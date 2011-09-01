HP8361/00
Bergaya, tampak sehat, dengan perawatan tambahan
Philips Straightener Prestige memberikan perawatan terbaik dengan pelat keramik berisi keratin dan perawatan ion. Dapatkan hasil optimal yang berkilau dengan pelat yang bergetar perlahan.See all benefits
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Pelat dengan kandungan keratin meluncur mulus di rambut untuk rambut yang berkilau.
Pelat bergetar dengan lembut menyebarkan rambut secara merata untuk meningkatkan hasil penataan yang optimal untuk seluruh helai rambut.
Ion muatan negatif menghilangkan statis, melembutkan rambut dan melicinkan kutikula rambut untuk meningkatkan kilau rambut. Hasilnya adalah rambut licin, bebas kusut, dan berkilau.
Suhu tinggi yang profesional memungkinkan Anda mengubah gaya rambut untuk mencapatkan penampilan yang diinginkan.
Pelurus rambut ini memiliki waktu pemanasan yang cepat, siap digunakan dalam waktu 30 detik.
Layar digital dengan 12 setelan panas hingga 230°C memberikan Anda kontrol penuh untuk menyesuaikan suhu sesuai tipe rambut Anda untuk hasil yang halus.
Kembalikan gaya rambut Anda dengan setelan suhu lembut yang mencegah panas berlebih dan merawat kesehatan rambut Anda.
Indikator ini menunjukkan bila alat penata rambut telah mencapai suhu yang tepat, sehingga Anda bisa mengetahui bahwa Anda siap untuk menata rambut.
Pelat bisa dikunci rapat agar aman dan mudah disimpan.
Kabel sepanjang 2,5 m memudahkan penggunaannya di mana saja.
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Jenis rambut
Spesifikasi teknis
Fitur
Servis
Teknologi yang melindungi
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