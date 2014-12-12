HR2116/03
Lebih dari sekedar blender
Blender Philips ini akan mengenalkan Anda pada beragam sajian setiap hari. Buat sendiri jus segar Anda. Blender sup ala rumahan atau buat smoothie bergizi. Dengan daya 400W, aneka setelan kecepatan dan saringan buah, sajian yang dapat dibuat tak terbatasSee all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Memblender dengan beragam kecepatan dan tingkatan melalui pemilihan setelan.
Dengan garansi 2 tahun di seluruh dunia.
Motor kuat 400 W untuk memblender dan mencampur dengan mudah.
Menghancurkan dan memblender dengan sempurna dengan pisau bergerigi ultra tajam dan awet ini.
Multi penggiling untuk menggiling dan mencacah bahan keras dan lembut.
Tombol bersih cepat dengan satu sentuhan efektif membersihkan tabung dan pisau.
Mudah dibersihkan dengan mengusap permukaannya.
Mudah dibersihkan dengan efektif, cukup dengan melepas pisau dari tabung.
Spesifikasi desain
Aksesori
Spesifikasi teknis
Spesifikasi umum
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.