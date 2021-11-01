HP8401/00
Selalu siap sedia kini lebih mudah
Luruskan dan tata rambut Anda dengan pelurus Philips yang mudah digunakan ini. Produk ini menjadikan penataan rambut di rumah cepat dan praktis. Selalu tampil terbaik untuk momen selfie penting Anda.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Keratin adalah bahan penting untuk rambut yang menjaganya tetap kuat, sehat, dan terlihat menawan. Keramik diperkaya dengan keratin untuk merawat rambut Anda dengan lebih baik.
Suhu penataan rambut ini memungkinkan Anda mengubah bentuk rambut Anda, dan memberikan tampilan sempurna seperti baru dari salon.
Pelurus rambut ini memiliki waktu pemanasan yang cepat, siap digunakan dalam waktu 60 detik.
Ujung penata dibuat dari bahan penyekat panas khusus agar tetap dingin. Anda dapat memegangnya dengan aman saat mengeriting untuk menciptakan gaya ikal dan gelombang yang lembut yang indah.
Teknologi kabel putar ini memungkinkan kabel berputar sehingga bebas dari kusut yang merepotkan.
Spesifikasi teknis
Fitur
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