Cari istilah

ID
EN
  • Benar-benar rapat sekalipun di leher Benar-benar rapat sekalipun di leher Benar-benar rapat sekalipun di leher

    Shaver series 3000 Alat cukur listrik kering

    HQ6990/16

    Benar-benar rapat sekalipun di leher

    Pencukuran yang rapat dan nyaman dengan harga terjangkau. Sistem Flex & Float dipadukan dengan bilah pisau Lift & Cut, yang menjamin pencukuran yang rapat dan nyaman.

    See all benefits

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Shaver series 3000 Alat cukur listrik kering

    Produk serupa

    See all Pencukur Seri

    Benar-benar rapat sekalipun di leher

    Bilah pisau Lift&Cut

    • Kepala cukur CloseCut Flex & Float
    • Pemakaian nirkabel 35+ mnt/isi daya 1j
    • Pemangkas pop-up
    Flex & Float menyesuaikan dengan lekuk wajah dan leher

    Flex & Float menyesuaikan dengan lekuk wajah dan leher

    Secara otomatis menyesuaikan setiap lekuk wajah dan leher Anda untuk pencukuran yang lebih mulus

    Mencukur 35+ menit, isi daya 1 jam

    Mencukur 35+ menit, isi daya 1 jam

    Anda akan memiliki waktu bercukur 35+ menit, yakni sekitar 14 pencukuran setelah 1 jam pengisian daya. Colokkan selama 3 menit dan Anda akan memiliki cukup daya untuk satu kali pencukuran.

    Cocok untuk memangkas cambang dan kumis

    Cocok untuk memangkas cambang dan kumis

    Sempurnakan penampilan Anda menggunakan pemangkas pop-up. Cocok untuk merawat kumis dan memangkas cambang.

    Pemangkas pop-up

    Pemangkas pop-up

    Pemangkas pop-up yang lebar, sempurna untuk merapikan cambang dan kumis.

    Pegangan secara ergonomis dirancang agar mudah dipegang

    Pegangan secara ergonomis dirancang agar mudah dipegang

    Pegangan yang dirancang secara ergonomis ini membuatnya mudah dipegang agar bercukur lebih nyaman.

    Garansi 2 tahun, voltase internasional, dan pisau yang bisa diganti

    Garansi 2 tahun, voltase internasional, dan pisau yang bisa diganti

    Semua alat pencukur kami memiliki garansi internasional 2 tahun dan dapat beradaptasi dengan voltase di mana saja. Pisau cukur tahan lama, hanya perlu diganti setelah 2 tahun.

    Indikator pengisian daya

    Indikator pengisian daya

    Dapat digunakan dengan atau tanpa kabel

    Dapat digunakan dengan atau tanpa kabel

    Pisau Lift & Cut mengangkat rambut untuk memotong dengan pencukuran rapat

    Sistem pisau ganda Lift & Cut mengangkat rambut untuk memotong dengan nyaman

    Spesifikasi Teknis

    • Aksesori

      Perawatan
      • Sikat pembersih
      • Tutup pelindung

    • Daya

      Lama pemakaian
      30  min
      Voltase otomatis
      100-240  volt

    • Servis

      Head pengganti
      Ganti setiap 2 thn dengan HQ56

    • Performa Pencukuran

      Sistem pencukuran
      Teknologi Super Lift & Cut
      Mengikuti kontur
      • Sistem Reflex Action
      • Kepala pencukur yang mengambang terpisah

    • Mudah digunakan

      Pengisian daya
      Dengan kabel/tanpa kabel
      Pengisian daya
      1 jam

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Foto kemasan

    Item lain dalam kotak

    • Tutup pelindung
    • Sikat pembersih
    Badge-D2C

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

    Produk yang disarankan

    Produk baru dilihat

    Penghargaan

    Ulasan

    Jadilah orang pertama yang mengulas item ini

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.