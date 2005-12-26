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  • Hasil cukur ultra bersih Hasil cukur ultra bersih Hasil cukur ultra bersih

    SmartTouch-XL Alat cukur listrik

    HQ9090

    Hasil cukur ultra bersih

    Bagi pria yang hanya menginginkan yang terbaik, pencukur SmartTouch-XL dua kepala ini memadukan kepala pencukur Speed-XL yang canggih dengan sistem unik SmartTouch Contour Following untuk hasil cukur cepat, mulus, dan bersih dengan lebih sedikit iritasi.

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    SmartTouch-XL Alat cukur listrik

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    Hasil cukur ultra bersih

    Sangat rapat, bahkan di area yang sulit dijangkau

    Teknologi Super Lift & Cut

    Teknologi Super Lift & Cut

    Sistem pisau ganda dari pencukur listrik ini mengangkat rambut untuk mencukurnya dengan aman di bawah lapisan kulit.

    Sistem Pencukur Akurat

    Sistem Pencukur Akurat

    Pencukur listrik ini memiliki kepala cukur yang sangat tipis dengan selot untuk mencukur rambut panjang dan lubang untuk mencukur bulu yang terpendek sekalipun.

    Pencukur yang dapat dicuci

    Pencukur yang dapat dicuci

    Alat cukur tahan air yang dapat dibilas dengan mudah di bawah keran.

    SmartTouch Mengikuti Kontur: untuk pencukuran yang cepat dan efisien

    SmartTouch Mengikuti Kontur: untuk pencukuran yang cepat dan efisien

    Terus menjaga 2 kepala cukur dalam jarak dekat dengan kulit Anda untuk bercukur yang cepat dan efisien.

    Kepala cukur Speed-XL: untuk pencukuran yang cepat dan jarak dekat

    Kepala cukur Speed-XL: untuk pencukuran yang cepat dan jarak dekat

    Tiga jalur pencukuran memberikan hasil cukur yang 50% lebih baik untuk bercukur yang cepat dan mulus. *dibandingkan kepala cukur berputar standar.

    Setiap head mengapung sendiri-sendiri

    Sejajarkan pisau yang tajam seperti silet ke kulit Anda pada jarak yang sangat dekat.

    Sistem Reflex Action

    Secara otomatis menyesuaikan setiap lekuk wajah dan leher Anda untuk mencukur secara fleksibel dan lebih mulus.

    Spesifikasi Teknis

    • Aksesori

      Kantung
      Kantong bertampilan mewah
      Dudukan
      Dudukan untuk kamar mandi
      Perawatan
      Sikat pembersih

    • Desain

      Penyelesaian
      • Pernis
      • Tampilan berlapis krom yang serbaguna

    • Servis

      Head pengganti
      Ganti setiap 2 thn dengan HQ9

    • Performa Pencukuran

      Mengikuti kontur
      • SmartTouch Mengikuti Kontur
      • Sistem Reflex Action
      • Kepala pencukur yang mengambang terpisah
      Sistem pencukuran
      • Sistem Pencukur Akurat
      • Teknologi Super Lift & Cut

    • Mudah digunakan

      Pengisian daya
      • Dengan kabel/tanpa kabel
      • Pengisian cepat
      Pembersihan
      • Dapat dicuci
      • Indikator pembersihan
      Layar
      • Indikator baterai penuh
      • Indikator baterai hampir habis
      • Indikator pengisian daya
      • Indikator penggantian kepala pencukur
      • Travel lock (pengunci)
      Pengisian daya
      1 jam
      Waktu pencukuran
      26 hari

    Badge-D2C

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