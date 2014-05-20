2 year warranty
Dihentikan
HR1821/70
Membuat jus sendiri dengan mudah
Dengan juicer Philips ini, Anda dapat membuat jus segar yang lezat dengan mudah. Karena desainnya yang ringkas, menyimpannya jadi sangat mudah.
220W
0,5L
Putih biru
Juicer Philips ini memiliki saringan kasa mikro agar menghasilkan lebih banyak jus.
Berkat desainnya yang sangat ringkas, alat ini mudah disimpan di ruang kecil dan lemari.
Menjus terus menerus dengan wadah ampas lepas-pasang 500 ml.
4.0
dari 5
1
Ulasan
testing01
20/05/2014
Singapore
pretty awesome
easy to use with simple design that is easy to manage. not too complicated. good!
Ulasan ini dibuat untuk HR1821/70 Juicer
Ulasan ini dibuat untuk HR1821/70 Juicer