sehat, dengan perawatan tambahan Bergaya, tampak sehat, dengan perawatan tambahan

    Prestige Pelurus rambut

    HP8361/00

    Bergaya, tampak sehat, dengan perawatan tambahan

    Philips Straightener Prestige memberikan perawatan terbaik dengan pelat keramik berisi keratin dan perawatan ion. Dapatkan hasil optimal yang berkilau dengan pelat yang bergetar perlahan.

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    Prestige Pelurus rambut

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    Bergaya, tampak sehat, dengan perawatan tambahan

    • Pelat dengan kandungan keratin
    • Pelat bergetar
    • Perawatan dengan ion
    • Suhu profesional 230°C
    Pelat dengan kandungan keratin untuk rambut lembut berkilau

    Pelat dengan kandungan keratin untuk rambut lembut berkilau

    Pelat dengan kandungan keratin meluncur mulus di rambut untuk rambut yang berkilau.

    Pelat bergetar dengan lembut untuk hasil penataan rambut yang optimal

    Pelat bergetar dengan lembut untuk hasil penataan rambut yang optimal

    Pelat bergetar dengan lembut menyebarkan rambut secara merata untuk meningkatkan hasil penataan yang optimal untuk seluruh helai rambut.

    Perawatan dengan ion agar rambut kemilau, bebas kusut

    Perawatan dengan ion agar rambut kemilau, bebas kusut

    Ion muatan negatif menghilangkan statis, melembutkan rambut dan melicinkan kutikula rambut untuk meningkatkan kilau rambut. Hasilnya adalah rambut licin, bebas kusut, dan berkilau.

    Panas tinggi profesional hingga 230°C untuk hasil sempurna

    Panas tinggi profesional hingga 230°C untuk hasil sempurna

    Suhu tinggi yang profesional memungkinkan Anda mengubah gaya rambut untuk mencapatkan penampilan yang diinginkan.

    Waktu pemanasan cepat, siap digunakan dalam waktu 30 detik

    Waktu pemanasan cepat, siap digunakan dalam waktu 30 detik

    Pelurus rambut ini memiliki waktu pemanasan yang cepat, siap digunakan dalam waktu 30 detik.

    Setelan digital dengan panas yang dapat diatur untuk hasil yang lembut

    Setelan digital dengan panas yang dapat diatur untuk hasil yang lembut

    Layar digital dengan 12 setelan panas hingga 230°C memberikan Anda kontrol penuh untuk menyesuaikan suhu sesuai tipe rambut Anda untuk hasil yang halus.

    Setelan suhu lembut untuk merapikan

    Setelan suhu lembut untuk merapikan

    Kembalikan gaya rambut Anda dengan setelan suhu lembut yang mencegah panas berlebih dan merawat kesehatan rambut Anda.

    Petunjuk siap

    Petunjuk siap

    Indikator ini menunjukkan bila alat penata rambut telah mencapai suhu yang tepat, sehingga Anda bisa mengetahui bahwa Anda siap untuk menata rambut.

    Fungsi kunci-tombol agar mudah dan aman disimpan

    Fungsi kunci-tombol agar mudah dan aman disimpan

    Pelat bisa dikunci rapat agar aman dan mudah disimpan.

    Kabel sepanjang 2,5 m

    Kabel sepanjang 2,5 m

    Kabel sepanjang 2,5 m memudahkan penggunaannya di mana saja.

    Termasuk: kantong tahan panas

    Termasuk: kantong tahan panas

    .

    Spesifikasi Teknis

    • Jenis rambut

      Hasil akhir
      Lurus
      Panjang rambut
      • Panjang
      • Sedang
      • Pendek
      Ketebalan rambut
      • Tebal
      • Tipis

    • Spesifikasi teknis

      Panjang kabel
      2,5  m
      Waktu pemanasan
      30 detik
      Suhu maksimal
      230  °C

    • Fitur

      Lapisan keramik
      Y
      Mati otomatis
      setelah 60 menit
      Indikator siap untuk digunakan
      Y
      Kabel putar
      Y
      Bahan pelat
      Pelat keramik dengan kandungan keratin

    • Servis

      Garansi 2 tahun di seluruh dunia
      Y

    • Teknologi yang melindungi

      Perawatan dengan Ion
      Y

    Badge-D2C

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