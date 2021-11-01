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  • Selalu siap sedia kini lebih mudah Selalu siap sedia kini lebih mudah Selalu siap sedia kini lebih mudah

    StraightCare Essential Pelurus rambut

    HP8401/00

    Selalu siap sedia kini lebih mudah

    Luruskan dan tata rambut Anda dengan pelurus Philips yang mudah digunakan ini. Produk ini menjadikan penataan rambut di rumah cepat dan praktis. Selalu tampil terbaik untuk momen selfie penting Anda.

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    Harga ritel yang disarankan: Rp349.000,00

    StraightCare Essential Pelurus rambut

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    See all Pelurus rambut

    Selalu siap sedia kini lebih mudah

    Luruskan dan tata rambut Anda di rumah dengan mudah

    • Pelat dengan kandungan keratin
    • Suhu penataan 210°C
    • Waktu pemanasan 60 detik
    Infusi Keratin untuk perawatan lebih baik

    Infusi Keratin untuk perawatan lebih baik

    Keratin adalah bahan penting untuk rambut yang menjaganya tetap kuat, sehat, dan terlihat menawan. Keramik diperkaya dengan keratin untuk merawat rambut Anda dengan lebih baik.

    Suhu penataan 210°C untuk hasil sempurna seperti di salon

    Suhu penataan 210°C untuk hasil sempurna seperti di salon

    Suhu penataan rambut ini memungkinkan Anda mengubah bentuk rambut Anda, dan memberikan tampilan sempurna seperti baru dari salon.

    Waktu pemanasan cepat, siap digunakan dalam waktu 60 detik

    Waktu pemanasan cepat, siap digunakan dalam waktu 60 detik

    Pelurus rambut ini memiliki waktu pemanasan yang cepat, siap digunakan dalam waktu 60 detik.

    Ujung Dingin agar mudah membuat ikal dan gelombang

    Ujung Dingin agar mudah membuat ikal dan gelombang

    Ujung penata dibuat dari bahan penyekat panas khusus agar tetap dingin. Anda dapat memegangnya dengan aman saat mengeriting untuk menciptakan gaya ikal dan gelombang yang lembut yang indah.

    Kabel putar praktis akan berputar dan mencegah kusut

    Kabel putar praktis akan berputar dan mencegah kusut

    Teknologi kabel putar ini memungkinkan kabel berputar sehingga bebas dari kusut yang merepotkan.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi teknis

      Panjang kabel
      1,6  m
      Suhu maksimal
      210  °C
      Waktu pemanasan
      60 dtk
      Ukuran pelat
      19x85 mm

    • Fitur

      Lubang gantungan
      Y
      Jaminan 2 tahun
      Y
      Kabel putar
      Y
      Bahan pelat
      Pelat keramik dengan kandungan keratin
    Badge-D2C

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