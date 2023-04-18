Blender Philips terbaru dengan tabung berkapasitas 2 liter.

Blender Philips terbaru hadir dengan tabung plastik berkapasitas 2 liter yang tak hanya mudah dibersihkan, namun juga dapat memuat minuman seperti jus buah dan sayur, smootie, bahkan sup ala rumahan dengan jumlah yang banyak dalam sekali waktu. Nikmati kemudahan mengolah makanan dan minuman dengan blender terbaik dan tahan lama!