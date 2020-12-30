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HQ8200/17
Cepat. Dekat. Efisien.
Kepala pencukur Speed-XL dengan tiga lajur dari pencukur listrik Philips ini mampu mencukur permukaan 50% lebih banyak untuk pencukuran cepat dan bersih
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Tiga jalur pencukuran memberikan hasil* cukur yang 50% lebih baik untuk bercukur yang cepat dan dekat.* Dibandingkan kepala cukur berputar standar.
Terus menjaga 3 kepala cukur dalam jarak dekat dengan kulit Anda untuk bercukur yang cepat dan efisien.
Lapisan anti-bakteri di dalam unit cukur akan memastikan pencukur dibilas hingga bersih dalam sekejap.
Pencukur listrik ini memiliki kepala cukur yang sangat tipis dengan selot untuk mencukur rambut panjang dan lubang untuk mencukur bulu yang terpendek sekalipun.
Sistem pisau ganda dari pencukur listrik ini mengangkat rambut untuk mencukurnya dengan aman di bawah lapisan kulit.
Secara otomatis menyesuaikan setiap lekuk wajah dan leher Anda.
Aksesori
Desain
Servis
Performa Pencukuran
Mudah digunakan
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