Selalu beragam setiap hari

Blender Philips ini akan mengenalkan Anda pada beragam sajian setiap hari. Buat sendiri jus segar Anda. Blender sup ala rumahan. Atau, buat smoothie bergizi. Dengan daya 600 W, aneka setelan kecepatan dan penggiling click-on, sajian yang dapat dibuat tak terbatas.