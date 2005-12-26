HQ9090
Hasil cukur ultra bersih
Bagi pria yang hanya menginginkan yang terbaik, pencukur SmartTouch-XL dua kepala ini memadukan kepala pencukur Speed-XL yang canggih dengan sistem unik SmartTouch Contour Following untuk hasil cukur cepat, mulus, dan bersih dengan lebih sedikit iritasi.
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Sistem pisau ganda dari pencukur listrik ini mengangkat rambut untuk mencukurnya dengan aman di bawah lapisan kulit.
Pencukur listrik ini memiliki kepala cukur yang sangat tipis dengan selot untuk mencukur rambut panjang dan lubang untuk mencukur bulu yang terpendek sekalipun.
Alat cukur tahan air yang dapat dibilas dengan mudah di bawah keran.
Terus menjaga 2 kepala cukur dalam jarak dekat dengan kulit Anda untuk bercukur yang cepat dan efisien.
Tiga jalur pencukuran memberikan hasil cukur yang 50% lebih baik untuk bercukur yang cepat dan mulus. *dibandingkan kepala cukur berputar standar.
Sejajarkan pisau yang tajam seperti silet ke kulit Anda pada jarak yang sangat dekat.
Secara otomatis menyesuaikan setiap lekuk wajah dan leher Anda untuk mencukur secara fleksibel dan lebih mulus.
Aksesori
Desain
Servis
Performa Pencukuran
Mudah digunakan
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