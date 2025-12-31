2 year warranty
Dihentikan
HR2116/40
Lebih dari sekedar blender
Blender Philips ini akan mengenalkan Anda pada beragam sajian setiap hari. Buat sendiri jus segar Anda. Blender sup ala rumahan atau buat smoothie bergizi. Dengan daya 400W, aneka setelan kecepatan dan saringan buah, sajian yang dapat dibuat tak terbatas
350 W
Tabung kaca 2 L
Multi penggiling
Memblender dengan beragam kecepatan dan tingkatan melalui pemilihan setelan.
Dengan garansi 2 tahun di seluruh dunia.
Menghancurkan dan memblender dengan sempurna dengan pisau bergerigi ultra tajam dan awet ini.
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