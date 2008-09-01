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- Tutup pelindung
- Sikat pembersih
HQ6990/16
Benar-benar rapat sekalipun di leher
Pencukuran yang rapat dan nyaman dengan harga terjangkau. Sistem Flex & Float dipadukan dengan bilah pisau Lift & Cut, yang menjamin pencukuran yang rapat dan nyaman.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Secara otomatis menyesuaikan setiap lekuk wajah dan leher Anda untuk pencukuran yang lebih mulus
Anda akan memiliki waktu bercukur 35+ menit, yakni sekitar 14 pencukuran setelah 1 jam pengisian daya. Colokkan selama 3 menit dan Anda akan memiliki cukup daya untuk satu kali pencukuran.
Sempurnakan penampilan Anda menggunakan pemangkas pop-up. Cocok untuk merawat kumis dan memangkas cambang.
Pemangkas pop-up yang lebar, sempurna untuk merapikan cambang dan kumis.
Pegangan yang dirancang secara ergonomis ini membuatnya mudah dipegang agar bercukur lebih nyaman.
Semua alat pencukur kami memiliki garansi internasional 2 tahun dan dapat beradaptasi dengan voltase di mana saja. Pisau cukur tahan lama, hanya perlu diganti setelah 2 tahun.
Sistem pisau ganda Lift & Cut mengangkat rambut untuk memotong dengan nyaman
Aksesori
Daya
Servis
Performa Pencukuran
Mudah digunakan
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