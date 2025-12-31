2 year warranty
Dihentikan
HR2020/70
Perabot yang sempurna untuk semua dapur
Inilah blender lengkap yang paling ringkas di dunia. Tabung penyimpanan besar yang terpasang pada alas blender Philips ini, membuatnya berukuran setengah dari blender biasa. Kinerjanya juga mengagumkan, dengan bilah pisau bintang 5 dan motor 400 W
400 W
Tabung plastik 1,75 L
2 kecepatan dan fungsi pulse
Mudah disimpan
Hanya butuh setengah dari tempat penyimpanan untuk blender biasa karena tabungnya pas dengan ukuran alas.
Mencacah, memotong kecil-kecil dan membelah dengan mudah berkat pisau bergerigi bintang 5.
Pembersihan mudah dan efektif, cukup lepaskan pisau dari tabung.
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