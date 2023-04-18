HR2115/01
Blender Philips HR2115
Blender Philips seri HD2115 hadir dengan kapasitas besar hingga 2 liter, rendah daya hanya 600 watt saja, serta memiliki kemampuan penggilingan yang maksimal.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Motor 350 W yang kuat untuk memblender dan mencampur dengan mudah.
Memblender dengan berbagai pilihan setelan kecepatan dan tingkatan.
Menghancurkan dan memblender dengan sempurna dengan pisau bergerigi supertajam dan awet.
Multipenggiling untuk menggiling dan mencacah bahan bertekstur keras dan lembut.
Pembersihan mudah dan efektif, cukup lepaskan pisau dari tabung.
Mudah dibersihkan dengan mengelap permukaannya.
Tombol bersih cepat satu sentuhan untuk membersihkan tabung dan pisau secara efektif.
Blender Philips terbaru hadir dengan tabung plastik berkapasitas 2 liter yang tak hanya mudah dibersihkan, namun juga dapat memuat minuman seperti jus buah dan sayur, smootie, bahkan sup ala rumahan dengan jumlah yang banyak dalam sekali waktu. Nikmati kemudahan mengolah makanan dan minuman dengan blender terbaik dan tahan lama!
Dengan garansi 2 tahun di seluruh dunia.
Spesifikasi desain
Aksesori
Spesifikasi teknis
Spesifikasi umum
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