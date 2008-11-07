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  • Mencukur dengan bersih Mencukur dengan bersih Mencukur dengan bersih

    kepala pencukur

    HQ4

    Mencukur dengan bersih

    Setiap tahun, pisau cukur Anda menempuh jarak setinggi Gunung Everest ...dikali 49! Setelah dipakai sejauh itu, materi terbaik sekali pun dapat kehilangan ketajamannya. Pelihara kinerja terbaik alat cukur Anda - Ganti kepala pencukur setiap 2 tahun.

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    kepala pencukur

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    Mencukur dengan bersih

    Ganti kepala pencukur setiap 2 tahun untuk hasil terbaik

    • CloseCut
    • 3 mata cukur
    Teknologi pencukuran super Angkat & Potong dengan sistem pisau ganda

    Teknologi pencukuran super Angkat & Potong dengan sistem pisau ganda

    Sistem pisau ganda dari pencukur Philips Anda: pisau pertama mengangkat, pisau kedua memotong dengan rapat dan nyaman.

    Microgroove untuk hasil cukur lebih mulus

    Microgroove untuk hasil cukur lebih mulus

    Spesifikasi Teknis

    • Kepala pencukur

      Kepala pencukur per kemasan
      3
      Tipe produk yang cocok
      • HQ5812
      • HQ360
      • HS920
      • HQ483
      • HQ4607
      • HQ482
      • HQ5820
      • HQ5601
      • HQ5430
      • HQ4601
      • HQ342
      • HQ262
      • 4853XL
      • 4608X
      • 4606X
      • 4602X
      • HQ406
      • HQ402
      • HS190
      • HQ4870
      • HQ4819
      • HQ4401
      • HQ40
      • HQ468
      • HQ805
      • HQ202
      • HQ36
      • HQ4851
      • HQ4847
      • HQ222
      • HQ30
      • HQ420
      • 5625X
      • HQ443
      • HQ5426
      • HQ382
      • HQ240
      • HQ200
      • 5812XL
      • 4604X
      • 4603X
      • 4414LC
      • 201DB
      • HQ489
      • HQ441
      • HQ132
      • HQ803
      • HQ46
      • HQ42
      • HS990
      • HQ4800
      • HQ4407
      • HQ4810
      • HQ5823
      • HQ4625
      • HQ380
      • HQ340
      • HQ304
      • HQ220
      • HQ20
      • 4865XL
      • 4605X
      • 4417LC
      • HQ806
      • HS930
      • HQ4890
      • HQ4856
      • HQ4807
      • HQ4806
      • HQ486
      • HQ5813
      • HQ282
      • 4885XL
      • HQ4805
      • HQ4865
      • HQ300
      • 4845XL
      • 4817XL
      • HS890
      • HQ4630
      • 4807XL
      • HQ32
      • HQ4885
      • HQ41
      • HQ4411
      • HQ302
      • HQ130
      • HQ4822
      • 4852XL
      • 4816XL
      • HQ444
      • HQ852
      • HQ804
      • HQ4845
      • HQ4821
      • HQ4626
      • HQ4609
      • HQ4608
      • HQ4421
      • HQ362
      • HQ341
      • HQ322
      • HQ4825
      • HQ4445
      • HQ5625
      • HQ5413
      • HQ4866
      • HQ4425
      • HQ3860
      • HQ386
      • HQ384
      • HQ242
      • 4825XL
      • 4413LC
      • HQ460
      • HS775
      • HS 190
      • HQ4405
      • HQ802
      • HQ5817
      • HQ4610
      • HQ4441
      • HQ320
      • HQ284
      • 5426LC
      • HQ481
      • HQ853
      • HQ422
      • HQ404
      • HQ801
      • HQ33
      • HS970
      • HS766
      • HQ4826
      • HQ4830
      • HQ484
      • HQ4846
      • HQ485
      • HQ4850
    Badge-D2C

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