2 year warranty
Dihentikan
HQ7300
Mudah untuk jarak dekat
Pencukur yang bisa dicuci ini memungkinkan Anda membersihkan pencukur di bawah keran setiap kali sehabis dipakai. Anda dapat mencukur dengan nyaman dan bersih setiap hari.
Versi daya listrik
Pencukur Philips ini memiliki kepala cukur ultra-tipis dengan kisi-kisi untuk mencukur rambut panjang dan lubang untuk mencukur bulu terpendek.
Secara otomatis menyesuaikan setiap lekuk wajah dan leher Anda.
Kepala cukur Philips dengan profil ramah kulit terasa lembut saat menyentuh kulit sehingga mencukur jadi nyaman.
Ulasan
Sumber: Euromonitor International Limited, volume ritel, sesuai definisi kategori pencukur bulu badan, data 2024, riset yang dilakukan pada Oktober 2024.