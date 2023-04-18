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  • Blender Philips HR2115 Blender Philips HR2115 Blender Philips HR2115

    Blender

    HR2115/01

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Blender Philips HR2115

    Blender Philips seri HD2115 hadir dengan kapasitas besar hingga 2 liter, rendah daya hanya 600 watt saja, serta memiliki kemampuan penggilingan yang maksimal.

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    Blender

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    Blender Philips HR2115

    Spesifikasi dan Fitur Blender Philips HR2115

    • Daya rendah 600 watt.
    • Kapasitas besar 2 liter.
    • Fitur multi kecepatan.
    • Aksesoris multi penggiling.
    • Pisau tajam dan tahan lama.
    Motor 350 W yang kuat

    Motor 350 W yang kuat

    Motor 350 W yang kuat untuk memblender dan mencampur dengan mudah.

    Berbagai kecepatan

    Berbagai kecepatan

    Memblender dengan berbagai pilihan setelan kecepatan dan tingkatan.

    Pisau bergerigi supertajam dan awet

    Pisau bergerigi supertajam dan awet

    Menghancurkan dan memblender dengan sempurna dengan pisau bergerigi supertajam dan awet.

    Aksesori multipenggiling

    Aksesori multipenggiling

    Multipenggiling untuk menggiling dan mencacah bahan bertekstur keras dan lembut.

    Unit pisau lepas-pasang agar mudah dibersihkan

    Unit pisau lepas-pasang agar mudah dibersihkan

    Pembersihan mudah dan efektif, cukup lepaskan pisau dari tabung.

    Panel sentuh lunak yang mudah dibersihkan

    Panel sentuh lunak yang mudah dibersihkan

    Mudah dibersihkan dengan mengelap permukaannya.

    Tombol bersih cepat

    Tombol bersih cepat

    Tombol bersih cepat satu sentuhan untuk membersihkan tabung dan pisau secara efektif.

    Blender Philips terbaru dengan tabung berkapasitas 2 liter.

    Blender Philips terbaru dengan tabung berkapasitas 2 liter.

    Blender Philips terbaru hadir dengan tabung plastik berkapasitas 2 liter yang tak hanya mudah dibersihkan, namun juga dapat memuat minuman seperti jus buah dan sayur, smootie, bahkan sup ala rumahan dengan jumlah yang banyak dalam sekali waktu. Nikmati kemudahan mengolah makanan dan minuman dengan blender terbaik dan tahan lama!

    Garansi 2 tahun

    Garansi 2 tahun

    Dengan garansi 2 tahun di seluruh dunia.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi desain

      Bahan rangka
      Polipropilena (PP)
      Warna
      Putih
      Bahan pisau
      Baja antikarat
      Bahan tabung blender
      SAN

    • Aksesori

      Penggiling
      Ya

    • Spesifikasi teknis

      Daya
      350  W
      Tegangan
      220–240 V
      Panjang kabel
      0,85  m
      Frekuensi
      50/60  Hz
      Kapasitas tabung
      2  l

    • Spesifikasi umum

      Kaki antiselip
      Ya
      Penyimpanan kabel terintegrasi
      Ya
      Setelan kecepatan
      5 dan fungsi pulse

    Badge-D2C

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